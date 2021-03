архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 24.03.21 19:10 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины The Diplomat: Преимущества и недостатки. Как США, Китай и Россия дерибанят Луну Сильная сторона США — частный сектор, слабая — смена приоритетов при смене администраций вторник, 23 марта 2021 Луна и Земля, вид с космического корабля / Getty Images Доктор Намрата Госвами, специализирующаяся на сфере космической политики, политики крупных государств и этнических конфликтов в статье для The Diplomat пишет о том, как США и их союзники будут бороться с Китаем и Россией за космос. 9 марта 2021 года Китайское национальное космическое управление (КНКУ) и Российское космическое агентство (Роскосмос) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о совместном строительстве автономной лунной постоянной исследовательской базы. Ссылаясь на Договор о космосе 1967 г., Китай и Россия подчеркнули, что Меморандум о взаимопонимании касается научных открытий, а также использования лунного ландшафта. В соглашении будущая Международная научная лунная станция (МНЛС) описывается как "комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне". Две крупные космические державы договорились совместно продвигать этот проект, чтобы привлечь международных партнеров к участию в лунной миссии, в первую очередь с помощью китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7»7 и российского орбитального космического корабля Луна-Ресурс-1. Нет ничего удивительного в том, что Китай и Россия будут сотрудничать в сфере поиска и использования лунных ресурсов. Обе страны, особенно Россия, с огромным вниманием отнеслись к объявлению США о запуске международной программы "Артемида" с целью освоения Луны вместе со странами—партнерами. Роскосмос в ответ на данное соглашение и, в особенности, в ответ на указ бывшего президента Дональда Трампа от 6 апреля 2020 г. об использовании космических ресурсов через заместителя директора по международному сотрудничеству Сергея Савельева заявил, что "попытки экспроприировать космическое пространство и агрессивные планы по фактическому захвату других планет" противоречат принципу международного сотрудничества. Кремль сравнил указ Трампа с колонизацией космоса, а официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "неприемлемой" приватизацию и колонизацию космоса Соединенными Штатами. И хотя Китай официального комментария об "Артемиде" не давал, заместитель директора Центра космического права (CNSA) Гоюй Ван в статье для The Space Review писал, что эти соглашения не могут рассматриваться как продолжение ДоК, поскольку являются попыткой создать нормы вне установленной международной нормативно-правовой базы. Но почему все ключевые космические игроки так заинтересовались Луной? Луна стратегическая Луна более не считается куском камня, где люди высаживаются на несколько дней, чтобы похвастать технологиями, а после возвращаются на Землю. Сегодня все больше говорят о ресурсном потенциале Луны, включая лед, солнечную энергию и редкоземельные элементы (платину, титан, скандий, иттрий). Китайские ученые и инженеры уже давно поняли, какой огромные экономический потенциал у космических ресурсов, включая окупаемость инвестиций в эту сферу, которая к 2050 г. может приносить до $10 трлн прибыли ежегодно. Еще в 2002 г. Оуян Цзыюань, ведущий ученый и основатель Китайской программы исследования Луны (КПИЛ), говорил о том, что "долгосрочная цель и задача Китая — создать базу на Луне, чтобы использовать ее богатые ресурсы". Его поддержали на самом высоком уровне в КНКУ. Затем была демонстрация — высадка на темной стороне Луны в 2019 г. и автономная миссия по возвращению лунных образцов в 2020 г. Еще одно преимущество, на которое указали китайские ученые, — это "лунное топливо", которое можно получать из водяного льда, что может снизить стоимость перемещения во всем окололунном пространстве. Запуск ракеты с Луны в 22 раза эффективнее, чем запуск с Земли из-за земной гравитации. Чтобы получить доступ к ресурсам Луны, потребуется долгосрочное постоянное присутствие сначала роботов, а затем людей. И вот этот момент использования автономных роботов для размещения на Луне указывается в китайско-российском меморандуме о взаимопонимании. Как и Китай с его долгосрочными