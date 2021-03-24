Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов о Китае

23.03.2021 China Central Television (CCTV)

Кадры China Central Television (CCTV)

Заявление было подписано по итогам встречи члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И с его российским коллегой Сергеем Лавровым в городе Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай).

В заявлении содержится призыв к международному сообществу отложить в сторону разногласия, сформировать консенсус, укреплять координацию, защищать мир на всей планете и геостратегическую стабильность, продвигать построение более справедливого, демократического и рационального многополярного международного порядка.

Во-первых, все права человека универсальны, неделимы и взаимосвязаны. Устойчивое развитие является основой для повышения уровня жизни и благосостояния населения каждого государства, и таким образом способствует осуществлению всех прав человека.

В данном документе также подчеркивается необходимость отказаться от политизации темы защиты прав человека, практики ее использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран и применения политики двойных стандартов, и вместо этого на основе принципов равенства и взаимоуважения вести диалог в данной области на благо народов всех стран.

Во-вторых, одним из достижений человечества является демократия, признаком которой выступает законодательно закрепленное народовластие, то есть возможность участия граждан в управлении собственной страной, а также осуществления полученной ими власти в соответствии с законом.

Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом "продвижения демократии" недопустимо, утверждается в документе.

В-третьих, важным условием развития человечества является международное право. Всем без исключения государствам следует прилагать усилия по обеспечению незыблемости системы международных отношений, центральная роль в которой принадлежит ООН, и миропорядка, сформированного в соответствии с нормами международного права.

Подходы к решению глобальных вопросов должны вырабатываться совместными усилиями всего международного сообщества на основе общепризнанных норм и принципов международного права и выполняться всеми его участниками. Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступать в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка.

В-четвертых, в продвижении многостороннего сотрудничества международному сообществу необходимо придерживаться таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность, сообща реагировать на вызовы и угрозы глобального характера, совместными усилиями отстаивать авторитет многосторонних структур и повышать эффективность их работы, способствовать оптимизации системы глобального управления, вместе защищать мир и стратегическую стабильность, содействовать развитию человеческой цивилизации и получению равноправного доступа к ее благам.

При этом диалог должен стать основным инструментом ведения международных дел. Международное сообщество должно объединяться, а не раскалываться, и делать упор на сотрудничество, а не на конфронтацию, заключается в заявлении.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Китай молниеносно отреагировал на санкции Европейского союза, введённые из-за преследования мусульман-уйгуров, и наложил собственные, сообщает Süddeutsche Zeitung. Он обвинил ЕС во «вмешательстве во внутренние дела» и «нарушении международного права». В чёрном списке оказались десять европейцев и четыре организации, которые «грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию».

Reuters

Пекин отреагировал всего за 90 минут. В понедельник утром министры иностранных дел 27 стран Евросоюза объявили о введении индивидуальных санкций в отношении четырех граждан Китая по обвинению в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 13 часов их имена появились в правительственном бюллетене ЕС. Таким образом санкции приобрели юридическую силу. Они предусматривают заморозку активов, а также запрет на въезд в ЕС. Несмотря на то что в отличие от США европейцы не включили в свой санкционный лист Чэня Цюаньго, первого секретаря Коммунистической партии в Синьцзяне, Министерство иностранных дел Китая отреагировало эскалацией, пишет Süddeutsche Zeitung.

В заявлении ведомства говорится, что решение ЕС основано лишь «на лжи и дезинформации»: односторонние санкции являются «вмешательством во внутренние дела Китая» и «нарушением международного права». Со своей стороны, Китай решил ввести санкции в отношении десяти европейцев, а также четырёх организаций. Среди них пять депутатов Европарламента, в том числе два гражданина Германии: Михаэль Галер от Европейской народной партии и Райнхардт Бютикофер от партии зелёных, возглавляющий европейскую делегацию по отношениям с КНР. В список попали также парламентарии из Литвы, Бельгии, Франции, Болгарии, Словакии и Нидерландов. Им и членам их семей запрещён въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао.

Кроме того, под санкции попали учёные Бьорн Ерден из Швеции и Андриан Ценц из Германии: последний опубликовал множество подробностей о лагерях перевоспитания для уйгуров. Из организаций в списке оказались Институт китаеведения Меркатора в Германии, комитет Совета ЕС по политике и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека, а также датский Альянс фондов поддержки демократии. Их обвиняют в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересам страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию».

