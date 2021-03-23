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Китай объявил о санкциях в отношении физических и юридических лиц ЕС

2021-03-23 丨Russian.News.Cn

Пекин, 22 марта /Синьхуа/ -- Китай сегодня объявил о введении санкций в отношении 10 физических лиц и четырех организаций из Европейского союза за нанесение серьезного ущерба суверенитету и интересам Китая и злонамеренное распространение лжи и дезинформации.

ЕС утвердил односторонние санкции в отношении соответствующих китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемое нарушение прав человека в Синьцзяне /Северо-Западный Китай/, заявил официальный представитель МИД КНР.

Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением международного права и основных норм, регулирующих отношения между государствами, а также серьезно подрывает взаимоотношения между Китаем и ЕС, подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

"Китай твердо выступает против и решительно осуждает это", -- заявил дипломат. Он добавил, что правительство Китая твердо настроено защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

По словам официального представителя МИД КНР, в санкционный список включены пять депутатов Европейского парламента, а именно Райнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк и Мириам Лексман, нидерландский парламентарий Сьорд Вимер Сьордсма, член Федерального парламента Бельгии Самюэль Коголати, член Сейма Литовской Республики Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и научный сотрудник из Швеции Бьорн Ерден. Китай также ввел санкции в отношении Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, Подкомитета Европейского парламента по вопросам прав человека, берлинского Института китайских исследований Меркатор и датского фонда "Альянс демократий".

Указанным лицам и членам их семей запрещен въезд в материковый Китай, Сянган и Аомэнь, заявил официальный представитель, отметив, что в отношении их, а также связанных с ними компаний и учреждений также введены ограничения на контакты с Китаем.

"Китайская сторона призывает ЕС задуматься над своими действиями, признать серьезность своей ошибки и исправить ее", -- заявил дипломат, призывая европейскую сторону перестать читать нотации в сфере прав человека и вмешиваться во внутренние дела других стран.

ЕС должен положить конец лицемерной практике двойных стандартов и сойти с неверного пути, добавил официальный представитель МИД КНР.

"В противном случае Китай примет дальнейшие решительные ответные меры", -- заявил он.

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