планами постоянного присутствия на Луне и создания научной базы к 2036 г., Россия в 2019 г. объявила о собственной лунной стратегии, которая включает добычу ресурсов, трехэтапный план строительства базы в период с 2025 по 2040 г. Первый этап — модуль лунного орбитального аппарата (2025 г.); второй — строительство лунной базы (2025-2034 гг.); а третий этап (2040 г.) — строительство "интегрированной пилотируемой системы исследования Луны". Бывший главный конструктор пилотируемых космических программ России покойный Евгений Микрин в интервью государственному "РИА Новости" в ноябре 2018 г. отметил, что строительство лунной колонии должно начаться в 2025 г. Китайско-российский меморандум о взаимопонимании является первым шагом для стратегического признания критически важной роли экономической зоны Земля-Луна для будущего освоения и использования космического пространства. Кроме того, имеются еще и вполне конкретные геополитические цели, и режим стратегического сдерживания. Геополитические цели Будущее космоса — это экономика и возможная прибыль в триллионы долларов. Устойчивый экономический рост же способствует наращиванию военных и других методов проецирования силы. И Китай, и Россия знают, что от космоса будет непосредственно зависеть мировое лидерство. Китай хочет стать ведущей космической державой к 2045 г., к столетию образования Народной Республики в 2049 г. председатель Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал значительную роль космоса в мировом лидерстве Китая. Идея, лежащая в основе космической философии Китая, состоит в том, чтобы продемонстрировать передовые технологии, включая полеты людей, высадку на Луну, возврат на Землю образцов с Луны и миссии на Марс, после чего последует строительство постоянной космической станции, спутников на солнечной энергии и аппаратов для исследования дальнего космоса. Заключение Китаем с Россией Меморандума о взаимопонимании пришлось очень кстати — после того, как он успешно показал миру свой космический потенциал (посадка на темную сторону Луны, автономный возврат лунных образцов и полет на Марс). Китаю больше не нужно беспокоиться о давнем клише, что все китайские космические технологии — это переделанные российские космические технологии. Для России же подключение к программе Китая по созданию лунной базы, даже в роли младшего партнера, означает, что две страны смогут объединить свои ресурсы, чтобы оспорить космический порядок под эгидой США. Для России, и особенно для президента Владимира Путина, речь идет о возвращении статуса одного из космических лидеров, который был у бывшего Советского Союза. И пресловутый "лунный меморандум" является своего рода продолжением геополитической модели поведения двух стран и на Земле, где Китай и Россия создали альтернативные системы безопасности — Шанхайскую организацию сотрудничества и Инициативу "Один пояс, один путьʼʼ, страной-участницей которой является Россия. Китай и Россия, запуская альтернативные программы создания лунных баз, таким образом ставят под сомнение легитимность "Артемиды" и дают понять, что не рассматривают программы США (как государственные, так и частные) как единственный механизм кооперации в космосе. По сути, это четкий признак того, что они оспаривают лидерство США в космосе. Как только они привлекут достаточное количество партнеров и подписантов в своей проект по созданию научной лунной станции, Китай и Россия обретут влияние, достаточное для формирования альтернативного союза и лунного соглашения, определяющих режим регулирования вопросов исследования и освоения Луны. Обе обладают огромным влиянием на международном уровне благодаря своему постоянному членству в Совете Безопасности ООН и праву вето, а также защите интересов в космических органах ООН. Подписание Меморандума о взаимопонимании с целью освоения Луны обусловит ряд долгосрочных стратегических последствий для обеих стран. Во-первых, Россия получает доступ к международной структуре, уже существующей в рамках китайской программы "Один пояс, один путь", в которой на сегодня участвуют около 140 стран. Обе стороны получают доступ к стартовым площадкам, наземным станциям в Китае и России, а также доступ к универсальному исследовательскому фонду, включая растущий китайский и российский космический опыт, а также растущие возможности трудоустройства в Китае, где зарплаты в аэрокосмической отрасли