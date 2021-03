Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 21 мартa 2021

В столице Китая завершилось ежегодное заседание так называемых «двух сессий» — Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. В этом году мероприятие было из разряда «судьбоносных» — обсуждался план на 2021–2025 годы.

Главное в этом плане то, что в ближайшие пять лет Пекин собирается заложить основу для достижения двух стратегических целей: удвоить к 2035 году ВВП (по сравнению с 2020-м) и достичь статуса страны с высокими доходами для всего населения.

На китайскую стратегию «военно-гражданского слияния» Соединенным Штатам ответить пока нечего

К главному китайскому политическому событию года – «двум сессиям», как здесь называют ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) страна подошла с весьма впечатляющими достижениями. Которым и пандемия коронавируса не стала помехой.

Во-первых, в год пандемии и локдауна экономика Китая, единственная из ведущих в мире, выросла на 2,3%. И если в первом квартале 2020 года ВВП КНР сократился на 6,8%, то уже во втором квартале экономика страны вернулась к росту.

Во-вторых, в 2020 году в Китае была побеждена бедность. Что было крайне важно лично для Си Цзиньпина с политической точки зрения – в 2021 году Компартия Китая празднует столетие.

И, в-третьих, незадолго до проведения сессии китайские власти успешно остановили очередную вспышку коронавируса, возникшую в январе 2021 года. Власти точечно вводили жесткие локдауны, проводили ПЦР-тестирование целых городов за считаные дни и призывали людей не путешествовать во время новогодних праздников (в феврале в КНР праздновали Новый год по лунному календарю). В итоге буквально за полтора месяца распространение вируса внутри Китая снова удалось остановить.

За полтора месяца китайским властям вновь удалось остановить продвижение коронавируса

Накануне «двух сессий» в КНР возникла нешуточная дискуссия. Основой долгосрочного экономического планирования в Китае всегда являлись целевые показатели роста ВВП. Однако в 2020 году Пекин из-за непредсказуемых последствий пандемии впервые не установил цели по росту экономики. Аналогичным образом предлагалось поступить и в этом году – но удалось найти в этом вопросе компромисс.

То есть, установили целевые показатели по росту ВВП только на 2021 год – «больше 6%». И создается впечатление, что эту планку занизили сознательно, так сказать - для подстраховки. Поскольку по прогнозу МВФ эта цифра может достичь 8,1%.

Основой развития в Пекине считают инвестиции в «человеческий капитал»

В ближайшие пять лет китайские власти обещают поддерживать уровень безработицы менее 5,5% и только за 2021 год создать до 9 миллионов рабочих мест.

Кроме того, в 2025 году официальный уровень урбанизации в Китае, то есть доля обладателей городской прописки, должен вырасти с нынешних 60,6% до 65% (для сравнения: в Евросоюзе в 2019 году 74,7% населения проживало в городах). На практике это означает, что в ближайшие пять лет, 10 миллионов китайцев должны ежегодно переезжать в города.

Урбанизация - главная цель

Но здесь встает вот какая преграда: из-за жесткой системы прописки, хукоу, эти люди оказываются отрезаны от медицинских, образовательных и других госуслуг. Социальные услуги в случае крайней необходимости они получают за наличные, а большую часть дохода они откладывают и отправляют родственникам на малую родину.

В итоге, хукоу фактически делит китайское общество на две категории: городскую и сельскую, причем, о равенстве здесь речь не идет. «Горожане» социальные услуги получают и дешевле, и качественнее. Что Пекином воспринимается достаточно негативно, а потому хукоу собираются серьезно реформировать, чтобы доступ к государственным социальным услугам высокого уровня имело все население страны.

Кто-то может недовольно сморщить нос – «фи, какой махровый социализм», но с экономической точки зрения это весьма мудро. Внутренним мигрантам в этом случае не придется откладывать большую часть заработка - и они смогут больше потреблять. А внутреннее потребление – это и есть новый двигатель китайской экономики.