Попавший под санкции Райнхардт Бютикофер назвал ответ Пекина «дерзким и нелепым». Он заявил: «Одним действием Китаю удаётся восстановить против себя четыре основные фракции Европейского парламента».

Всё более критичная по отношению к Китаю позиция многих европарламентариев вызывает недовольство Пекина уже давно. Однако инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, заключённое перед Новым годом, вступит в силу лишь при одобрении Европаламента. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет Бернд Ланге, глава комитета по торговле. Он отреагировал на санкции со стороны Пекина на странице в Twitter. По его словам, эта эскалация является «атакой на парламент». Он утверждает, что «попытка заставить замолчать этот институт может обернуться только неудачей».

Таким образом, впервые с 1989 года европейцы вводят санкции по причине нарушения прав человека в Китае. На прошлой неделе КНР уже объявила о контрмерах. Министерство иностранных дел Китая призывает ЕС «честно осознать серьёзность допущенной ошибки и исправить её». Европейцы должны отказаться от своей «лицемерной практики двойной морали» и перестать «идти по неправильному пути». В понедельник ЕС во второй раз применил новый механизм санкций, позволяющий вводить их в отношении отдельных физических лиц. В начале марта в санкционный лист попали четверо граждан России из-за «дела Навального». В этот раз санкции введут против лиц из Ливии, Южного Судана, Эритреи и Северной Кореи, а также ещё двоих россиян.

Кроме того, сообщает Süddeutsche Zeitung, страны Евросоюза ввели санкции против 11 человек, обвинив их в военном перевороте в Мьянме и насилии над демонстрантами. В том числе против генерала Мина Ауна Хлайна, а также его заместителя Со Вина. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, избыточное насилие в Мьянме «абсолютно неприемлемо», число убийств «приняло невыносимые масштабы».

23 марта 2021

Иллюстрация: gazprom.ru.

В первом квартале цена российского газа для Китая снизилась до рекордных $ 118,5 за тысячу кубометров. Однако поставки в страну пока ограничены техническими возможностями. На полную мощность «Сила Сибири» заработает только к 2025 году.

С начала этого года «Газпром» поставляет в Китай газ по $ 118,5 за тысячу кубометров. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную администрации по таможне Китайской народной республики.

В первом квартале российский газ оказался самым дешевым для страны. Так, в январе Мьянма поставляла по $ 352 за тысячу кубометров, Туркмения — по $ 187, Казахстан — по $ 162, а Узбекистан — по $ 151.

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально, уточнил «Интерфакс». Напомним, что весной прошлого года цена нефти и нефтепродуктов рухнула из-за нефтяного кризиса и эпидемии коронавируса и стала восстанавливаться только летом, когда ОПЕК+ заключила новую сделку по сокращению добычи.

Выиграть на цене российского газа Китай, однако, много может. В январе «Газпром» поставил в страну 916 млн кубометров. В то время как Туркмения экспортировала 2,78 млрд кубометров.

Такую ситуацию можно объяснить тем, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров только к 2025 году, когда «Газпром» запустит добычу на Ковыктинском месторождении. Пока же объемы поставок на этот год должны составить 10 млрд кубометров. И январские поставки лишь ненамного превышали контрактные объемы.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Китайский Новый год в 2020 году наступил в самое худшее время для ювелирной отрасли. Распространение коронавируса в Китае и за его пределами внезапно стало серьезной угрозой для здоровья населения. Магазины закрылись, и потребители отказались от своих планов, связанных с путешествиями. Ритейлеры сообщили о резком падении продаж. Поставщики бриллиантов, особенно в Индии, опасались, что их дальневосточные клиенты просрочат платежи.

Гонконг, который полагается на туристический бизнес, пострадал почти сразу, поскольку приток посетителей остановился, и до сих пор ситуация не восстановилась. Но на материке, после того как проблема с вирусом была решена на раннем этапе борьбы с ним и снова заработала экономика страны, наблюдается рост, превышающий тот уровень, который ожидали многие аналитики. Поскольку границы остаются закрытыми, внутреннее потребление резко выросло. В результате лунный фестиваль в 2021 году показал гораздо более высокие результаты.

Продажи в ключевых компаниях розничной торговли и общественного питания выросли на 29% до 821 млрд юаней (около $126 млрд) за семь дней с 11 по 17 февраля, включая китайский Новый год, по сравнению с праздничным периодом 2020 года, сообщило в прошлом месяце министерство торговли страны. Поступления от продажи ювелирных изделий выросли на 161%, отчасти потому, что сезон этого года совпал с Днем святого Валентина.

