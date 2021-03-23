Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов

Baiba Zīle 22.03.2021

Часто кажется, что Россия продолжает «войну» с остальным миром, пытаясь доказать свою правду везде, где бы она ни была. «Вооруженная информацией» Россия активно участвует в геополитических дискуссиях, в ходе которых кремлевские агенты влияния и полезные идиоты не жалеют усилий, чтобы доказать выдуманную Кремлем «правду». Пропаганда стала ее главным оружием, а нарративы используются для манипулирования информационным пространством.

Кремль даже не беспокоит тот факт, что его нарративы часто лживы или откровенно смешны и противоречат друг другу. Кремль делает это, потому что всегда найдутся слепые последователи – например, противники 5G или те, кто верит в людей-ящериц – которые поверят всему, что говорит их лидер.

К сожалению, многие люди купились на чудесную ложь, распространяемую рупорами кремлевской пропаганды – в конце концов, была причина, по которой члены партии «Латвийский Русский Союз» волновались, когда их телевизоры были выключены. Представьте, как Путин сейчас произносит совершенно бесполезные речи, поскольку его больше никто в Латвии не слышит.

Годы безнаказанности привели к тому, что даже на заседаниях Генассамблеи и Совета Безопасности ООН слово предоставляется всем известным сказочникам и бессовестным лжецам. Даже высокопоставленным дипломатам и учреждениям больше нельзя доверять, поскольку они один на один копируют нарративы Путина.

Это стало особенно очевидно после 2014 года, когда Россия с пеной у рта кричала, что ее армии нет в Украине и что все, что там происходит, совершенно законно. К счастью, президент Европейского совета Шарль Мишель – в отличие от французского друга Путина Макрона – не поверил слезам вечно оскорбляемой России и пообещал Киеву поддержку ЕС, добавив, что Россия вовлечена в конфликт на Донбассе и что, поскольку Кремль не стремится к миру, санкции против России будут продолжаться. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Мишель подчеркнул, что Россия является частью конфликта, а не его посредником. Вместо «части» я бы сказал его начало и конец.

Европейский Союз осознает трудности украинского народа, поэтому поддерживает решения Украины о борьбе с российской пропагандой, которые включают запрет на российские телеканалы и введение санкций против отдельных лиц. Жан-Пьер Фрёли, специальный посланник по Украине в Министерстве иностранных дел Германии, подтвердил, что это касается не пророссийской информации, а лжи, пропаганды и нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому запрет российских телеканалов в ЕС и других странах является долгожданным шагом.

С российской пропагандой сталкиваются не только украинцы и грузины, но и другие европейские народы. 1 марта Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с речью на заседании Специального комитета по иностранному вмешательству во все демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию, где он заявил, что «иностранное вмешательство представляет собой реальную угрозу для ЕС». По его словам, это «новая гибридная угроза, угрожающая глобальной безопасности», которая требует «решительных действий и тесного сотрудничества между различными учреждениями, государственными и частными».

Добавлю, что раньше Боррель больше всех верил в восстановление диалога с Россией. Он даже лично посетил Москву с официальным визитом с 4 по 6 февраля, несмотря на критику со стороны европейских политиков, которые призвали его отменить визит из-за ситуации с Алексеем Навальным. Боррель протянул руку к Москве, но та демонстративно оттолкнула ее. Затем ведущий дипломат ЕС был вынужден признать, что Москва не настроена на диалог с Союзом.

Как отмечает Боррель в своем докладе, российские кампании по борьбе с Covid-19 особенно опасны, поскольку они угрожают миллионам жизней во всем мире. Он особо подчеркнул кампанию, направленную на дискредитацию западных вакцин и их производителей и популяризацию собственной вакцины России с целью получения геополитических рычагов влияния. Боррель считает, что «дезинформация превратилась в проблему промышленного масштаба».

