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дата публикации 21.03.21 16:19
скаут: Игорь Львович;
   
 

Кто в Онтарио зарабатывает $100 тысяч в год и больше

Posted on Saturday, March 20, 2021 

Оплата сверхурочной работы в больницах во время пандемии COVID-19 привела к тому, что многие из зарегистрированных медсестер Онтарио попали в список Sunshine List 2020 года, в котором перечислены государственные сотрудники, чья зарплата составила  $100 000 и более.

В этом списке также наблюдается резкий скачок числа учителей, заработавших в прошлом году $100 000 и более, что способствовало значительному увеличению общего числа государственных служащих, включённых в список «Sunshine List».

В нём более 200 000 человек, получивших шестизначные зарплаты – на 23 процента больше, чем в 2019 году. И, как заявляет правительство, почти 75 процентов этого роста пришлись на сотрудников больниц и школьных советов.

Медсёстрам временно повысили зарплату в знак признания их непрерывной работы во время пандемии. Повышение же доходов преподавателей можно объяснить согласованной сеткой заработной платы.

У преподавателей начальной и средней школы с десятилетним опытом годовая зарплата превысила порог в $100 000 в сентябре 2019 года.

Это привело к колоссальному увеличению числа сотрудников школьных советов, включённых в «Sunshine List», с 28 000 в 2019 году до почти 44 000 в 2020 году

Президент компании Ontario Power Generation Кеннет Хартвик (Kenneth Hartwick) получил в прошлом году самую высокую зарплату среди всех служащих государственного сектора в Онтарио – $1.2 миллиона.

Кевин Смит (Kevin Smith), генеральный директор сети госпиталей University Health Network, который служил советником правительства Онтарио по вопросам пандемии и сыграл важную роль в раннем развёртывании вакцинации, заработал $844 992.

Доктор Дэвид Уильямс (David Williams), главный санитарный врач Онтарио, получил в прошлом году $444 000, а прошлогодний доход его заместителя доктора Барбары Яффе (Barbara Yaffe) составил $296 000.

Фото CTV News.

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