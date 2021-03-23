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опубликовано редакцией на Переводике 23.03.21 18:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Гибель рейса MH17 не стала препятствием для газовых переговоров с Путиным - их просто нужно было вести тайно

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После того, как рейс MH17 был сбит российской ракетой в 2014 году, Нидерланды заморозили дипломатические и торговые отношения с Россией. По крайней мере, для внешнего мира. Закулисные связи были быстро восстановлены, что голландское правительство скрыло от парламента. Причина: российский газ.

После нескольких лет дипломатического застоя,  в 2017 году,  деловые круги возобновили контакты между Нидерландами и Россией через совместную «Рабочую группу по энергетике». Эта платформа министров обеих стран, созданная в начале 1990-х годов, собирается каждые 18–24 месяца для обсуждения текущих экономических вопросов. После катастрофического 2014 года, когда российская ракета сбила MH17, а российские войска вторглись на  Украину, деловые круги поддерживали отношения между Нидерландами и Россией, организовывая конгрессы и взаимные визиты.

Палата представителей Нидерландов не была проинформирована о восстановлении связей, и когда в конце декабря 2019 года министр иностранных дел Стеф Блок ответил на вопросы о двусторонних контактах с Россией, он не упомянул об этой официальной группе, встреча которой запланирована на несколько недель позже в Москве. .

Группы  Investigative Desk и Follow the Money (“Служба расследований” и “Следуй за деньгами”) получили российские документы, подтверждающие эти контакты. Они обсуждаются с гордостью и в  гораздо более прозрачной  манере, чем  это  признает голландское правительство.

Неслучайно компании, восстановившие эти связи, в том числе российский газовый гигант «Газпром» и англо-голландская транснациональная корпорация Shell, также участвуют в скандальном проекте «Северный поток - 2». Эти два трубопровода Газпрома будут транспортировать излишки газа из России в Германию (а оттуда в Нидерланды и другие страны).

Палата представителей парламента Нидерландов не была проинформирована о восстановлении связей и когда, в конце декабря 2019 года, министр иностранных дел Стеф Блок отвечал на вопросы о двусторонних контактах с Россией, он не упомянул об этой официальной группе, хотя ее встреча была запланирована в Москве несколькими неделями позже.

Страны Центральной и Восточной Европы опасаются, что, строя трубопроводы, Россия в значительной степени обойдет газовую сеть на Украине и в Восточной Европе, что сделает эти страны более уязвимыми для российских капризов и менее важными поставщиками для западной части континента. Они также обеспокоены усилением доминирования России в этой области, опасаясь, что она усилит свою «трубопроводную политику» и будет использовать энергию в качестве политического оружия.

Между тем, такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения безопасности своего энергоснабжения и утверждают, что это «чисто коммерческая сделка».

Таким образом, Европа разделена по вопросу «Северного потока -2», и правительство Нидерландов встало  на сторону России. Это стало очевидным, когда правительство Нидерландов выступило против предложения о том, что Европейская комиссия будет вести переговоры по проектам, связанным с энергетическими трубопроводами  из-за пределов ЕС, вместо того, чтобы оставлять эти переговоры на усмотрение государств-членов, в которых трубопроводы достигают Западной Европы. В случае принятие это предложение могло  означать конец «Северного потока - 2», поскольку в нем указано, что такими проектами не может владеть и управлять одна и та же компания. Газпром владеет и управляет трубопроводом  СП-2.

Бывший министр экономики и климатической политики Эрик Вибс в то время сказал, что Нидерланды выступили против этого предложения, потому что оно ценит суверенитет государств-членов и потому, что инвесторы будут менее охотно выделять средства на проекты из-за пределов ЕС. Он считал, что это отрицательно скажется на надежности поставок.

Коалиция Нидерландов, Германии и других стран неоднократно добивалась того, чтобы решение по этому вопросу откладывалось. Если бы «Северный поток - 2» к тому времени был завершен, остановить проект с юридической точки зрения было бы намного сложнее.

После длительной  задержки был достигнут компромисс, который предоставил странам-членам больше права голоса на переговорах, но под наблюдением ЕС. Это спасательный круг для «Северного потока-2», потому что Германия, которая его поддерживает, будет первой страной, с которой будут консультироваться. Последние 138 километров трубопровода в настоящее время прокладываются в датских и немецких водах.

Депутаты, депутаты Европарламента и энергетические аналитики, с которыми мы говорили, не знали, что переговоры на высоком уровне с Кремлем ведутся через рабочую группу по энергетике. Депутат GroenLinks (Левая партия зеленых) Брам ван Оджик никогда раньше не слышал об энергетической рабочей группе. «Итак, кабинет министров утверждает, что «Северный поток» - это частный проект, но в то же время обслуживает корпоративные интересы в этом проекте. Палата представителей не была уведомлена об этом».

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