И вместо того, чтобы Кремль вакцинировал и заботился о своих людях, Москва продолжает рекламировать свою вакцину на международном рынке, несмотря на то что она все еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Между тем Россия, где Спутник-V был зарегистрирован еще в августе 2020 года, находится на последней позиции среди сверхдержав по количеству вакцинированных. По разным данным, вакцину от Covid-19 получили около 2,2% россиян. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова подтвердила это и заявила, что для улучшения ситуации в России и предотвращения возможной третьей волны четверть россиян должна пройти вакцинацию в ближайшие два месяца.

Также кажется, что Кремль, пытаясь скрыть реальную ситуацию в стране, сам потерялся в цифрах – как ни странно, в то время как количество людей, инфицированных Covid-19, уменьшается, количество смертей остается прежним, то есть 400-600 человек в сутки. Это то же самое число, которое сообщалось, когда в России ежедневно регистрировалось более 20 000 случаев, что вдвое больше, чем сообщается в настоящее время. Это указывает на то, что Кремль не только безразличен к своему народу, но и сознательно вводит в заблуждение международное сообщество с целью популяризации российской вакцины и получения на ней как можно больше денег.

22 марта 2021

Иллюстрация: arabnews.com.

Москва утвердила изменения в соглашение между правительствами России и Пакистана о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода Север — Юг, который подписали еще в 2015 году. Теперь будущую магистраль официально называют «Пакистанский поток». Кроме того, доля российских компаний в газопроводе от порта Карачи до самой пакистано-индийской границы снизится.

Правительство России утвердило протокол о внесении изменений в соглашение о строительстве газопровода Север — Юг в Пакистане. По нему будут подавать регазифицированный СПГ до самого севера Пакистана. Также газопровод мощностью 12,4 млрд кубометров будет принимать газ с также еще не построенного газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

В новом варианте газопровод получил название «Пакистанский поток» и доля российских компаний снизилась с 85 до 26%.

Соглашение о проекте газопровода подписали еще в 2015 году и планировали завершить строительство магистрали протяженностью 1,1 тыс. километров и стоимостью $ 2,5 млрд в 2018 году. Планировалось, что российская сторона будет владеть контрольным пакетом, возьмет на себя 85% затрат и будет управлять газопроводом в течение 25 лет. В 2019 году встал вопрос подсанкционности российских компаний, которые представляли «Ростех» и ТМК.

Иллюстрация: russianconstruction.com.

В измененном соглашении говорится, что компанию «РТ Глобальные ресурсы» и ее аффилированные структуры в соглашении заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую учредят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго России, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и ТМК.

Как сообщало в прошлом декабре EADaily, строительство газопровода в Пакистане начнется в июле 2021 года с участием России. Советник премьер-министра Пакистана Надим Бабар заявлял, что доля пакистанских компаний вырастет в проекте до 51−74%. Остальное останется у российских компаний. Пакистан будут представлять газораспределительные Sui Southern Gas Co и Sui Northern Gas Pipelines Ltd. Они уже начали выкуп земельных участков под газопровод. В то же время российская сторона будет вести строительные работы.

«Хотя у России будет небольшая доля, Пакистан максимально использует российские материалы, оборудование и ресурсы с целью развития технических и операционных возможностей собственных компаний и человеческих ресурсов через совместную работу и тренинги», — сообщало The Express Tribune. Издание отмечало, что у Исламабада сейчас есть деньги, которые поступают в виде налога на развитие газотранспортной инфраструктуры (GIDC).

С одной стороны, Россия поможет Пакистану развивать газовую инфраструктуру для приема газа у конкурентов. С другой — российские компании заработают на самом проекте, а рост потребления газа в Пакистане несколько снизит давление на глобальный рынок из-за переизбытка топлива.

22 марта 2021

Иллюстрация: Reuters

Российская авиация накануне, 21 марта, атаковала газовый объект, цементный завод и несколько городов на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы. Одновременно артиллерия сирийской армии наносила удары по так называемой вооружённой оппозиции.

