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опубликовано редакцией на Переводике 23.03.21 05:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

После 24 часов слушаний военный суд постановил оставить пятерых шпионов под стражей

 22 марта 2021 года,

Болгария: после 24 часов слушаний военный суд постановил оставить пятерых шпионов под стражей

Пятеро человек, задержанных за шпионаж в пользу России, оставлены  под стражей. Судебное заседание продлилось до 5 часов утра после того, как защита попросила предоставить ей время  чтобы  детально ознакомиться с документами. Согласно обвинительному заключению, против Ивана Илиева, опознанного как «Резидент», в прошлом высокопоставленный офицер военной разведки было собрано достаточно доказательств.

За решеткой также остаются его бывший коллега и нынешний руководитель секретного отдела  в парламенте Любомир Медаров, заместитель начальника Управления бюджета и расходов Министерства обороны полковник Петар Петров и два действующих офицера военной разведки.

Особые похвалы  за свою работу прокуроры работавшие по  этому  делу получили от прокурора №1 Ивана Гешева: «Очередная  «реформа»  практически уничтожила  военную прокуратуру. Несколько судей  заседали почти 24 часа  - до 5:00 утра. Болгария может гордиться этими судьями! »- написал он в Twitter.

Bulgaria to expel 2 Russian diplomats accused of espionage

Болгария высылает двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже

March 22, 2021  Associated Press

СОФИЯ, Болгария (AP) - Два российских дипломата, обвиняемых болгарской прокуратурой в шпионаже, будут высланы из страны, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Болгарии.

Как сказано в сообщении министерства, посольство России в столице страны Софии уведомлено о том, что дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Ранее в понедельник прокуратура сообщила в заявлении, что досудебное расследование установило, что «два гражданина России с дипломатической неприкосновенностью занимались незаконной разведывательной деятельностью».

Он добавил, что подозреваемым не могут быть предъявлены обвинения в шпионаже из-за их дипломатического статуса.

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