«Продажи ритейлерам перед китайским Новым годом превзошли ожидания, - сказал Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, производителя бриллиантов из Мумбаи. - Возвращение Китая было уверенным. Одна из главных причин - отложенный спрос. Все хотели создать запасы».

По словам представителей отрасли, бόльшая часть роста была обеспечена за счет золота, основного инвестиционного актива для китайского рынка, который приобрел популярность на фоне роста цен на металл и экономической неопределенности. Но продажи бриллиантов также были выше, чем год назад, и спрос на бриллианты круглой огранки весом от 0,30 до 1 карата, цвета от D до I, чистоты от VS до SI был высоким.

Правительство не предоставило данных о продажах бриллиантов, но эта категория была «очень позитивной», - сказал рыночный аналитик Юлиус Чжэн (Julius Zheng).

«Во время китайского Нового года некоторые крупные ритейлеры золотых ювелирных изделий сообщили об увеличении продаж на 500% в годовом выражении, - пояснил Чжэн. - Ювелирные изделия с бриллиантами - это относительно новый вид ювелирных украшений, появившийся в 1990-х годах, но в Китае он приобретает все большее значение».

«Потребители считают золото приоритетом и покупают бриллианты, если у них есть дополнительные денежные средства», - объяснил Эфраим Сион (Ephraim Zion), основатель гонконгской компании Dehres, поставщика высококачественных бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий. Он заключил, что золотые украшения в большей мере способствовали восстановлению продаж в праздничный сезон.

«Китайцы давно не занимались покупками. Они устали, поэтому они покупают золото, а также украшения с бриллиантами, - прокомментировал Сион. - Состоятельные люди покупают и то, и другое. Те, кто принадлежит к среднему и более низкому классу, покупают золото, если они сэкономили немного денег».

Замена складских запасов

После резкого скачка продаж пополнение запасов бриллиантов и других компонентов ювелирных изделий в этом сезоне происходит более быстрыми темпами, чем в любой из последних двух лет, отмечает Чэнь Шень (Chen Shen) из Шанхая, президент Skywalk Global, дилерской и консалтинговой фирмы по драгоценным камням.

«Они уже начали заниматься пополнением запасов, - сказал Шень. - Все ювелирные фабрики, с которыми я разговаривал, очень загружены, потому что у них есть заказы. Когда есть спрос на золото, то есть спрос и на бриллианты».

«Пополняются в основном бриллиантами, которые пользовались спросом в течение сезона, - отметил Випул Сутария (Vipul Sutariya), директор по продажам и маркетингу индийского производителя бриллиантов Dharmanandan Diamonds.

«Китайский Новый год прошел хорошо, а для некоторых - просто фантастично, - сказал Сутария. - Никто не говорит, что он был средним или ниже среднего. Итак, у всех ожидания оправдались или результат превзошел их ожидания. Мы видели некоторые мероприятия по пополнению запасов. В целом в Китае спрос хороший».

Теперь ритейлеры обратили свое внимание на праздник Дня труда, который проходит в начале мая.

«Поскольку 1 мая - национальный праздник, и многие люди женятся, пополнение запасов начнется в марте, - сказал Чжэн. - Но я не ожидаю, что будет активное пополнение запасов, потому что бизнесу потребуется очень много времени, чтобы вернуться в нормальное состояние после пандемии».

Растущие ожидания

По оценкам Шеня, в первые два месяца 2021 года у крупнейших публичных ювелиров региона - гонконгских компаний Chow Tai Fook, Luk Fook и Chow Sang Sang - продажи на материке в годовом выражении увеличились примерно на 20%. Однако показатели в Гонконге упали. Ни один из «большой тройки» - как и Tse Sui Luen, их конкурент поменьше, - еще не сообщил данных за сезон.

По словам дилерской и консультационной фирмы, разница при сравнении с прошлым годом будет разительной, поскольку зависимость гигантов от физической розничной торговли повлияла на их результаты в разгар кризиса.

«Национальные ювелирные сети полагаются на продажи через розничную сеть, - утверждает Шень. - В первой половине 2020 года они пострадали больше, чем мелкие ювелирные компании, продажи которых зависят от личных отношений. Таким образом, небольшие компании в течение всего 2020 года довольно преуспевали».