Как передаёт в понедельник агентство Reuters, по данным местных источников, российская ракета класса «земля — земля» поразила населённый пункт Ках в провинции Идлиб, а российская авиация нанесла удары по «густонаселённым лагерям беженцев» на границе с Турцией.

Газовый объект был повреждён недалеко от города Сармада в той же провинции, и десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода «Баб-аль-Хава» были подожжены в результате последнего нападения на топливные объекты, которые «служат жизненно важным экономическим средством для региона», отмечает Reuters.

Источники в западной разведке говорят, что Россия стояла за ударом баллистической ракеты в начале этого месяца, в результате которого были подожжены десятки местных нефтеперерабатывающих заводов недалеко от городов Аль-Баб и Джераблус на севере провинции Алеппо, который находится под контролем турецких войск и союзных им боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА).

По словам представителей СНА, своими последними действиями «Россия, которая поддерживает правительство в Дамаске, стремится дестабилизировать последний оплот повстанцев в Сирии и сорвать коммерческую деятельность, но удары не сигнализировали о неизбежном крупном нападении против Идлиба».

«Российские авиаудары продолжаются. Баллистические ракеты также поражали районы, близкие к гражданским центрам, — сказал Reuters Юсеф Хамуд, представившийся как „майор СНА“. — Они стремятся сеять хаос и неразбериху».

Министерство обороны Турции заявило ранее в понедельник, что ракета, запущенная сирийскими правительственными силами, поразила Ках и парк грузовиков с трейлерами недалеко от Сармады, в результате чего семь мирных жителей были ранены. В нём также говорилось, что России было адресовано уведомление с просьбой немедленно прекратить атаки.

Как сообщало EADaily, на прошлой неделе в турецком военном ведомстве указали, что баллистические ракеты были выпущены с авиабазы «​​Квайрес» сирийской армии в провинции Алеппо и поразили нефтяные и логистические объекты «вооружённой оппозиции» в городах Джераблус и Аль-Баб. Утверждалось, что удары были «нацелены на гражданское поселения и бензовозы, мирные жители получили ранения». Министерство обороны Турции также заявило, что представители Анкары связались с командованием российской группировки войск в Сирии и «потребовали прекратить обстрелы», добавив, что турецкие силы в регионе переведены в состояние повышенной боеготовности.

Юрис Пайдерс 22.03.2021

Российское космическое агентство Роскосмос подписало долгожданное соглашение о сотрудничестве со своими коллегами из Национального космического управления Китая. Соглашение предусматривает создание совместной космической станции на Луне. Ожидается, что Россия и Китай также пригласят другие страны принять участие в проекте, создав тем самым интригующий космический альянс для противостояния США и ЕС.

Подписание соглашения – еще один шаг России в ее попытках стратегически дистанцироваться от Вашингтона и приблизиться к Пекину. Это также положило конец более чем 25-летнему космическому сотрудничеству между Россией и США. До сих пор российская космическая отрасль стремилась к сотрудничеству с США, и вершиной этого сотрудничества было создание Международной космической станции.

Теперь Россия дала понять, что намерена встать на сторону Китая, даже если это означает быть «младшим братом» в этих отношениях. Этот шаг также является способом отказа России от участия в новейшем проекте НАСА Artemis, который высадит первую женщину и следующего мужчину на Луну к 2024 году.

Понятно, что баланс сил между Москвой и Пекином кардинально изменился с советских времен и никоим образом не в пользу Кремля. Экономика России в лучшем случае находится на уровне посредственной китайской провинции. Что касается технологического развития, то Пекин как минимум на десять лет опережает Москву. Даже в космической отрасли Китай находится на шаг впереди отстающей и охваченной коррупцией России.

На самом деле соглашение между Роскосмосом и Национальным космическим управлением Китая означает, что Путин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решили отказаться от амбиций суверенной России по покорению космоса и отныне будут в основном поддерживать космические стратегии Китая.

