опубликовано редакцией на Переводике 22.03.21 22:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Vladimir Putin issues new 'kill list' - and six of the targets live in Britain " Великобритания - 20 марта 2021 г. Не ржать!!! Bred by Sivaya Kobyla от Mirror. Но в Британии верят))) Владимир Путин “подписал” новый “расстрельный список”. Шестеро человек из этого списка живут в Великобритании ЭКСКЛЮЗИВ: предупреждение о начале, после пандемии, новой кампании убийств исходит от того же шпиона, который ранее предупредил что готовится покушение на будущую жертву “Новичка” в Солсбери, Сергея Скрипаля. By Nigel Nelson Political Editor 20 MAR 2021 Владимир Путин “подписал” новый «расстрельный список» своих противников - шестеро из них живут в Великобритании. Сочувствующий [так в тексте, непонятно - кому сочувствующий, очевидно Западу или будущим жертвам, примечание переводчика, perevodika.ru] офицер российской разведки говорит, что Путин предупредил - «длинные руки» дотянутся до его врагов. Предупреждение о начале, после пандемии, новой кампании убийств исходит от того же шпиона, который ранее предупредил что готовится покушение на будущую жертву “Новичка” в Солсбери, Сергея Скрипаля В письме к одной из намеченных жертв офицер пишет: «Они хотят заткнуть вам рот. Примите меры предосторожности и быстро смените место жительства, хотя бы на время». “Призрак”, который использует сложные технологии, чтобы избежать обнаружения, служит в ФСБ - российском эквиваленте МИ5. (Image: Adam Gerrard/Daily Mirror) Предупреждение прозвучало после того, как премьер-министр Борис Джонсон, в ходе доклада по вопросам обороны на прошлой неделе, назвал Россию «самой серьезной угрозой» Великобритании. Один из источников сообщил, что Путин снова принимает меры, чтобы подавить поддержку 44-летнего лидера оппозиции Алексея Навального, который в прошлом месяце был приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима. Фальсифицированные обвинения против Навального были выдвинуты после неудавшейся попытки его убийства. Отряд специалистов ФСБ по химическому оружию обрызгал его трусы нервно-паралитическим веществом, чтобы убить его, когда он был в самолете [“Гусары, молчать!!!” - так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru]. Только стремительные действия пилота при совершении аварийной посадки спасли жизнь Навальному. Кремль отрицает свою причастность, и диссидент вернулся в Россию после лечения в Германии. Говоря о двух других “целях”, источник в ФСБ сообщил: «Что касается Чичваркина и Ашуркова, то их планируется отравить веществом, аналогичным тому, которое использовалось для Скрипалей». Шпион добавил, что СВР (заграничная разведывательная служба России, известная как «Лес») поручено устранить Михаила Ходорковского. Источник сообщил - план “леса” «попытаться выкрасть его, вырубив его, введя спецпрепарат». В сообщении говорится, что приказ поступил непосредственно от президента Путина со словами: «У нас длинные руки. Никакая тварь от нас не спрячется». Также есть предупреждение о том, что в Ирландии собираются российские спецназовцы, готовые пробраться в Великобританию. Источник добавил: «Из-за Covid почти все зарубежные операции были заморожены. Теперь они активизируются снова». Шпион в ФСБ, который пытается защитить жизни здесь, записывает сообщения на USB-накопители и использует одноразовые мобильники, чтобы предупредить контакты в Великобритании о том, чтобы ждали сообщений. Затем они автоматически передаются по незарегистрированной электронной почте, поэтому его общение с адресатами невозможно отследить. “Агент-призрак” предупредил о том, что «операции» Конторы - название ФСБ на шпионском сленге - запланированы на ближайшие два месяца. Источник добавляет: «Что касается санкций со стороны Запада, то Конторе откровенно наплевать на них». По крайней мере, две “цели” сообщили полиции о новом списке на убийство. (Image: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock) Угроза со стороны России была подчеркнута в 114-страничном комплексном обзоре британской внешней и оборонной политики. Ранее в этом месяце, офицер контрразведки МИ5 по имени Том использовал подкаст Sky News, чтобы обнародовать предупреждение о том, что Кремль по-прежнему проявляет «довольно активный интерес» к ряду находящихся здесь людей. Он сказал: «Мы не можем помешать невероятно богатому ресурсами и безжалостному противнику провезти внутрь страны что-то вроде Новичка». И добавил, что после нападения в Солсбери в 2018 году на бывшего двойного агента Скрипаля, 69 лет, и дочь Юлию, 37 лет, (Скрипали тогда выжили, но 44-летняя ни в чем ни повинная Доун Стерджесс умерла, когда вступила в контакт с выброшенным ядом), Великобритания выслала 23 российских шпиона, но теперь Москва стремится вновь активизировать разведывательные операции из своего лондонского посольства В ОПАСНОСТИ И В БРИТАНИИ Владимир Ашурков В России, 49-летний Владимир Ашурков был вынужден уйти с позиции инвестиционного банкира из-за связей с Навальным. В настоящее время он является директором Фонда борьбы с коррупцией Навального. В 2015 году Великобритания предоставила ему убежище. Он сказал Mirror: «Я не сомневаюсь, что российские службы безопасности способны проводить казни в любой точке мира. В Великобритании было не менее 10 смертей по неизвестным причинам. На улицах Лондона я чувствую себя в большей безопасности, чем в Москве, но ничто не может обеспечить полную безопасность. Некоторые из наших людей находятся в России под домашним арестом. Я просто надеюсь, что власти Великобритании работают над предотвращением новых убийств здесь».