становятся все выше. Они также смогут разделить долгосрочные затраты на исследования и разработки. Наконец, Меморандум о взаимопонимании обеспечивает странам довольно гибкое международное партнерство. Решение о включении принимается, в первую очередь, либо Си, либо Путиным, в отличие от космических программ США, где партнеров принимают после долгих бюрократических процедур утверждения разными ведомствами. Режим стратегического сдерживания Китай и Россия не согласны с политическими шагами США, направленными на развитие частного сектора и коммерциализацию космического пространства в странах, присоединившихся к "Артемиде". Также не согласны они с американским законом о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос 2015 г. (CSLCA). Пекин и Москву особенно беспокоит перспектива того, что частный космический сектор возьмет на себя ведущую роль в развитии космических технологий. Ведь это подразумевает очень быстрый рост потенциала (вспомните многоразовые ракеты SpaceX и Blue Origin, лунные посадочные модули) и по-настоящему демократизирует космос, вынося его за пределы государственных ведомств, и выдвигать частный сектор на передний край космической политики, развития технологий и миссий. Это несет серьезные экономические последствия для мирового космического рынка стоимостью в триллион долларов. Подтверждением тому служит то, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто возражал против планов США по приватизации космоса. В Китае и, в большей степени, в России пока нет динамичного частного космического сектора, способного глобально конкурировать с частным сектором США, пусть Китай при Си с 2014 г. и создал массу финансовых и идеологических стимулов для китайских частных космических стартапов. Однако он преуспел в этом и обратился к госполитике для контроля над частным космическим сектором, опираясь на свою жесткую стратегию объединения оборонного и цивильного секторов, а также на новый закон о национальной обороне 2021 г. В CSLCA четко прописано право собственности простых американцев на космические ресурсы; акцент на коммерческую деятельность на Луне в "Артемиде", установление зон безопасности и использование космических ресурсов; а также указ от 6 апреля 2020 г., в котором содержится призыв использовать космические ресурсы, основываясь на международном партнерстве, вынудил Китай и Россию подписать меморандум о взаимопонимании — альтернативный механизм освоения Луны авторитарными государственными космическими агентствами. И Китай, и Россия боятся, что "Артемида" даст частному космическому сектору больше юридических возможностей для инвестиций в освоение Луны, в то время как их государственным космическим агентствам потребуются годы на то, чтобы конкурировать с ними или хотя бы догнать. Они также опасаются, что механизмы регулирования для космического пространства времен холодной войны, которые делали невозможным освоение космоса частными структурами, могут быть сломаны. Технологические инновации в будущем изменят правила игры. Китай и Россия понимают, к чему, к примеру, приведет использование многоразовой ракеты SpaceX — Starship, запуск которой запланирован на 2023 г. (пилотируемый полет через Луну на Марс). Starship станет самой совершенной в мире ракетой многоразового использования с грузоподъемностью 100 тонн для вывода на низкую околоземную орбиту (НОО). Для сравнения, Китай также планирует создать многоразовую ракету "Великий поход-8" (с грузоподъемностью 8,4 тонны), разработанной государственной Китайской академией ракетных технологий, но она явно не того же класса, что и Starship. Сопротивление частному космическому сектору США дает Китаю и РФ время наверстать упущенное за следующие 10 лет или около того. Китай к 2030 г. намерен выпустить ракету большой грузоподъемности — "Великий поход-9" (140 тонн), а кроме того, он стремится овладеть возможностью многократного использования ракет в ближайшие 20 лет. Время играет важнейшую роль в проецировании космической силы, а одна технология может в корне изменить все правила игры. Новая реальность Меморандум о взаимопонимании между Китаем и Россией изменил структуру согласования в формировании космического сотрудничества и дает четкий сигнал Соединенным Штатам и семи другим участникам "Артемиды", что космос — это спорная территория. Китай и Россия предлагают возможности для альтернативного партнерства, в первую