Не осталась без внимания и пенсионная система. К концу 14-й пятилетки базовой пенсией должно быть охвачено 95% китайского общества (сейчас – 91%). Ведь сельское население практически лишено серьезных выплат со стороны государства, что заставляет «деревенских» всю жизнь откладывать деньги и, опять же, ограничивать свое потребление.

К концу пятилетки пенсионной системой будет охвачено 95 процентов населения!

Догнать и перегнать США в высоких технологиях

Еще один приоритет китайской 14-й пятилетки – развитие инноваций. Пекин планирует наращивать государственные инвестиции в НИОКР по 7% в год и более. Это меньше, чем в последние годы (11,8%), но с учетом роста китайской экономики доля таких вложений в ВВП должна превысить показатели 13-й пятилетки (2,2%). Для сравнения: США инвестируют в инновации 2,7% своего ВВП, Южная Корея – 4,5%.

Кроме того, Пекин прогнозирует, что доля цифровой экономики в ВВП вырастет с 7,8% в 2020 году до 10% в 2025 году. Китайские власти собираются активно вкладываться в инфраструктуру высоких технологий (дата-центры, сети 5G, электрокары и тому подобное), а также создавать технологическую базу для промышленной революции 4.0.

При этом, в планах технологического развития в 14-й пятилетке китайские власти особо упирают на производство микрочипов и полупроводников – Китай пока серьезно зависит от их импорта из США. И если раньше такая зависимость не беспокоила Пекин, то сейчас риски намного больше. Ведь прецедент уже был: в сентябре 2020 года администрация предыдущего президента США Дональда Трампа ограничила возможности американских производителей полупроводников по сотрудничеству со SMIC, крупнейшим производителем чипов из КНР.

Вопрос развития высоких технологий и лидерства в них - для КНР вопрос принципиальный и стратегический. Президент Джо Байден пообещал «отстроиться лучше» и восстановить мировое лидерство Соединенных Штатов, что означает ожесточение конкуренции между Америкой и Китаем.

Более полувека США были №1 в технологиях. Лишь они смогли слетать на Луну и дать миру такие эпохальные изобретения, как Интернет и iPhone. Но сегодня технологическое преимущество США рушится. Вашингтон следил за технологическим прогрессом Китая через призму военной науки, беспокоясь о превосходстве над Китаем в обороноспособности.

Китай поставил еще одну цель: догнать и перегнать Америку в сфере высоких технологий

Но проблема оказалась гораздо шире: на китайскую стратегию «военно-гражданского слияния» - скоординированного сотрудничества между частным сектором и оборонной промышленностью – Соединенным Штатам ответить пока нечего. Поскольку, во-первых, правительство США потеряло лидерство в инновациях. А, во-вторых, глобализация -активными сторонниками которой являются пришедшие к власти в Америке демократы -вбила клин между интересами американских корпораций и правительством.

Поэтому планы 14-й китайской пятилетки воспринимаются в Вашингтоне как главный и глобальный вызов американскому лидерству в мире. А при таком подходе всего можно ожидать. Ведь выбор правильный, с американской точки зрения, стратегия воздействия на Пекин – судьбоносна в плане последствий для всего, что США будут делать потом в других регионах и сферах.

О чем Пекин и Вашингтон спорили на Аляске и что это значит для России

20 мар Авторы Евгений Пудовкин, Елизавета Ламова

США и Китай впервые провели переговоры после победы Джо Байдена на выборах. Дискуссия была напряженной, дать старт улучшению отношений не удалось, признают ее участники. О чем спорят две крупнейшие экономики мира, разбирался РБК

Переговоры высокопоставленных представителей США и Китая в Анкоридже (штат Аляска, США)

Как прошла американо-китайская встреча

В пятницу в Анкоридже (штат Аляска) завершились переговоры высокопоставленных представителей США и Китая. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской — член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Это была первая встреча представителей двух стран после прихода к власти в США новой администрации во главе с президентом от Демократической партии Джо Байденом. Как свидетельствуют американские СМИ, встреча сразу не задалась.

