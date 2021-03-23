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опубликовано редакцией на Переводике 23.03.21 07:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Противостояние с Китаем и Россией одновременно - это «стратегический овердрафт» для США

Ввязавшись в конфронтацию с двумя  крупнейшими ядерными державами,  администрация  Байдена получит «стратегический овердрафт»

By Yang Sheng and Liu Caiyu

Published: Mar 21, 2021   

China Russia. Photo: VCG

China Russia. Photo: VCG

Через два дня после чрезвычайно интенсивного, но впечатляющего диалога с США на Аляске, Китай будет приветствовать своего близкого и могущественного стратегического партнера - Россию у себя дома, чтобы поделиться информацией и укрепить сотрудничество.  Китайские эксперты говорят, что администрация Байдена подталкивает две ядерные державы к сближению  и  это  приведет к тому,  что  США столкнуться с «стратегическим овердрафтом».

По словам китайских экспертов, приглашение России посетить Китай сразу после встречи на Аляске показывает, что стратегическое взаимное доверие между Пекином и Москвой находится на очень высоком уровне. Поскольку,  после того, как Россия недавно отозвала своего посла в США, напряженность  в российско-американских отношениях резко  возросла,  России необходимо координировать с Китаем, как вести себя с США, а также  решение проблем  региональных  горячих  точек, таких как ядерная сделка с Ираном, ядерная проблема Корейского полуострова, мирный процесс  в  Афганистане  и  Сирию

Как сообщил МИД Китая  -  по приглашению государственного советника Китая, министра иностранных дел Ван И, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович  Лавров посетит Китай с понедельника по вторник,.

Во время встречи министров иностранных дел Китая и России,  госсекретарь США Энтони Блинкен, по сообщению Госдепартамента США, отправится в Брюссель, Бельгия, чтобы принять участие в  проходящей там с понедельника по четверг  встрече министров иностранных дел НАТО и пообщаться с лидерами ЕС. 

Во время поездки Блинкен проконсультируется с официальными лицами ЕС, чтобы увидеть, как они могут «работать вместе на основе наших общих ценностей для решения глобальных проблем, исходящих от Ирана, России и Китая».

Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что это может увеличить опасность новой холодной войны, в то время как США объединяются с ЕС, а Китай поддерживает Россию, но китайские аналитики считают, что глобализация делает новую холодную войну очень маловероятной, но конкуренция великих держав неизбежна. США совершат серьезную ошибку, если решат противостоять одновременно  Китаю и России.

Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, сказал, что еще слишком рано говорить о начале  новой холодной войны. Однако этого нельзя исключать, и вероятность войны возрастает из-за неправильной и опасной внешней политики США.

"США хотят новой холодной войны, чтобы подавить своих конкурентов, Китай и Россию., и их дипломатическая политика в  отношении  других  крупных  держав  всегда сосредоточена на конфронтации, но Китай и Россия хотят, чтобы отношения между крупными державами были более тесными и инклюзивными. Мы надеемся, что США осознают, насколько это может быть опасно, если они будут продолжать вести неверную политику "  - сказал Ли.

В прошлом некоторые американские стратеги предлагали Вашингтону убедить  Москву  вместе противостоять Пекину. 

Но похоже, что администрация Байдена отказались от любых подобных попыток и стремится противостоять   обоим - и  Китаю и России , заявили китайские аналитики, отметив, что такая корректировка - это всего лишь еще одна ошибка, и правильный путь - пересмотреть  проблемную политику в отношении Китая и России, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве, а не на  конкуренции. 

«Эта стратегия [противостояния обоим] работала в прошлом, потому что партнерство между Китаем и Советским Союзом не было равноправным, поэтому в случае конфликта США могли бы этим воспользоваться. Но сегодня Китай и Россия относятся друг к другу как  равный к равному», - сказал Global Times   Ян Цзинь, эксперт в Институте исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук.

Китайско-российское партнерство является взаимодополняющим, и, особенно после пандемии, они должны помогать друг другу, чтобы ускорить восстановление экономики, сказал Ян, добавив, что они сталкиваются с общей угрозой со стороны США, поэтому нет никаких шансов, что США могут их разделить. .

Оказываясь относиться к Китаю как к равному, США совершают ту же ошибку, что и Советский Союз во время холодной войны. Советский Союз пытался одновременно противостоять Китаю и США, в результате чего он потерпел неудачу и в конечном итоге рухнул. Сегодня Китай становится все более могущественным, а  мощь  России остается значительной, поэтому администрация Байдена может столкнуться со "стратегическим овердрафтом", сказал Ян.

инистр иностранных дел Китая Ван И заявил на пресс-конференции в начале этого месяца, что  в 2021 году  Китай и Россия продолжат сотрудничество в борьбе против цветных революций и дезинформации и в обеспечении политической безопасности.

Ян сказал, что цветные революции, которые беспокоят Китай и Россию, в основном спровоцированы или  организованы  США и их союзниками.  Под  угрозой  находятся не только Китай и Россия, но  и  страны Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, имеющие тесные связи с Китаем и Россией,.

«Борьба с" цветными революциями "- важная задача для Китая и России, поскольку они не только защищают себя, но и защищают региональный мир и стабильность. Обе страны могут сотрудничать в области обмена разведданными, совместных операций против западных нелегальных НПО, которые могут распространять  дезинформацию для разжигания нестабильности, создания угроз  кибербезопасности и так далее», - отметил Ян.

Лавров и другие российские деятели станут первой высокопоставленной иностранной делегацией, которая посетит Китай в 2021 году, и помимо обсуждения своих совместных действий в отношении США, они также обсудят, как улучшить двусторонние связи в сферах торговли, инвестиций, науки и по словам экспертов, в области технологий, вооруженных сил и безопасности.

«Этот год имеет важное значение в отношениях между Китаем и Россией, поскольку он отмечает 20-ю годовщину Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией . В этом контексте для обеих сторон важно активизировать взаимодействие с заложить основу для роста двусторонних связей в этом году», - заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.



To be an enemy of both China and Russia at the same time is like strategic suicide
Быть врагом и Китая, и России одновременно подобно  стратегическому самоубийству


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