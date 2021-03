архив



опубликовано редакцией на Переводике 23.03.21 05:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Commentary: US-Israel patrol in Mediterranean may have actually been chase after Russian sub" Израиль - 21 марта 2021 г. Комментарий: на самом деле, американо-израильский патруль в Средиземном море мог искать российскую подводную лодку На прошлой неделе американская патрульная авиация провела крупномасштабную поисковую операцию у берегов Израиля, Ливана, Кипра и Сирии. Тем не менее, [российская] подводная лодка так и не была обнаружена Cmdr. (res.) Eyal Pinko | 21/03/2021 http://en.kremlin.ru На прошлой неделе патрульная авиация американских ВМС провела крупномасштабную поисковую операцию у берегов Израиля, Ливана, Кипра и Сирии. Патрульный самолет Poseidon P-8 обследовал акваторию самым странным и необычным образом, что для многих стало полной неожиданностью. Оказывается, патрулирование было связано с заходом в Средиземное море российской подводной лодки В-237 «Ростов-на-Дону». Она прошла через Гибралтарский пролив после того, как некоторое время оперировала вблизи Британских островов и в районе британских баз подводных лодок. Российскую подводную лодку сопровождал вспомогательный корабль. Британский флот вел наблюдение за подводной лодкой до тех пор, пока она не вошла в Средиземное море, там наблюдение за ней было передано Шестому флоту США, базирующемуся в Неаполе. Несколько дней назад субмарина исчезла с экранов американских сонаров, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. За несколько дней до американской операции по поиску российской подводной лодки, в Интернете появились сообщения о совместном патрулировании ВМС США и Израиля в восточном Средиземноморье. Это патрулирование не было плановым, то есть о нем не было объявлено заранее в рамках запланированных учений. Такое сочетание событий привело к предположению, что американо-израильский патруль также был причастен к погоне за российской подводной лодкой. Российская подводная лодка - это корабль с дизельным двигателем, длиной около 74 метров и водоизмещением 3000 тонн. Подводная лодка способна оперировать в море в течение 45 дней и имеет дальность действия до 7500 морских миль от своей базы. Максимальная глубина погружения около 300 метров, экипаж - 60 человек. Подводная лодка оснащена передовыми системами сбора разведданных. Подводная лодка вооружена 18 торпедами различных типов, 24 морскими минами и четырьмя крылатыми ракетами M54K3 (Kalibr) для поражения целей на море или на суше на максимальной дальности до 2 500 км. Подводная лодка участвовала во многих операциях по нанесению ударов по целям в глубине Ирака и Сирии. К сожалению (или из-за недостатка профессионализма американцев), российская подводная лодка сумела скрыться когда в Средиземное море вошла и начала там действовать американская авианосная ударная группа. В АУГ входят авианосец, несколько боевых кораблей (крейсер, эсминцы) и как минимум одна атомная подводная лодка. Вопрос о российской подводной лодке вызвал обеспокоенность командования ВМС США, в основном из-за способности подводной лодки собирать подробную разведывательную информацию о действиях ударной группы. Для поиска российской подводной лодки, ВМС США даже использовали другие силы НАТО, расположенные недалеко от Сирии и базы британской разведки на Кипре. По состоянию на вечер среды, 17 марта, российская субмарина еще не была обнаружена. Еще со времен холодной войны американцы внимательно наблюдают за действиями российских подводных лодок по всему миру. В данном случае кажется, что озабоченность американцев “исчезновением” российской подлодки и широкомасштабная оперативная деятельность по ее обнаружению необычны и удивительны. Судя по всему, особые возможности и особенности российской подлодки или ее оперативные задачи в бассейне восточного Средиземноморья, вызывают беспокойство у офицеров разведки ВМС США, особенно в то время, когда в этом районе находится американская АУГ. статью прочитали: 49 человек Комментарии