Представители США пожаловались на нарушение китайской делегацией протокола. В США заявили, что в начале переговоров договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника, но Ян Цзечи говорил более 15 минут, а из-за последовательного перевода его выступление растянулось на полчаса. Американские переговорщики посчитали нужным ответить на его высказывания, что еще удлинило вступление к переговорам. «Китайская делегация, со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — сказал представитель администрации, слова которого процитировало издание Politico.

При этом китайская сторона объяснила свои действия тем, что США начали встречу с обвинений и тоже затянули начало встречи. Ян Цзечи говорил о том, что США должны перестать навязывать другим свою версию демократии и вместо этого задуматься над тем, как исправить свой собственный имидж. Таким образом он отреагировал на вступительные слова Блинкена, обвинившего Китай в действиях, которые подрывают стабильность глобального порядка.

«США не могут говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов», — сказал Ян. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. «Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США», — отметил он, добавив, что США не удастся «задушить» Китай.

Блинкен и Салливан также раскритиковали Китай за подавление протестов в Гонконге и за кибератаки на США. «Каждое из этих действий угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность», — заявил госсекретарь.

Второй день переговоров результатов не принес, следует из заключительных ремарок членов делегаций (пресс-конференций они не проводили). Салливан сообщил только, что американские переговорщики возвращаются в Вашингтон, где будут обдумывать ситуацию (сообщает Bloomberg). Ян Цзечи заявил, что между странами сохраняются значительные разногласия.

О чем спорят Китай и США

Отношения Китая и США обострились во время работы администрации президента Дональда Трампа, который победил на выборах в ноябре 2016 года. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть торгово-экономические отношения с Пекином, что и было сделано. При предыдущей администрации США «законные права и интересы Китая были неоправданно нарушены, а китайско-американские отношения столкнулись с беспрецедентно серьезными трудностями», описывает уровень отношений Пекин.

Переговоры между США и Китаем проходят на фоне попыток стабилизировать мировую торговлю, в которой очень много зависит и от этих двух стран, рассказал РБК врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. «Ожидается очень медленное восстановление мировой торговли в 2021 году, и здесь должны быть драйверы роста. В данном случае им является Китай, потому что он переходит на новую модель развития и при этом продолжает вкладывать довольно большие деньги в инфраструктурные инициативы, которые в дальнейшем приносят мультиплицирующий эффект. Но для США сейчас важнее сдерживать Китай, чем поддерживать его развитие, поэтому решения между двумя странами являются ключевыми сейчас», — объясняет Маслов.

США выдвигают в адрес Китая множество претензий. Среди них следующие.

Нечестная конкуренция и кража интеллектуальной собственности — Трамп обвинял Пекин в краже рабочих мест и интеллектуальной собственности, манипуляциях с валютой. Начиная с 2018 года Вашингтон вводил новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе прошлого года. Новая администрация под руководством Байдена отменять пошлины отказалась.

Промышленный шпионаж — среди тех, кого американская администрация в нем обвиняет, — телекоммуникационная компания Huawei.

Нарушение санкций — США обвиняли Китай в нарушении санкций в отношении России и Ирана. Например, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против китайских организаций за покупку комплексов С-400 у Москвы. Администрация Байдена подозревает Китай в закупках нефти у Ирана и Венесуэлы, что помогает им пренебрегать давлением со стороны Америки.

Нарушение прав человека — США критиковали Китай за репрессии уйгуров, жесткое подавление протестов в Гонконге и неуважение к праву Тайваня на самоопределение.

Наращивание Китаем военного потенциала — США настаивают на том, что Китай должен присоединиться к системе контроля над вооружениями. КНР вооружается рекордными темпами и в ближайшие десять лет увеличит ядерный арсенал по крайней мере в два раза, заявлял бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон.

Утаивание информации о коронавирусе COVID-19 — Трамп заявлял, что Китай виновен в пандемии коронавируса, так как утаивал информацию о его распространении.

Кибератаки на инфраструктуру США.

Китай обвинения в свой адрес отрицает. В Пекине считают, что это США провоцируют ситуацию односторонними санкциями и вмешательством в дела других стран. Китайские компании считают ограничения на работу в США неправомерными. Ранее Федеральный суд США временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в Xiaomi. Такой запрет был наложен на компанию при Трампе, Xiaomi и еще восемь китайских компаний подозревали в сотрудничестве с ВПК и спецслужбами КНР.