Пекин, несомненно, воспользуется этим, чтобы бросить вызов американскому влиянию в космосе в долгосрочной перспективе, поскольку вскоре он станет главной ареной геополитических споров. В одиночку Китай не смог бы бросить такой вызов США, но, усвоив опыт России, он может стать серьезным конкурентом для Вашингтона.

Таким образом, в планы Китая, скорее всего, входит создание альянса по завоеванию космоса – чего-то вроде НАТО – который будет использован, чтобы остановить экспансию США и их союзников в Солнечной системе.

Учитывая, насколько неспособным ЕС выглядит на международной арене в последние годы, единственным игроком, способным противостоять совместному влиянию Китая и его нового сателлита России, являются США. Похоже, администрация президента Джо Байдена это понимает – первые дни президентства Байдена характеризовались очень агрессивным подходом к отношениям США с Китаем.

Одна из целей новой администрации будет заключаться в том, чтобы остановить глобальные амбиции Китая – это долгожданный шаг, потому что в противном случае весь цивилизованный мир рискует оказаться в когтях «красного дракона».

Однако администрация Байдена не должна сосредотачиваться исключительно на текущих угрозах, но должна учитывать также и долгосрочные – и весьма вероятно, что эти угрозы будут исходить из космоса. Президент Байден должен быть решительным и строгим в отношении расширения Китая не только по всему миру, но и в космосе. Это может стать одной из самых сложных и значительных задач президентства Байдена – голову «красного дракона» необходимо отрезать, прежде чем он достигнет космоса.

Юрис Пайдерс, журналист NRA, эксперт по китайской политике

22 марта 2021

Иллюстрация: twitter.com/lt_kizhe

Удивительно, что никто не называет Байдена убийцей. Не только западные СМИ, натасканные чётко исполнять хозяйские указания, но и вроде бы не ангажированные глобальной «элитой» российские, ни слова почему-то не сказали о том, что Байден въехал в Белый дом на крови. На крови американской патриотки, служившей Америке, воевавшей за неё и погибшей за неё.

Убийство во время штурма Капитолия ветерана ВС США Эшли Бэббитт (у нее остались муж и дети), явно не представлявшей никакой опасности, было не только намеренным, цинично-демонстративным, но и символичным. Оно наглядно, на деле показывает, что теперь жизни патриотов не имеют значения. Даже если это жизни патриотов Америки. И даже если патриот — женщина. Символично и то, что это убийство (не говоря уже о других, связанных со «штурмом» Капитолия смертях, сопровождавших введение Сонного Джо в Овальный кабинет и не «попавших на видео») просто не заметили. Демонстративно убили и демонстративно не заметили.

Ни одна крокодилова слеза не капнула из «демократических» глаз. Не говоря уже о том, что не было ни намёка на «поминальную» истерию в СМИ, ни слезливых и «благородно негодующих» речей мэров, конгрессменов и всевозможных «борцов за свободу и права человека». Не омрачило убийство Эшли Бэббитт — этой «радикальной сторонницы Трампа» — и профессиональную, по-человечески тёплую и добрую (совсем как у дедушки Ленина в советском букваре) улыбку новоиспечённого «хозяина» Белого дома. На почти блаженной физиономии этого гуманиста нимало не отразился тот факт, что мартиролог его администрации, обещающей быть самой демократичной в истории человечества, был открыт ещё до того, как его усадили в президентское кресло.

И вот этот, назначенный поправшими волю американского народа глобалистами потешный президент, только и умеющий, что мило улыбаться, пытается оскорбить президента России. Немая сцена. Вот уж действительно — с больной головы на здоровую. И первая реакция очевидна — у старика большие проблемы со здоровьем. Не зря про него говорилось, что он не всегда в курсе, жив ли ещё или уже нет. Проблемы эти действительно видны, что называется, невооружённым глазом, но также ясно и то, что «потешный президент» на то и потешный, чтобы не свои слова говорить, а именно «озвучивать» речи своих хозяев. Так что на старческое слабоумие списать не получается.