Михаил Ходорковский 57-летний Михаил Ходорковский - сибирский нефтяной миллиардер, ныне живущий в изгнании в Лондоне. В 2003 году его обвинили в мошенничестве, и Путин заморозил акции его компаний, хотя Ходорковский впоследствии восстановил большую часть своего состояния. Amnesty International объявила его узником совести, и в 2014 году он был освобожден из тюрьмы, отсидев восемь лет. В следующем году он приехал в Великобританию и перезапустил свою организацию «Открытая Россию», добивающуюся свободных и честных выборов. Он сказал: «Если Путин захочет меня убить, никакие телохранители не помогут. Я известный противник Путина».

Евгений Чичваркин Ныне 46-летний Евгений Чичваркин стал самым богатым человеком России с состоянием 1,1 миллиарда фунтов стерлингов ещё не достигнув возраста 35 лет. Он заработал состояние, основав крупнейшую в стране компанию по продаже мобильных телефонов «Евросеть». Сообщается, что Чичваркин оплатил медицинские счета Алексея Навального, когда тот лечился в Германии после попытки его убийства с помощью яда. Сейчас он управляет Hedonism Wines в центре Лондона и элитными частными столовыми Hide в Mayfair, где самое дорогое вино стоит ошеломляющие 26 000 фунтов стерлингов за бутылку. Чичваркин не ответил на запросы о комментарии.



Борис Карпичков Борис Карпичков (Изображение: Николас Боуман / Sunday Mirror) 62-летний Борис Карпичков - бывший майор ФСБ и его предшественника - КГБ. Он сбежал в Великобританию в 1998 году, прихватив с собой два чемодана секретов. Карпичков пережил две попытки отравить его, когда ездил с визитом в Новую Зеландию. Он сказал: «Мы очень хотим, чтобы наши имена были известны. Это может подтолкнуть полицию к усилению защиты. «И Путину будет сложнее снять с себя ответственность, если один из нас будет убит. Публичность - единственный способ остаться в живых».

Билл Браудер 56-летний Билл Браудер является давним критиком Путина и ему не привыкать к угрозам убийством. Как и Стил, он якобы был приговорен к казни вместе с Сергеем Скрипалем в 2018 году. Финансист работает с Hermitage Fund, когда-то крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Он был депортирован в 2005 году и объявлен угрозой безопасности России. Он сказал нам: «К этому нужно отнестись очень серьезно. Путин пытался убить Навального с помощью Новичка, и все, кто попал в путинский список, включая меня, должны принять меры предосторожности. Путин не стеснен никакими моральными или географическими границами».

Кристофер Стил Кристофер Стил (Изображение: Getty) 56-летний Кристофер Стил - бывший офицер МИ-6, который сейчас руководит частной разведывательной компанией Orbis Business Intelligence. Он разозлил президента Путина необоснованными заявлениями о том, что российские шпионы хранят компрометирующие видео, где экс-президент США Дональд Трамп развлекается с проститутками. Босс Orbis Артур Снелл сказал: «OBI серьезно относится к безопасности своих сотрудников». И добавил: «Хотя мы не являемся политическими активистами, мы восхищаемся Алексеем Навальным за его мужество перед лицом возмутительных преследований».