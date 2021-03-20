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Видео: российский десантник болтается под вертолетом после того, как парашют зацепился за его хвостовую часть

Судя по видеозаписи, вертолету нужно было сделать полный круг, прежде чем он мог замедлиться и приблизиться к земле. В ролике видно, как люди  бросаются к вертолету, чтобы спасти болтавшегося на  стропах   человека.

By: Trends Desk | New Delhi |

Updated: March 19, 2021 

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В местных сообщениях говорится, что мужчина в результате аварии  не пострадал. (Источник: War News Updates/YouTube)

Прыжки с самолета  стали  в последнее время, наверное  одним из самых популярных экстремальных  видов спорта, но острые ощущения от прыжков сопряжены с риском  что что-то  пойдет не так как запланировано. Недавно в России произошел такой инцидент, когда парашютист был замечен висящим в воздухе после того, как его парашют зацепился за хвост вертолета.

На видео, которое стало вирусным, видны  стропы и купол парашюта, зацепившиеся за хвостовую часть  вертолета, в то время как  сам   парашютист висит далеко внизу. На страшных кадрах видно, что вертолет летит на огромной скорости над землей.

Судя по видеозаписи, вертолету нужно было сделать полный круг, прежде чем он смог замедлиться и приблизиться к земле. В ролике видно, как  люди  бросаются к вертолету, чтобы спасти болтавшегося на  стропах человека.


Согласно сообщению M24 , инцидент произошел в районе села Каштак Читинской области. Хотя состояние парашютиста неизвестно, тот факт, что он не использовал запасной парашют, может указывать на то, что он был без сознания, говорится в сообщении.

Российское информационное агентство «Чита.Ру» сообщило, что этот человек был десантником, и у него возникла проблема с парашютом. По словам местного жителя Максима Стефановича, который снимал видео, сначала его внимание привлек звук вертолета.

Однако, подняв глаза, он заметил  человека, висевшего  под  вертолетом  который  «летел на высоте 2 км». Он быстро уведомил полицию и попросил их как можно скорее связаться с военным летчиком.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, сообщает RG.Ru.

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