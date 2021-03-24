“Райское место” - москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

BY DAILY SABAH

ISTANBUL TOURISM MAR 21, 2021

Туристы прилетевшие первым в сезоне самолетом гуляют в аэропорту Даламан, Мугла, на юго-западе Турции, 19 марта 2021 г. (Фото AA)

Туристические объекты и аэропорты в курортной провинции Мугла на юго-западе Турции начали принимать иностранных гостей, поскольку в городе, который принял необходимые меры для предотвращения распространения вспышки коронавируса, новый сезон начинается раньше, чем ожидалось. Отдыхающие приехали в провинцию, уже впечатленные принятыми мерами, и чувствуют себя в безопасности, выбирая город для отдыха, сообщает местное информационное агентство.

Среди первых посетителей - российская туристическая группа из 151 отдыхающего, которая приземлилась в Даламане первым в сезоне рейсом 19 марта, она проведет около двух недель в отелях Фетхие и Мармарис, двух туристических горячих точках, расположенных там, где Средиземное море встречается с Эгейским.

Регион выделяется красотой своей природы, богатством исторических достопримечательностей и замечательными пляжами. В прошлом году, чтобы защитить гостей от распространения COVID-19, Турция запустила программу сертификатов безопасного туризма.

В рамках правил социального дистанцирования, которые применяются даже в местах, отведенных для принятия солнечных ванн, посетителям разрешается наслаждаться морем и бассейнами в отелях и пляжами, отмеченными голубым флагом.

Среди зарубежных гостей, которые выразили признательность за необходимые меры, принятые против вируса, Люда Белова из России рассказала агентству Anadolu (AA), что они дважды посещали «свою любимую Муглу», и она также приезжала сюда до пандемии.

Белова пояснила, что в первый раз она приехала в город с группой из 100 человек от компании, в которой она работает.

«На этот раз я приехала со своей семьей», - сказала она, отметив, что любит Турцию и считает ее очень безопасной, несмотря на пандемию.

«Все носят маски как во время полета, так и в аэропорту. Были приняты все меры предосторожности», - сказала она, добавив, что аэропорт обеспечивает возможность сохранять социальное дистанцирование.

«Я думаю, что здесь у меня будет безопасный отдых», - сказала Белова.

По словам Инны Хельман, меры, применяемые в Турции, впечатляют, особенно тот факт, что все носят защитные маски и обращают внимание на социальное дистанцирование.

Анастасия Черкасенко и ее муж Денис Черкасенко прибыли в аэропорт Даламан, Мугла, на юго-западе Турции, 19 марта 2021 г. (Фото АА)

Сказав, что она восхищается природной красотой Муглы, пышной растительностью и синим морем, Хельман отметила, что не думала, что возникнут какие-либо проблемы, поскольку все правила, касающиеся вирусов, были соблюдены, и что она ценит меры, принятые Турцией в этот период.

Анастасия Черкасенко и ее муж Денис Черкасенко, которые также были в составе туристической группы из России, сказали, что они уже несколько раз посещали Турцию.

Черкасенко, которая сказала, что они получили результаты теста на COVID-19 до приезда в Турцию, отметила, что они с мужем очень любят Турцию, и поэтому вернулись при первой же возможности.

«Мугла - райское место. Здесь все - море, песок и солнце так красиво. Здесь для нас нет проблем. Все безопасно и приятно », - сказала она.

Михаил Кехонько и его семья прибыли в аэропорт Даламан, Мугла, на юго-западе Турции, 19 марта 2021 г. (Фото АА)

Михаил Кехонько, москвич, приехавший в Муглу на отдых, сказал, что он, его жена и дети впервые посетили Фетхие, и они очень довольны своим выбором.

Поток растет

По словам представителей индустрии туризма, количество туристов, особенно из России, будет расти, поскольку это только начало сезона.

Генеральный директор аэропорта Даламан YDA Дженгиз Тугрул Аяз сказал, что они ожидают всплеска потока туристов в Мугла, начиная с апреля, из-за ожидаемого роста числа туристов из Великобритании и России.

Упомянув, что в прошлом году, из-за пандемии, они начали принимать иностранных гостей в августе, и около 165 000 туристов из России приземлились в аэропорту Даламан, Аяз сказал, что первая группа, приехавшая из этой страны в этом году, важна для них. «Впервые в этом месяце в регион прилетает самолет из России. Это также показывает, что наши зарубежные гости и в ближайший период будут продолжать отдавать предпочтение этому региону. Это движение продлится до апреля и мая и немного продлит сезон.

По данным Министерства туризма Турции, в 2021 году страна планирует принять в два раза больше туристов по сравнению с прошлым годом, когда сказался эффект пандемии коронавируса.

В этом году страна ожидает 34 миллиона иностранных гостей, сообщил агентству Anadolu (AA) ранее на этой неделе заместитель министра культуры и туризма Надир Алпаслан.

2019 год для туристического сектора страны был выдающимся: он принял 52 миллиона туристов и заработал около 35 миллиардов долларов (262 миллиарда турецких лир). Согласно заявлениям Алпаслана, выручка в прошлом году должна была составить 40 миллиардов долларов, однако пандемия привела к значительному снижению числа туристов.

Выручка сектора в прошлом году упала на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,06 млрд долларов, что отражает тяжелые потери от введения глобальных ограничений на поездки, на заказы на проживание на дому и закрытия ресторанов и отелей, пик которых пришелся на второй квартал 2020 года.

По словам Алпаслана, в этом году ожидается, что на фоне ранних заказов с ведущих рынков страны, которые подняли боевой дух туристической индустрии в преддверии сезона, выручка достигнет приблизительно 23 миллиардов долларов .

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