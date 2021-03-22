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опубликовано редакцией на Переводике 22.03.21 22:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Не ржать!!! Bred by Sivaya Kobyla от Mirror. Но в Британии верят)))

Владимир  Путин  “подписал”  новый “расстрельный список”.  Шестеро человек  из этого списка живут в Великобритании

ЭКСКЛЮЗИВ: предупреждение о начале,  после пандемии, новой кампании убийств  исходит от того же шпиона, который ранее  предупредил   что готовится покушение  на  будущую жертву “Новичка”  в Солсбери, Сергея Скрипаля.

By Nigel Nelson   Political Editor   20 MAR 2021

Владимир Путин “подписал” новый «расстрельный список»  своих  противников - шестеро из них живут в Великобритании.

Сочувствующий [так в тексте,  непонятно - кому сочувствующий, очевидно  Западу  или  будущим  жертвам, примечание переводчика, perevodika.ru]  офицер российской разведки говорит, что Путин предупредил -  «длинные руки» дотянутся до  его врагов.

Предупреждение о начале,  после пандемии, новой кампании убийств  исходит от того же шпиона, который ранее  предупредил   что готовится покушение  на  будущую жертву “Новичка”  в Солсбери, Сергея Скрипаля

В письме к одной из  намеченных жертв  офицер пишет: «Они хотят заткнуть вам рот. Примите меры предосторожности и быстро смените место жительства, хотя бы на  время».

“Призрак”, который использует сложные технологии, чтобы избежать обнаружения, служит  в ФСБ - российском эквиваленте МИ5.

(Image: Adam Gerrard/Daily Mirror)

Предупреждение прозвучало после того, как премьер-министр Борис Джонсон,  в ходе доклада по вопросам обороны  на прошлой неделе, назвал Россию «самой серьезной угрозой» Великобритании.

Один из источников сообщил, что Путин снова принимает меры, чтобы подавить поддержку 44-летнего лидера оппозиции Алексея Навального, который в прошлом месяце был приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Фальсифицированные обвинения против  Навального  были выдвинуты после неудавшейся попытки его  убийства.

Отряд специалистов ФСБ по химическому оружию обрызгал его трусы нервно-паралитическим веществом, чтобы убить его, когда он был в самолете [“Гусары, молчать!!!” - так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru].

Только стремительные действия пилота при совершении аварийной посадки спасли жизнь Навальному.

Кремль отрицает свою причастность, и диссидент вернулся в Россию после лечения в Германии.

Говоря о двух  других  “целях”, источник в  ФСБ сообщил: «Что касается Чичваркина и Ашуркова, то их планируется отравить веществом, аналогичным тому, которое использовалось для Скрипалей».

Шпион добавил, что СВР (заграничная  разведывательная  служба России, известная как «Лес») поручено устранить Михаила Ходорковского.

Источник сообщил  - план “леса”  «попытаться  выкрасть его,  вырубив  его, введя спецпрепарат».

В сообщении говорится, что приказ поступил непосредственно от президента Путина со словами: «У нас длинные руки. Никакая тварь от нас не спрячется».

Также есть предупреждение о том, что в Ирландии собираются российские спецназовцы, готовые пробраться  в Великобританию.

Источник добавил: «Из-за Covid почти все зарубежные операции были заморожены. Теперь они  активизируются снова».

Шпион в  ФСБ, который пытается защитить жизни  здесь, записывает сообщения на USB-накопители и использует одноразовые мобильники,  чтобы предупредить контакты в Великобритании о том, чтобы  ждали  сообщений.

Затем они автоматически передаются по незарегистрированной электронной почте, поэтому его  общение с  адресатами невозможно отследить.

“Агент-призрак” предупредил  о том, что «операции» Конторы - название ФСБ на шпионском сленге - запланированы на ближайшие два месяца. Источник добавляет: «Что касается санкций со стороны Запада, то Конторе  откровенно наплевать  на  них».

По крайней мере, две “цели” сообщили полиции о новом списке на  убийство.

(Image: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Угроза со стороны  России была подчеркнута в 114-страничном комплексном обзоре британской внешней и оборонной политики.

Ранее в этом месяце, офицер контрразведки МИ5 по имени Том использовал подкаст Sky News, чтобы обнародовать  предупреждение о том, что Кремль по-прежнему проявляет «довольно активный интерес» к ряду находящихся здесь людей.

Он сказал: «Мы не можем помешать невероятно богатому  ресурсами и безжалостному противнику провезти  внутрь страны что-то  вроде Новичка».

