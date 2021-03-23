После 24 часов слушаний военный суд постановил оставить пятерых шпионов под стражей

22 марта 2021 года,

Пятеро человек, задержанных за шпионаж в пользу России, оставлены под стражей. Судебное заседание продлилось до 5 часов утра после того, как защита попросила предоставить ей время чтобы детально ознакомиться с документами. Согласно обвинительному заключению, против Ивана Илиева, опознанного как «Резидент», в прошлом высокопоставленный офицер военной разведки было собрано достаточно доказательств.

За решеткой также остаются его бывший коллега и нынешний руководитель секретного отдела в парламенте Любомир Медаров, заместитель начальника Управления бюджета и расходов Министерства обороны полковник Петар Петров и два действующих офицера военной разведки.

Особые похвалы за свою работу прокуроры работавшие по этому делу получили от прокурора №1 Ивана Гешева: «Очередная «реформа» практически уничтожила военную прокуратуру. Несколько судей заседали почти 24 часа - до 5:00 утра. Болгария может гордиться этими судьями! »- написал он в Twitter.

Болгария высылает двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже

March 22, 2021 Associated Press

СОФИЯ, Болгария (AP) - Два российских дипломата, обвиняемых болгарской прокуратурой в шпионаже, будут высланы из страны, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Болгарии.

Как сказано в сообщении министерства, посольство России в столице страны Софии уведомлено о том, что дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Ранее в понедельник прокуратура сообщила в заявлении, что досудебное расследование установило, что «два гражданина России с дипломатической неприкосновенностью занимались незаконной разведывательной деятельностью».

Он добавил, что подозреваемым не могут быть предъявлены обвинения в шпионаже из-за их дипломатического статуса.

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