Про «Путина-убийцу» сказано, конечно, специально. Причём намеренно в какой-то нелепой, скандальной и опять же демонстративно-циничной форме. Соответственно, возникает вопрос: что, управляющие органчиком в голове Байдена не понимают, что эти слова оскорбительны не только и не столько для Путина лично (у него с чувством юмора всё в порядке, да и не принято у нас на дураков обижаться), сколько для страны, лидером которой он является, для огромного большинства её граждан? Не понимают, что такой выпад не может не вести к обострению отношений, росту враждебности, между Россией и Западом?

Надо думать, что понимают, конечно. Тогда чем объяснить такие оскорбления на грани вменяемости? Причём, что называется, на пустом месте. С какой стати вдруг? Что случилось? Что, Путин командовал охраной Капитолия? Или, может быть, это он подослал убийц Эшли Бэббитт? Да и, в конце концов, почему Путин? Он что, «последний диктатор», никого другого не нашлось? Но раз сделано и сделано в такой радикальной форме, значит, были на то причины, и достаточно весомые. Первое, что приходится констатировать, — Запад, точнее «глубинное государство» глобалистов, правящее им, крайне заинтересовано в возможно более скором и резком обострении отношений с Россией. Если бы это было не так, Байден бы не озвучивал подобные обвинения.

Однако очевидно и другое: Российская Федерация действительно настроена на сотрудничество с Западом и никакой угрозы ему не представляет ни сейчас, ни в обозримом будущем. На самом Западе это тоже наверняка понимают. Тем более, что (не говоря уже о различии экономических и технологических потенциалов), по факту, имеет место совместная борьба РФ и США с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ), например, а самым «жёстким ответом» РФ на санкции и политические инвективы со стороны Запада в последние годы были остроумные комментарии Марии Захаровой. Но если понимают и тем не менее подталкивают Россию к конфронтации, нагнетают враждебность к ней, то приходится делать вывод, что «глубинное государство» глобалистов нуждается в «образе врага», и воплощать этот образ на «мировой сцене» сегодня предписано России.

В свете этого «предписания» становятся ясны и вполне логичны в своей последовательности все обвинения последних лет в адрес РФ. От «вмешательства в американские выборы» (неслучайно именно «российскую поддержку» пытались повесить на Трампа «демократы»), поддержки Марин Ле Пен во Франции и «Альтернативы» в Германии (можно вспомнить и хорошо срежиссированный скандал с «племянницей российского олигарха» в Австрии, стоивший министерских портфелей «правоконсервативной» Партии свободы) до обвинения в «отравлениях» и совсем уж экстравагантного, прямо-таки сюрреалистического выпада в адрес Путина, озвученного Байденом.

То, что глобалистам понадобился крупномасштабный, чётко оформленный «образ врага», причём, судя по всё возрастающей резкости антироссийских заявлений, — в срочном порядке, говорит о том, что после привода Байдена в Белый дом планируется ускорить решение главных задач глобальной повестки. В общих чертах, задачи эти достаточно хорошо известны. Важнейшая — подчинение национальных государств «международным организациям» (с дальнейшим расформированием).

Самая актуальная сегодня — это расширение возможностей электронного контроля за жизнедеятельностью граждан (здесь, кстати, вспоминаются слова вождя мировой революции о том, что «социализм — это учёт и контроль»), вплоть до создания «искусственного интеллекта», который, видимо, будет помогать недостаточно сознательной части населения принимать правильные решения. Ещё — построение «зелёной экономики», «спасение природы» а-ля Грета Тунберг, говоря другим, более конкретным языком, — разрушение промышленности, сокращение сельскохозяйственного производства и общей занятости населения. Ну и, конечно, окончательное уничтожение «гомофобии» и «расизма», естественно, «белого». И окончательная же победа феминизма. Т. е. возможно более полное «освобождение» женщины от «патриархальной» семьи и, в особенности, от деторождения.