И  добавил, что  после нападения в Солсбери в 2018 году на бывшего двойного агента Скрипаля, 69 лет, и дочь Юлию, 37 лет, (Скрипали  тогда  выжили, но 44-летняя ни в чем ни повинная  Доун Стерджесс умерла, когда вступила в контакт с выброшенным  ядом),  Великобритания выслала 23 российских  шпиона,  но  теперь Москва стремится вновь активизировать  разведывательные операции из своего лондонского посольства 

В ОПАСНОСТИ И  В БРИТАНИИ

Владимир Ашурков

В России, 49-летний Владимир Ашурков был вынужден уйти с позиции  инвестиционного банкира  из-за связей с Навальным. В настоящее время он является директором Фонда борьбы с коррупцией Навального. В 2015 году Великобритания предоставила ему убежище. Он сказал Mirror: «Я не сомневаюсь, что российские службы безопасности способны проводить казни в любой точке мира. В Великобритании было  не менее 10 смертей по неизвестным причинам. На улицах Лондона я чувствую себя в большей безопасности, чем в Москве, но ничто не может обеспечить полную безопасность. Некоторые из наших людей находятся в России под домашним арестом. Я просто надеюсь, что власти Великобритании работают над предотвращением новых убийств здесь».


Михаил Ходорковский

57-летний Михаил Ходорковский - сибирский нефтяной миллиардер, ныне живущий в изгнании в Лондоне. В 2003 году его обвинили в мошенничестве, и Путин заморозил акции его компаний, хотя Ходорковский впоследствии  восстановил большую часть своего состояния. Amnesty International объявила его узником совести, и в 2014 году он был освобожден из тюрьмы, отсидев восемь лет. В следующем году он приехал в Великобританию и перезапустил  свою  организацию  «Открытая Россию», добивающуюся   свободных и честных  выборов. Он сказал: «Если Путин захочет меня убить, никакие телохранители не помогут. Я известный противник Путина».


Евгений Чичваркин

Ныне 46-летний Евгений Чичваркин стал самым богатым человеком России с состоянием 1,1 миллиарда фунтов стерлингов ещё  не  достигнув возраста 35 лет. Он заработал состояние, основав крупнейшую в стране компанию по продаже мобильных телефонов «Евросеть». Сообщается, что Чичваркин оплатил  медицинские счета Алексея Навального, когда тот  лечился в Германии после попытки его  убийства  с  помощью яда. Сейчас он управляет Hedonism Wines в центре Лондона и элитными частными столовыми Hide в Mayfair, где самое дорогое вино стоит ошеломляющие 26 000 фунтов стерлингов за бутылку. Чичваркин не ответил на запросы о комментарии.



Борис Карпичков

Борис Карпичков (Изображение: Николас Боуман / Sunday Mirror)

62-летний Борис Карпичков - бывший майор ФСБ и  его предшественника -  КГБ. Он сбежал в Великобританию в 1998 году, прихватив с собой два чемодана секретов. Карпичков пережил две попытки отравить его, когда ездил  с визитом в Новую Зеландию. Он сказал: «Мы очень хотим, чтобы наши имена были известны. Это может подтолкнуть полицию к усилению защиты. «И Путину будет сложнее снять с себя ответственность, если один из нас будет убит. Публичность - единственный способ остаться в живых».


Билл Браудер

56-летний Билл Браудер является давним критиком Путина и ему  не привыкать к угрозам убийством. Как и Стил, он якобы был приговорен к казни вместе с Сергеем Скрипалем в 2018 году. Финансист работает с Hermitage Fund, когда-то крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Он был депортирован в 2005 году и объявлен угрозой безопасности России. Он сказал нам: «К этому нужно отнестись очень серьезно. Путин пытался убить Навального с помощью Новичка, и все, кто попал в путинский список, включая меня, должны принять меры предосторожности. Путин не стеснен  никакими моральными  или географическими границами».


Кристофер Стил

Кристофер Стил (Изображение: Getty)

56-летний Кристофер Стил - бывший офицер МИ-6, который сейчас руководит частной разведывательной компанией Orbis Business Intelligence.

Он разозлил президента Путина необоснованными заявлениями о том, что российские шпионы хранят  компрометирующие видео, где экс-президент США Дональд Трамп развлекается с проститутками.

Босс Orbis Артур Снелл сказал: «OBI серьезно относится к безопасности своих сотрудников».

И добавил: «Хотя мы не являемся политическими активистами, мы восхищаемся Алексеем Навальным за его мужество перед лицом возмутительных преследований».

статью прочитали: 2 человек

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