очередь, таким странам, как Саудовская Аравия и Турция. Обе хотят развивать свою космическую отрасль. Президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил о намерении Турции впервые "коснуться" Луны к 2023 г. (к 100-летию основания Турецкой Республики) как раз благодаря международному партнерству. Но, несмотря на вышеупомянутые преимущества частного космического сектора США, Штаты сталкиваются с проблемой преемственности и приоритетов на политическом уровне в связи с изменением оных в администрации президента. Мы можем видеть, что в Штатах после приведения к присяге президента Джо Байдена растут сомнения в отношении "Артемиды" (запущенной при Трампе), Космических сил и возрождения Национального космического совета. Байден мало говорил о космических приоритетах своей администрации, в том числе, касательно ключевых концепций (использование и освоение космических ресурсов). Такая неопределенность может заморозить международное партнерство и развитие технологий. В то же время, пусть и без динамичного частного сектора, четкое артикулирование Китаем своих долгосрочных планов по освоению Луны и его готовность выделять на это ресурсы, не беспокоясь о том, что смена администрации приведет к изменениям в миссиях, позволяет быть уверенным в том, что он добьется успеха в создании лунной станции в сотрудничестве с Россией. Пусть технологии и меняют правила игры, государство без долгосрочной космической стратегии не сможет добиться успеха.

И нашим, и снова нашим. Как Турция и Россия обскакали ООН в Ливии Ливию возглавили политики, которые имеют тесные связи со сторонниками Каддафи, а также с Москвой и Анкарой Владислав Гирман обозреватель отдела международной политики среда, 24 марта 2021 Российские и турецкие военнослужащие / sputniknews.com Президент Франции Эммануэль Макрон на вчерашней встрече с новым главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфри пообещал ему уже 29 марта снова открыть французское посольство в Триполи. "В понедельник в Триполи снова откроется наше посольство, и наш посол вернется в вашу страну", — заверил Макрон представителя новой ливийской власти. Официальное возвращение французов в Ливию (неофициально они ее и не покидали) стало возможным после утверждения пусть и временного — до выборов 24 декабря 2021 г.— нового руководства этой разделенной и разобщенной вот уже 10 лет североафриканской страны, где при активном участии внешних игроков, в том числе турецких и российских ихтамнетов, ведут борьбу за власть два лагеря. 5 февраля Форум ливийского политического диалога (своего рода коллегия выборщиков), куда входят 74 общественных деятелей из Ливии, и действующий под эгидой ООН в Женеве выбрал премьер-министра, председателя Президентского совета и двух членов этого органа. Президентский совет — это что-то вроде Президиума Боснии и Герцеговины, коллективного органа, выполняющего функции главы государства. В БиГ в Президиум входят три человека — босняк, хорват и серб. Ливийский Президентский совет также формируется представителями разных этнических групп, в данном случае — исторических регионов. Решением 39 членов Форума главой Правительства национального согласия стал известный бизнесмен Абдель Хамид Мухаммед Дбейба. Председатель Президентского совета — дипломат, экс-посол Ливии в Греции Мухаммед Юнис аль-Менфи. Два члена Совета — Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи. 10 марта был утвержден состав правительства, через пять дней они принесли присягу, а 16 марта Саррадж официально передал им власть. Предпереходный период Саррадж объявил о намерении уйти в отставку до конца октября, чтобы дать "дать дорогу новым лидерам", 16 сентября 2020 г.. То есть после того, как силы ПНС при активнейшей поддержке Турции в виде бойцов ЧВК и беспилотников смогли вытеснить Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара и российских наемников из ключевых населенных пунктов. Свою задачу Саррадж, в принципе, выполнил. Во-первых, ПНС под его началом в конце 2019 г. подписала скандальный меморандум о взаимопонимании относительно демаркации морских зон между Турцией и Ливией. Во-вторых, активно сотрудничая с Анкарой, Фаиз Саррадж позволил туркам обосноваться в Ливии, что еще больше повысило возможности Турции и ее статус мощного игрока в Средиземноморье. Затем стартовал процесс сшивания страны — или, точнее, его имитация. В конце октября ЛНА и ПНС достигли соглашения о прекращении огня. К слову, соглашение содержит опасный прецедент для Украины, поскольку оно предполагает включение различных вооруженных групп в государственные структуры. За исключением террористов, т.