На прошлой неделе правительство Китая дало прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 6% за год, хотя аналитики предсказывали более резкий рост, до 8%. По словам Шеня, это является хорошим предзнаменованием для потребления в наступающем году.

«Продажи ювелирных изделий начали расти после сентября. Октябрь, ноябрь и декабрь были очень хорошими, - сказал он. - У всех, кого я знаю, дела идут хорошо».

23 марта 2021

Адмирал, которому поручено командовать силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал законодателям во вторник, что будущее мира может зависеть от того, как Соединенные Штаты и их союзники ответят на все более милитаризованный и агрессивный Китай.

«Глобальный мир и процветание зависят от нашего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал адмирал ВМС Джон Акилино членам сенатского комитета по вооруженным силам.

«Тем не менее, флот Соединенных Штатов является самым мощным и величайшим военно-морским флотом на планете», — сказал Акилино, который в настоящее время командует Тихоокеанским флотом.

Но он предупредил, что преимущество США ускользает.

«Китайцы увеличивают свои возможности и возможности и сокращают этот разрыв, — сказал он. — Мы видели агрессивные действия раньше, чем мы ожидали, будь то на границе с Индией, или в Гонконге, или против. уйгуры ».

Адмирал ВМС Филип Дэвидсон дает показания во время слушаний Комитета Сената по вооруженным силам на Капитолийском холме в Вашингтоне 17 апреля 2018 года.

Акилино, выбранный президентом США Джо Байденом, чтобы сменить нынешнего главы Индо-Тихоокеанского командования (Indo-PACOM) адмирала Филипа Дэвидсона, который собирается уйти в отставку, является последним из ряда высокопоставленных военных чиновников. тревоги о китайских военных.

На прошлой неделе командующий войсками США в Центральной и Южной Америке сказал законодателям, что китайские военные стали настолько активными в его регионе, что Америка теперь является «линией фронта» в битве Вашингтона с Пекином за господство и влияние.

А ранее в этом месяце Дэвидсон заявил, что руководство Китая «ускоряет свои амбиции по вытеснению Соединенных Штатов» в качестве лидера на мировой арене.

Главный разведчик Дэвидсона пошел еще дальше.

«Вы найдете очень глобальную экспедиционную китайскую армию, которая будет там, чтобы вмешаться везде, где, по их мнению, интересы Китая находятся под угрозой», — сказал контр-адмирал Майкл Штудеман на виртуальной конференции 2 марта.

Одной из самых серьезных проблем была угроза, исходящая от Китая для Тайваня: такие официальные лица, как Дэвидсон, предупреждали, что Пекин может попытаться захватить Тайвань силой в течение следующих шести лет.

ФАЙЛ — Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби разговаривает с журналистами 17 февраля 2021 года.

Отвечая на вопрос об угрозе на брифинге для прессы во вторник, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал репортерам: «Никто не хочет, чтобы это привело к конфликту».

«Секретарь обеспокоен значительными изменениями, которые происходят в стратегических силах КНР, — сказал Кирби. — Мы, безусловно, приветствовали бы большую прозрачность их намерений».

Со своей стороны, Акилино признал, что вероятность того, что Китай нацелится на Тайвань, возрастает.

«[The Chinese leadership] считают это своим приоритетом номер один », — сказал Акилино законодателям во вторник. «Мое мнение таково, что эта проблема гораздо ближе к нам, чем думает большинство, и мы должны взять ее на себя, задействовать такие средства сдерживания, как PDI. [the Pacific Deterrence Initiative] в ближайшее время и в срочном порядке ».

Чиновники Индо-Тихоокеанского командования настаивают на PDI, требуя 27,3 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет — что Акилино сказал законодателям, что он поддерживает.

Акилино также признал обеспокоенность растущим ядерным потенциалом Китая.

Агентство военной разведки США заявило, что Китай, вероятно, «как минимум удвоит размер своих ядерных арсеналов» в течение следующего десятилетия. С тех пор высшие должностные лица Стратегического командования США предупреждали, что оценка может быть консервативной и что Пекин может утроить или даже в четыре раза увеличить свои запасы ядерного оружия за этот период времени.

«Мы видим, что Китай растет более быстрыми темпами, чем считалось ранее», — сказал Акилино.

«Если бы вы взглянули на то, что они сделали со своими обычными вооруженными силами, я бы не увидел причин, по которым я ожидал бы чего-то другого, кроме того, чтобы они продолжали наращивать свои ядерные возможности и устремления».

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