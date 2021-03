архив



Подборка сообщений об американо-китайских переговорах на Аляске США и Китай обменялись резкостями в начале встречи на Аляске Сергей Мингазов Forbes Staff 19.03.2021 Американская сторона заявила об игре на публику со стороны представителей КНР, китайская — обвинила чиновников США в недопустимом разговоре с позиции силы Высокопоставленные представители США и Китая обменялись резкими упреками в адрес политики друг друга в начале встречи на Аляске в Анкоридже. Американская сторона заявила об игре на публику со стороны китайских дипломатов, а китайская обвинила представителей администрации Джо Байдена в разговоре с позиции силы, передает Reuters. Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан начали свою встречу с главным китайским дипломатом Ян Цзечи и государственным советником Ван И в Анкоридже с выражения озабоченности действиями Китая. В числе таких действий Блинкен назвал политику Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, кибератаки на Соединенные Штаты, экономическое давление на союзников США. «Каждое из этих действий угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность», — заявил госсекретарь. В ответ Ян Цзечи обрушился с критикой на наступление на демократию в самих США, подавление меньшинств, внешнюю и торговую политику. «Соединенные Штаты используют свою военную силу и финансовую гегемонию, чтобы осуществлять юрисдикцию длинных рук и подавлять другие страны», — сказал он. Китайский дипломат заявил, что США злоупотребляют «так называемыми понятиями национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальным торговым обменам и подстрекать некоторые страны к нападению на Китай». Он добавил, что разговор с Китаем с позиции силы — «это не способ иметь дело с китайским народом». После выступления китайского представителя Блинкен задержал журналистов, а Салливан стал объяснять им, что США не стремятся к конфликту с Китаем, но будут отстаивать свои принципы и своих союзников. Обе делегации поспорили о том, когда представителей прессы удалят из зала, а после завершения обмена вступительными речами представитель администрации Байдена заявил, что Китай нарушил согласованный протокол, который предполагал двухминутные выступления обеих сторон, в то время как речь представителя Китая заняла намного больше времени. «Похоже, китайская делегация прибыла с намерением показать себя на публике, сосредоточившись на театральности и драматизме», — сказал американский чиновник. Он добавил, что такого рода драматизированные презентации «нацелены на внутреннюю аудиторию». Перед вступлением в должность президент США Джо Байден подвергся нападкам со стороны республиканцев, которые опасались, что его администрация будет слишком мягко подходить к Китаю. Но в последние недели высокопоставленные республиканцы дали согласие президенту на активизацию отношений с союзниками США, чтобы противостоять Китаю. В то время как большая часть китайской политики Байдена все еще формулируется, включая то, что делать с пошлинами на китайские товары, введенными при Трампе, его администрация до сих пор делала более сильный акцент на демократических ценностях и утверждениях о нарушениях прав человека Китаем. Обе стороны настроены на минимальные результаты от переговоров в Анкоридже, которые продолжатся в пятницу. Китай настаивает на том, что встреча — это «стратегический диалог», США — что она носит единоразовый характер. Накануне переговоров Соединенные Штаты предприняли ряд действий, направленных против Китая, в том числе вызвали в суд несколько китайских IT-компаний по соображениям национальной безопасности и обновили санкции в отношении Китая из-за Гонконга. Бонни Глейзер, эксперт по Азии из Центра стратегических и международных исследований, заявила, что жесткие заявления обеих сторон в преддверии встречи создали потенциальный риск, что она перерастет в обмен обвинениями и требованиями. «Ни одна из сторон не выиграет от того, что эта встреча будет признана полной неудачей», — сказала Глейзер.