е. тех, кто совершал преступления. Но это условие при желании боевики смогут обойти. Почему опасный для Украины прецедент? Достаточно вспомнить о том, что краеугольным камнем донбасской стратегии Москвы является реинтеграция этих территорий на ее условиях, т.е., чтобы вчерашние боевики были амнистированы и могли играть роль троянского коня РФ в составе Украины. Отталкиваясь от ливийских соглашений и того, что, как утверждает Россия, в Украине "гражданский конфликт", она может использовать этот кейс в грядущих переговорах с Европой по украинскому вопросу. На примере Ливии уже можно наблюдать реализацию данного сценария. Бойцы Хафтара, несмотря на участие в противостоянии с ПНС, будут трудоустроены как те же военнослужащие объединенного государства. Процесс "слияния" точно произойдет ввиду того, что аль-Менфи, новый глава Президентского совета, через неделю после заседания в Женеве, съездил на поклон к Хафтару в его ставку в Бенгази и получил его заверения в поддержке нового правительства. На двух стульях Для лучшего понимания того, как именно сейчас трансформируется Ливия, следует более пристально взглянуть, собственно, на новых руководителей — на аль-Менфи и на Дбейбу. Образование аль-Менфи получил во Франции и имеет репутацию одного из вернейших сторонников режима покойного полковника Муаммара Каддафи, который, по версии французских следователей, спонсировал кампанию бывшего президента Франции Николя Саркози. Этот эпизод в биографии нового председателя Президентского совета Ливии может говорить в пользу того, что аль-Менфи наладит отличные отношения с другими сторонниками Каддафи. С Хафтаром он уже поладил, и, вероятно, будет сотрудничать и с сыном полковника Саифом аль-Исламом, которого на "трон" пытается усадить Россия. Что же до премьера Дбейбы, то он, как писала французская Le Monde после голосования в Женеве, имеет тесные связи и с Турцией, и с Россией. Подтверждением чему служит очень теплая беседа главы ПНС с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, которая состоялась 22 февраля. Кадыров тогда писал в "ВКонтакте": "Абдул-Хамид выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества между нашими странами, в том числе и в сфере борьбы с терроризмом". Кроме того, по его словам, Дбейба хочет, чтобы расположенный в Гудермесе (Чечня) Российский университет спецназа натаскивал и ливийских бойцов. Вызывает вопросы и сам результат голосования в Женеве. Избрание аль-Менфи и Дбейбы для многих, в первую очередь для Запада, стало сюрпризом, поскольку фаворитами была пара главы Палаты представителей (восток Ливии) Агилы Салеха Исы и главы МВД Фатхи Башаги (Запад), однако они уступили аль-Менфи/Дбейбе пять голосов. Глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс даже обвиняла некие заинтересованные группы в подкупе делегатов Форума ливийского политического диалога в пользу Дбейбы. Но в итоге Уильямс, кстати, американский дипломат, согласилась с их победой. А 22 марта поддержку новому правительству в ходе телефонного разговора выразил и госсекретарь Энтони Блинкен. Что может свидетельствовать о решении Вашингтона принять факт появления объединенного ливийского правительства, дабы посмотреть, что из этого выйдет, возможен ли вообще положительный результат. Возвращаясь же к фигурам аль-Менфи и Дбейбы, есть резон предположить, что их избрание стало следствием заключения определенной договоренности между Россией, Турцией и Францией. Да, Макрон во время встречи с аль-Менфи днем ранее потребовал, чтобы Турция и Россия вывели свои войска из Ливии. Это похоже на попытку выглядеть пристойно и быть максимально дистанцированным от ливийских перипетий. И нужно учитывать тот факт, что первый зарубежный визит аль-Менфи состоялся именно во Францию. Это важная составляющая дипломатии — то, куда первым делом отправится новый лидер. Призыв Парижа вывести войска же ни к чему не обязывает, но позволяет сохранить лицо. А Москва и Анкара действительно могут их вывести. Чисто формально. Потому как войны, в частности Россией и Турцией, сегодня уже давно не ведутся непосредственно с развертыванием собственных регулярных войск. И Анкара, и