Что споры Китая и США означают для России

Россия имеет тесные деловые связи с Китаем: товарооборот двух стран в 2020 году составил $104 млрд — почти на $80 млрд больше, чем с США. Ранее эксперты предупреждали, что торговая война приведет к замедлению российской экономики. «Негативные эффекты противостояния США и КНР для российской экономики с высокой степенью вероятности возобладают над позитивными, хотя едва ли их чистый вклад в замедление роста российского ВВП превысит 0,2–0,3%», — отмечал экономист Сергей Афонцев.

Россия также опирается на китайские технологии. Ранее китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах. Сотрудничество в этой сфере было оформлено в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Маслов отмечает, что разногласия Китая и США позволяют России расширить свое торговое присутствие в Азии. «Китай убедился, что США, по крайней мере при президенте Байдене, будут создавать антикитайский контур по всему миру, это касается и торговли, и попыток нанести удар по имиджу Китая как надежной экономической державы <...> На этом фоне как раз Россия и Китай могут создавать новые формы связей — в области безопасности в юго-восточной Азии, регулирования торговли. Это может оживить торговлю и вывести российские товары не только в Китай, но в целом в Азию. Сегодня российское присутствие в Азии невелико, оно измеряется 2–3% общей азиатской торговли», — рассказал Маслов.

20 марта 2021 - Екатерина Улитина

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь вчера перед журналистами назвал действия США против китайских компаний "необоснованными" и "лицемерными" и заявил, что такие действия полностью противоречат принципам рыночной экономики, за которые США всегда выступали.

Реагируя на решение Вашингтона включить пять китайских компаний в список угроз национальной безопасности, он добавил: "Правительство США обобщило концепцию национальной безопасности, злоупотребило национальной властью и приняло меры против высокотехнологичных китайских предприятий".

"Другие страны не должны беспокоиться о Китае, но должны быть обеспокоены угрозами Соединенных Штатов, которые шпионят за всеми, даже за своими партнерами", - сказал он.

Он добавил: "Соединенные Штаты используют преимущества своей технологии для установки бэкдоров (в информатике, способа доступа к определенным позициям другой системы, такой как компьютер, без разрешения), чтобы активно шпионить за другими странами", в том числе за своими союзниками.

"Соединенные Штаты - абсолютная империя шпионажа", - подчеркнул Лицзянь. Действия США серьезно угрожают безопасности других стран и наносят им ущерб.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила в пятницу, что пять китайских компаний, Huawei, Zesty, Haitra, Hangzhou Hikvision и Zhejiang, подпадают под действие закона 2019 года, направленного на защиту сетей связи США, в связи с тем что представляют угрозу национальной безопасности этой страны.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на решение Вашингтона оказать давление на большее количество американских компаний, которые работают с Huawei, предупредило, что этот шаг может иметь далеко идущие глобальные последствия.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил: "(Ограничение) серьезно подорвет обмен технологиями и торговлю между двумя странами и миром в целом, и это ослабит мировую производственную цепочку и цепочку поставок. Соединенные Штаты должны немедленно прекратить преследование китайских компаний и относиться к китайским компаниям справедливо и не дискриминационным образом".

"Сообщения о недавних действиях Вашингтона показывают, что Соединенные Штаты не заслуживают доверия", - сказал он.

Новые ограничения администрации Байдена в отношении Huawei соответствуют усилиям предыдущей администрации США. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила федеральным компаниям использовать продукцию Huawei и китайской технологической компании ZTE.

В прошлом месяце, когда ожидалось ослабление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, официальный представитель США сообщил Reuters, что вместо отмены ограничений эпохи Трампа администрация Байдена пытается ввести новые целевые ограничения на экспорт чувствительных технологий в Китай.

Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 20 мартa 2021

Haqqin.az подробно рассказывал о той борьбе, которую власти США ведут против китайских компаний, в том числе и техногигантов, в рамках усиливающейся между двумя странами торговой войны. При президенте Дональде Трампе эта борьба порой приобретала самые уродливые формы. Но, несмотря на критику и предупреждения экспертов о возможном эффекте бумеранга, Белый дом все больше закручивал гайки. А прогнозы экспертов уже стали оправдываться.

Конфронтация между двумя глобальными державами углубляется с каждым часом

После нападок на техногиганты и запрета властей США вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, нью-йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что те не удовлетворяют условиям листинга. Решение вступило в силу 11 января. Трамп своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с бумагами, подозрительными компаниями из Китая в ноябре.

Но уже в прошлом месяце американское агентство Bloomberg забило тревогу: глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения. В начале 2021 года стало наблюдаться восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Еще год назад резко сократившие поставки своей продукции производители автомобилей и электроники теперь спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы.

На первый взгляд, это проявление одного из классических принципов капитализма. Кризис влечет спад экономики, закрытие многих производств, а последующее восстановление – резкий скачок с растущими потребностями компаний. Такова своеобразная синусоида развития экономики, потому что каждый раз скачок устремляется выше предыдущего максимума. Но эта истина подробно расписана еще классиками марксизма-ленинизма.

Последствия открытого столкновения не заставили себя долго ждать - в США дефицит консолей

А в нашем случае, именно по этой причине уже в конце 2020 года был зафиксирован дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo. Но самая большая опасность заключается в том, что дефицить может сохраниться на многие месяцы. Знакомые с ситуацией источники прогнозируют нехватку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынке, нехватка продлится до конца года и захватит предновогодние праздники. А что означает дефицит любой детали для техногигантов, где все, в том числе и поставка необходимых деталей, рассчитывается с особой – чуть ли не «заоблачной» точностью, объяснять, думается, нет надобности. Но для выпуска растущих объемов продукции нужно больше деталей из разных концов мира, для чего требуются новые контракты с поставщиками.

Да и к чему какие-то объяснения, если многие техногиганты (например, тот же Apple) сегодня обеспокоены отсутствием необходимого количества микропроцессоров. Bloomberg подчеркивает, что сложившаяся ситуация в основном связана с пандемией коронавируса. Мол, эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники. И не надо быть большим специалистом для осознания того, что новая техника преимущественно базируется на основе тех или иных процессоров.

И тот же Bloomberg рассказывает, что топ-менеджеры некоторых корпораций возлагают вину из-за кризиса на китайского техногиганта Huawei. Минувшим летом китайская компания начала скупать процессоры, чтобы защититься от нового витка американских санкций. (Haqqin.az сообщал в прошлом году о давлении на Huawei со стороны США). Кстати, благодаря предприимчивости Huawei китайский импорт процессоров в прошлом году вырос почти до 380 млрд долларов, что составляет пятую часть от общего импорта страны за год. То есть выиграл Китай, а США пока испытывают трудности.

Ударили по Huawei, но китайский импорт вырос до 380 миллиардов долларов

А гонка вооружений по накоплению чипов между тем продолжается. Правда, некоторые эксперты считают, что в этой гонке больше всех пострадали автопроизводители, поскольку они недооценили темпы восстановления спроса на автомобили после первой волны коронавирусной инфекции. Но и эта отрасль США – одна из ведущих в мире. Кажется, в более выигрышном положении оказались выпускающие смартфоны компании, так как производители микросхем отдают предпочтение более крупному и прибыльному сегменту бытовой электроники.

Но в любом случае получилось вовсе не так, как было задумано в Вашингтоне. Хотели наказать китайские компании, а пострадали свои. Конечно, китайские техногиганты составляют достойную конкуренцию американским, а по некоторым сегментам даже превосходят их. Но это вовсе не означает, что их надо выдавливать с американского рынка и запрещать компаниям США сотрудничать с ними. Это не вмещается не только в рамки цивилизации, но и нынешнего уровня глобальной кооперации и взаимозависимости. Здесь нельзя рубить с плеча, все требуется тщательно взвесить. А еще лучше – придерживаться правил здоровой конкуренции – есть ведь испытанные способы удержать и расширять свои позиции на рынке.