Китайский дипломат отверг американские обвинения по вопросу Синьцзяна 20-03-2021 ООН, 19 марта /Синьхуа/ -- Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин опроверг выдвинутые Соединенными Штатами обвинения в "геноциде" в Синьцзяне на мероприятии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся здесь в пятницу. Целью мероприятия было празднование Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. К сожалению, представитель США злоупотребил платформой для распространения ложной информации и необоснованных обвинений в адрес Китая в политических целях. Китай решительно выступает против этого и полностью отвергает это, заявил Дай Бин. Если Соединенные Штаты действительно заботятся о правах человека, они должны решить свои глубоко укоренившиеся проблемы расовой дискриминации, социальной несправедливости и полицейского насилия, должны принять эффективные меры по борьбе с COVID-19 и спасению жизней, а также обеспечить справедливое глобальное распределение вакцин, указал он. Если США действительно заботятся о правах человека, они должны прекратить вмешательство во внутренние дела других стран и отменить односторонние принудительные меры против развивающихся стран, должны прекратить неизбирательные убийства невинных людей в ходе военных операций за рубежом и привлечь виновных к ответственности, должны задуматься о своей истории колонизации и агрессии, а также о зверствах, причинивших большие страдания народам соответствующих стран, подчеркнул Дай Бин. Высказывания о так называемом "геноциде" в Синьцзяне совершенно нелепы, это откровенная ложь со скрытыми мотивами, Соединенные Штаты одержимы фабрикацией лжи по вопросам, связанным с Синьцзяном, однако правда все же побеждает, отметил он. 12 марта 64 страны выступили с совместным заявлением в Совете ООН по правам человека, призвав соответствующие страны прекратить использовать вопросы, связанные с Синьцзяном, для вмешательства во внутренние дела Китая, прекратить выдвигать политически мотивированные обвинения в адрес Китая и прекратить использовать вопросы прав человека в качестве предлога для сдерживания развития развивающихся стран, констатировал он. Дай Бин призвал США отказаться от идеологических предрассудков, прекратить политизировать права человека, провоцировать политическую конфронтацию и препятствовать международному сотрудничеству в области прав человека. Он призвал США принять конкретные меры по предотвращению продолжающейся дискриминации, ненависти и даже убийств в отношении афроамериканцев и американцев азиатского происхождения, внести свой вклад в международное дело прав человека на основе равноправия и сотрудничества.

Отношения и сотрудничество США и Китая важны для всего мира - Киссинджер 20 марта 2021 года Пекин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество США и КНР, несмотря на все различия между странами, необходимо для благополучия всего мира, заявил в субботу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в видеообращении к участникам проходящего в Пекине мероприятия China Development Forum. "Современные технологии, глобальные коммуникации и глобальная экономика требуют, что оба этих общества начали прикладывать еще более интенсивные усилия для совместной работы, потому что мир и процветание общества зависят от взаимопонимания между двумя обществами", - приводят слова Киссиенджера официальные китайские СМИ. В то же время он признал, что США и Китай из-за различий в их истории и культуре придерживаются иногда разных взглядов на политическую практику. Киссинджер добавил, что Китай 50 лет назад, когда он впервые побывал там, трудно сравнить с современным Китаем. Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США - в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провели двухдневную встречу в Анкоридже (Аляска) с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Это были первые непосредственные контакты между столь высокопоставленными представителями обеих стран - при администрации президента США Джо Байдена. После переговоров Ян Цзечи заявил, что консультации показали: между сторонами сохраняются серьезные противоречия по ряду вопросов. Представитель КНР подчеркнул: "Китай будет твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы, развитие и рост Китая невозможно остановить". Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на официальные источники, Ян Цзечи и Ван И "настоятельно призвали Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая", прекратить официальные обмены и военные контакты между Соединенными Штатами и Тайванем, продажу Тайваню американского оружия. Китай также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела Гонконга, Синьцзяна. Блинкен, как сообщил американский госдепартамент, заявлял журналистам: "Мы, конечно, знаем и знали, что есть целый ряд областей, где мы принципиально расходимся, включая действия Китая в Синьцзяне, в отношении Гонконга, Тибета, все больше - Тайваня, а также действия, которые он предпринимает в киберпространстве". По словам главы госдепа США, "мы хотели поделиться с ними опасениями, которые у нас есть по поводу ряда действий Китая и поведения, которое он демонстрирует, опасениями, разделяемыми нашими союзниками и партнерами, и мы это сделали". В то же время Блинкен сказал, что удалось "провести очень откровенный разговор" по Ирану, Северной Корее, Афганистану, климату, "где наши интересы пересекаются". Салливан охарактеризовал переговоры на Аляске как откровенные и непростые.

КИТАЙ ЗАПРЕТИЛ США ГОВОРИТЬ С НИМ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ 20.03.2021 China Central Television (CCTV) Кадры China Central Television (CCTV) Высокопоставленный китайский дипломат Ян Цзечи жестко ответил на обвинения США в адрес Китая на первой сессии стратегического диалога на высоком уровне между двумя странами, которая началась 18 марта в американском городе Анкоридж на Аляске. Во время своего выступления китайская делегация отметила, что американская сторона вышла за лимит времени и выдвинула необоснованные обвинения в отношении внутренней и внешней политики Китая, что не соответствует дипломатическому протоколу и этике общения с гостями. «Мы слишком хорошо о вас подумали. Мы посчитали, что вы будете соблюдать основной дипломатический этикет. Поэтому нам было необходимо четко изложить свою позицию. Итак, позвольте мне сказать здесь, что вы не имеете права говорить перед Китаем, что вы начинаете с позиции силы разговаривать с Китаем», – сказал Ян Цзечи.Во встрече приняли участие член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Этот диалог является первым очным общением между высокопоставленными должностными лицами двух сторон с тех пор, как к власти пришла администрация Байдена. Он следует за первым телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом в феврале.