Москва, а также Иран перешли на "гибридный формат" и отправляют в зоны конфликтов своих "ихтамнетов", называя их "инструкторами" или "военными советниками". В таком статусе их наемники и останутся в Ливии. Какие выводы можно сделать уже сейчас? Первый: Россия и Турция смогли перехватить инициативу, отодвинув ООН от процесса решения конфликта в Ливии. По сути, они навязали ООН удобных для себя кандидатов. Второй: Халифа Хафтар более не мятежник, как и его бойцы, а такие же винтики нового ПНС, как аль-Менфи или ушедший в отставку Саррадж. Третий: раньше турки и россияне в Ливии находились по разные стороны баррикад: Анкара (а с ней — Турция, Катар, Германия, Италия и ООН в целом) поддерживала правительство Сарраджа, Москва (а также Франция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Чад, Иордания, Судан) — Халифу Хафтара. Теперь же и Хафтар, как сообщает 18 марта Anadolu, уже не возражает против того, чтобы в порт подконтрольного ему Бенгази заходили турецкие суда, хотя ранее ЛНА их обстреливала, подозревая, что с их помощью Анкара снабжает оружием силы ПНС. Очерчен консенсус, который пусть и не привел к абсолютному миру (небольшие конфликты и стычки, вероятно, еще будут происходить), но это демонстрация единства и лишь де-юре под эгидой ООН. Турция и Россия теперь смогут спокойно заниматься своими делами в Ливии, в том числе и в крупных нефтетерминалах на ее побережье.

The Sunday Times: Кремль победил Covid? Путин продает большую ложь 23 марта 2021 Были поп-звезды, фейерверки и страстная речь Владимира Путина, когда толпа из 80 тыс. человек заполнила огромный московский стадион "Лужники", собравшись на концерт, посвященный седьмой годовщине аннексии Крыма Россией - и почти не было видно масок. "Хотя Кремль развернул наступление на политические свободы, один из парадоксов пандемии состоит в том, что Россия превратилось в одно из самых открытых обществ в мире: в то время как многие другие страны переживают различные стадии локдауна, жизнь в России во многом напоминает докоронавирусный мир, - пишет The Sunday Times. - Регуляций немного. Клубы открыты всю ночь, а кафе и рестораны переполнены. Дети вернулись в школу уже несколько месяцев назад. Клиентов приветствуют тренажерные залы и парикмахерские". "Концерт, похоже, также был направлен и на то, чтобы подчеркнуть то, на чем настаивает Путин - это почти идеальное решение Россией проблемы пандемии, несмотря на одни из самых высоких показателей смертности в мире, - указывает издание. - В своем бурном освещении концерта в четверг гостелевидение ни разу не упомянуло о Covid-19. Когда репортаж завершился, ведущий вздохнул и произнес: теперь о коронавирусе. И перешел к новостям о мерах изоляции во Франции. Невысказанный посыл был ясен: "Как вам повезло, что вы живете в России". "Не всегда все было так свободно и легко: прошлой весной Москва ввела один из самых жестких локдаунов в мире, - напоминает автор публикации Марк Беннеттс. - Прогулки на свежем воздухе были запрещены на несколько недель, пока чиновники, в конце концов, не смягчились и не ввели звучащий по-Оруэлловски "режим прогулок", который позволял людям покидать свои дома по очереди". "Затем, в мае, Путин внезапно объявил, что Россия почти победила коронавирус, и общество в одночасье вновь открылось. Это было неправдой, - пишет издание, - и заявление Путина почти наверняка было попыткой улучшить общественное настроение перед референдумом, который дал ему право править до 2036 года. Кремль, который не оказывал значимой финансовой поддержки во время изоляции, также хотел удержать экономику на плаву". "Россияне в целом плыли по течению. Друзья и знакомые, когда-то боявшиеся заразиться, отметали пандемию, как если бы это была не более чем незначительная неприятность. "Подхвачу, так подхвачу", - говорит Ольга, пенсионерка. У русских есть слово - авось - для обозначения такого беспечного отношения, и они быстро вышли на первый план". "В течение нескольких месяцев после того, как Путин снял ограничения, в моем районе в центре Москвы едва ли остался хоть один друг или знакомый, который не заразился бы вирусом, - отмечает Беннеттс. - Один из них, 86-летний мужчина, умер, другая болела так сильно, что забыла свое собственное имя. "В больнице они спросили меня, как меня зовут, и я подумал: Боже, что это?" - рассказывала она мне после того, как выздоровела". "Когда журналисты