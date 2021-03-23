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дата публикации 23.03.21 00:28
скаут: Игорь Львович;
   
 

In Fraud We Trust

Опубликовано: 20/03/2021 RFI

По данным Центра по борьбе с киберпреступностью, весной 2019 года хакеры запустить создание зараженного аналога криптовалюты Monero. REUTERS/Kacper  Pempel/Illustration/File Photo

По данным Минюста США, Медведев был одним из основателей теневой платформы Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных. Ущерб от деятельности преступной группировки, похитившей данные четырех млн пользователей, составил 568 млн долларов.

Согласно обвинительному акту, в 2010 году россиянин Сергей Медведев вместе с выходцем из Украины Святославом Бондаренко создал транснациональную группировку Infraud Organization, которая занималась скупкой и продажей данных краденых кредитных карт и банковских счетов, а также вредоносного программного обеспечения.

Обвинение по делу Infraud было предъявлено 36 фигурантам, 23 из которых числятся в розыске, в том числе Святослав Бондаренко. Вместе с Сергеем Медведевым суд приговорил другого участника группировки, гражданина Северной Македонии Марко Леопарда 31 года, который получил пять лет тюрьмы. В ноябре прошлого года восьмилетний срок по делу Infraud получил россиянин Александр Бровко, который признал себя виновным.

Самого Медведева задержали в 2018 году в Таиланде, затем местные власти удовлетворили запрос США о его экстрадиции. На момент задержания на его счетах обнаружили 100 тыс. биткойнов (примерно 6 млрд долларов). В ходе следствия россиянин признал свою вину лишь по одному из восьми пунктов предъявленного обвинения. 

Обвинения по делу Infraud предъявлены в рамках американского закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях» (RICO), который был принят в 1970-х годах для борьбы с мафией и позволяет судить не отдельных лиц, а группы людей.

Проект журналистов-расследователей против коррупции OCCRP отмечает, что Infraud Organization работала как интернет-форум, на котором хакеры могли обращаться за помощью в похищении данных, а также их там продавать. Девиз группы — In Fraud We Trust («Мы доверяемся обману») задуман как каламбур на государственный девиз США In God We Trust («Мы доверяемся Богу»).

Центр преступного сообщества располагался в Лас-Вегасе, поэтому судопроизводство по этому делу проводится в федеральном суде штата Невада.

В начале 2018 года Минюст США объявил об окончательной ликвидации группировки, оценив потенциальный ущерб от ее деятельности в 2,2 млрд. долларов.  Деятельность Infraud власти США назвали крупнейшей в истории Америки кибераферой. 

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