Материал представлен в пересказе ИноТВ WSJ: встреча в Анкоридже обострила противоречия между Китаем и США 20 марта 2021 WALL STREET JOURNAL Оригинал Переговоры на Аляске между представителями Вашингтона и Пекина не дали каких-то явных положительных результатов. Напротив, они лишь отчётливее обнажили соперничество между двумя странами, которое может иметь далеко идущие последствия, пишет The Wall Street Journal. Reuters Переговоры на высоком уровне между администрацией Байдена и Пекином лишь отчётливее выявили соперничество между США и Китаем. Они продемонстрировали, что обеим державам будет трудно обозначить границы и предотвратить дальнейший рост напряжённости, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, встреча на Аляске охватывала ряд тем, из-за которых китайско-американские отношения оказались в самой неустойчивой точке за последние десятилетия: «подавление» оппозиции в Гонконге, «репрессии против мусульман» в Синьцзяне и «агрессивное поведение» КНР в Азии. Обе стороны также обсудили некоторые проблемы, в которых они рассчитывают найти точки соприкосновения. После окончания переговоров госсекретарь Энтони Блинкен заявил репортёрам, что правительства «принципиально расходятся» по таким вопросам, как Гонконг и кибератаки. Вместе с тем их интересы пересекаются по Ирану, Северной Корее, Афганистану и изменению климата. «Мы не питали иллюзий, когда приезжали на встречу, и не питаем их, покидая её, — признался советник по национальной безопасности Джейк Салливан. — Мы вернёмся в Вашингтон, чтобы критически рассмотреть ситуацию, в которой находимся сейчас». Ян Цзечи, высокопоставленный чиновник Китая по вопросам внешней политики, также отметил, что «важные разногласия» между сторонами сохраняются. В комментариях государственным СМИ он высказал предположение, что Пекин не намерен отступать. «Китай будет неуклонно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Развитие и укрепление Китая невозможно остановить», — подчеркнул чиновник. Встреча должна была послужить испытанием для внешней политики новой администрации. В своём вступительном слове Блинкен обвинил китайские власти в том, что своим поведением они создают «угрозу основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». Ян, в свою очередь, раскритиковал США за подрыв глобальной стабильности с помощью силы и усомнился, что страна может служить примером для других. Он напомнил о проблемах Америки с расизмом, а также упомянул движение Black Lives Matter и снижение внутреннего доверия к демократии. «У Соединённых Штатов нет права заявлять, что они хотят говорить с Китаем с позиции силы», — отметил Ян. Он обвинил США в снисходительном отношении к его стране и «погрозил пальцем» Блинкену и Салливану. Хотя официальные лица США попытались преуменьшить значение этих публичных препирательств, продемонстрированные журналистам разногласия выявили растущее недоверие между двумя правительствами. Всё это, вероятно, затруднит их дальнейшее сотрудничество, рассуждает издание. «Любой, кто надеялся на значительную разрядку — в основном представители бизнеса, — теперь может понять, что добиться её невозможно. По крайней мере в ближайшем будущем», — считает специалист по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group Эллисон Шерлок. Ключевая часть стратегии Байдена — работа с союзниками в Азии, — также вызывает недовольство Пекина. Китай считает, что с помощью своих альянсов США пытаются ограничить его влияние и рост, отмечает издание. «Китай видит себя во все более враждебном глобальном окружении», — полагает Шерлок. С этой точки зрения, по её словам, эмоциональная речь Яна привела к тому, что разочарование Пекина стало достоянием общественности. Помимо этого, по словам специалистов по внешней политике, эта повышенная раздражительность подтверждает смену представлений о балансе сил между двумя странами. В результате увеличивается вероятность просчётов и конфликтов из-за таких острых вопросов, как контроль над критически важными технологиями и претензии Китая к Тайваню, Японии и другим странам Южно-Китайского моря. Замечания Яна предвещают, что Вашингтон будет трудно договариваться с Китаем. Такое мнение в интервью The Wall Street Journal высказал эксперт Гудзонского института Майкл Пиллсбери, который консультировал администрацию Трампа по Китаю. «Тон заявлений кажется другим. Теперь Китай не просто находится с нами в паритете, он превосходит нас», — считает Пиллсбери. По его словам, Вашингтону необходимо найти больше рычагов воздействия на Пекин. Первая проверка отношений состоится на следующей неделе на виртуальной конференции по изменению климата, в которой должны принять участие спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и его китайский коллега Се Чжэньхуа. Среди других проблем, которые администрация Байдена определила для потенциального сотрудничества с Пекином, присутствуют пандемия COVID-19 и глобальная экономика, заключает The Wall Street Journal.