поинтересовались, почему Путину разрешили выступать на стадионе с полностью распроданными местами, несмотря на законы, ограничивающие количество мест на стадионе 50-тью процентами от его вместимости, его представитель настаивал, что стадион был заполнен только наполовину. Часы видеосъемок, выложенные онлайн, доказывали обратное", - говорится в статье. "Россия почти наверняка занижает данные о смертях: согласно официальной статистике, с начала пандемии до конца января было 394 000 избыточных смертей. Специальная правительственная группа по коронавирусу заявляет, что менее 74 000 этих смертей были вызваны Covid: оставшиеся смерти они не объяснили. Число погибших, даже по самым низким оценкам, редко, если вообще когда-либо, упоминается на государственном телевидении", - сообщается в публикации. "Хотя Путин был счастлив, что обычные россияне свободно взаимодействуют, сам он не был готов рисковать. До его возвращения с выступлением в "Лужниках" он провел большую часть пандемии в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где посетителей опрыскивают дезинфицирующим средством, когда они проходят через специальные туннели. Другим людям, которые встречаются с Путиным лицом к лицу, обычно велят самоизолироваться за 14 дней до встречи", - напоминает издание. "Возможно, неудивительно, что Путин не чувствовал необходимости вакцинироваться российской вакциной "Спутник V". Он сказал, что может сделать это осенью, но исключил возможность демонстрации своих прививок по национальному телевидению, потому что не хочет "обезьянничать". Не горят желанием и обычные граждане: несмотря на то, что Россия разработала одну из самых эффективных вакцин в мире, она привила всего 4% своего населения", - указывает газета. Handelsblatt: Россия и Китай хотят отделиться от глобальной системы расчетов 23 марта 2021 "Из-за беспокойства по поводу ужесточения санкций Москва и Пекин планируют стать независимыми от глобальной финансовой системы. Но это сопряжено с трудностями", - пишет немецкое издание Handelsblatt. "В то время как Китай и Россия все больше попадают под санкционное давление Запада, их правительства готовятся к отделению от глобальной системы расчетов, в которой главенствует Запад. Об этом в понедельник заявил во время визита в Китай российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя финансовую независимость, в частности отходя от использования западных платежных систем, заявил Лавров в китайском Гуйлине. Там он встретился со своим китайским коллегой Ван И после его первой встречи с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном на выходных". Более нельзя исключать угрозу отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "По мнению аналитиков, Россия самостоятельно не справится с отказом от доллара и SWIFT. Кремль крайне зависим от Китая", - пишет издание. "Отключение от SWIFT банков другой страны глава российского банка ВТБ Андрей Костин уже некоторое время назад назвал в интервью Handelsblatt "финансовой атомной бомбой". Ушедший президент Дональд Трамп уже взорвал ее против Ирана: после одностороннего выхода Трампа из международного ядерного соглашения с Тегераном в 2018 году он заставил SWIFT исключить иранские банки из платежной системы. С тех пор осуществление платежных операций с Ираном едва ли возможно", - говорится в статье. "Россия и Китай уже основали собственные компании по выпуску кредитных карт, чтобы стать независимыми от американских лидеров рынка Visa и Mastercard. Отделения от SWIFT Россия опасается с 2014 года, когда после аннексии Россией украинского полуострова Крым в Черном море против Москвы были введены и позднее ужесточены западные санкции". Отношения между Россией и Китаем открыты и честны, в отличие от отношений с отдельными странами, "которые объединяются и следуют собственным мотивам, скрытым повесткам дня или даже заговорам", заявила в понедельник представительница китайского министерства иностранных дел. "Кремль и вовсе называет отношения с Китаем и совместную военную кооперацию в рамках ШОС "стратегическими". Китайские государственные СМИ в преддверии визита Лаврова транслировали: "В последнее время США вели себя высокомерно и самонадеянно, одновременно открыто оказывая давление на Китай и Россию", - говорилось в националистической государственной газете Global Times", - передает Handelsblatt. статью прочитали: 49 человек Комментарии