Очевидно, что выполнение таких задач (то есть собственно подталкивание современной постхристианской цивилизации к окончательному обрушению в бездну самоуничтожения), проводимое к тому же «большевистскими темпами», не может не вызвать противодействия со стороны «консервативно настроенной» части граждан и будет вести к росту «правопопулистских настроений» и обострению внутриполитической борьбы на самом Западе. Что, собственно, и произошло в США, когда победа получившего феноменальную поддержку народа президента Трампа вынудила глобалистов приостановить реализацию своих планов. С огромным трудом, будучи вынужденной задействовать не виданные ранее в странах Запада масштабы лжи и провокаций, глобальная «элита» отстранила Трампа от власти и сегодня делает всё, чтобы не допустить повторения подобного ни в США, ни в других странах.

Это тем более необходимо, так как Трампа не удалось окончательно выдавить из политики и «трампизм» десятков миллионов американских граждан, способных к свободе и самоорганизации, вооружённых 2-ой поправкой, остаётся опаснейшим врагом американского «глубинного государства». Однако только убийство Эшли Бэббитт в борьбе с таким врагом мало поможет. Нужны более системные меры. Поэтому «массам» и раздаются триллионы долларов — их нужно немного задобрить. Это с одной стороны. А с другой — «массы» надо немного припугнуть. Для этого им и предъявляется «образ врага» в виде снова актуализируемой и раздуваемой российской угрозы.

Вообще подобные манипуляции — это азбука «политтехнологии». Давно известно, что самый действенный способ внутренней консолидации любого общества — это предъявление ему внешнего врага. Этот же способ прекрасно служит для подавления оппозиции, дискредитации и уничтожения «внутренних врагов». Достаточно всего лишь «вскрыть» их «связи с внешним врагом» (неважно, специально сконструированным, вроде «международного империализма», или воображаемым, вроде «российской угрозы»), и можно, бросив клич «America first!», запрещать, заполнять тюрьмы, а «в случае крайней необходимости» — расстреливать.

Неслучайно этим приёмом для «обоснования» террора против собственных граждан пользовались все диктатуры, начиная с Французской революции. И то, что глобалисты нагнетают антироссийскую истерию, говорит о том, что они готовят почву для перехода к прямому подавлению своих противников. Прежде всего, отстаивающих национальные интересы политических сил на самом Западе. Это не только трамписты, но и другие, не контролируемые полностью «глубинным государством», политические организации и лидеры в различных европейских странах, набирающие популярность в последние годы. И Марин Ле Пен, и «Альтернатива» (к открытому подавлению которой уже фактически перешло «консервативное» правительство Ангелы Меркель, одновременно раздувая, явно не без помощи «правильного» подсчёта голосов, «успех» зелёных), и Сальвини в Италии, и набирающая силу партия VOX в Испании.

Особое значение актуализация «российской угрозы» имеет для того, чтобы удерживать на коротком поводке восточноевропейские страны, прежде всего Венгрию и Польшу, руководство которых в последние годы, всё чаще отступает от «европейских (= глобалистских) ценностей». В Польше, как известно, «дошли даже до того», что ограничили «право женщины» на аборт. «Глубинному государству» необходимо сбить эту «правопопулистскую», по-настоящему антиглобалистскую волну и «консолидировать» западное общество, как в организационном, так и в идейном плане. Можно поэтому не сомневаться, что провоцирование международной напряжённости вообще и в особенности враждебности против России в ближайшие годы будет только нарастать. А учитывая, что «окончательное решение» поставленных глобалистами задач требует не просто «решительной победы» над «популистами», но и фактического уничтожения национальных государств, подавления вообще всякого инакомыслия, можно предположить, что нагнетание будет нести характер госстратегии.

Сергей Иванов

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