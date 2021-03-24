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дата публикации 24.03.21 20:22
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РФ-Болгария: странное отношение к «братушкам»

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщило болгарское министерство иностранных дел. Прокуратура Болгарии указала, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, передает DW.

По данным болгарского телевидения, речь идет о двух сотрудниках российской внешней разведки, которые получали документы с грифом «НАТО — секретно». Ранее несколько военнослужащих в Болгарии были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. По сведениям болгарской прокуратуры, задержанные занимались сбором материала о деталях, касающихся координационного центра НАТО в Варне.

Российская сторона сочла решение официальной Софии необоснованным. Такая позиция не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога, заявили в посольстве РФ в Болгарии. Москва оставляет за собой право на ответные меры, отметили в диппредставительстве.

Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го — еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства, в сентябре 2020 года — еще двоих дипломатов, а в конце 2020-го — военного атташе РФ. Россия отвечала на это зеркальными мерами.

Вопрос – почему Россия позволяет себе подобные действия в отношении заведомо дружественных, близких государств? В мире есть десятки стран-членов НАТО, уж Болгарию можно было оставить в покое, не насылать туда своих шпионов. В конце концов, это не такое уж стратегически важное государство Альянса. А теперь еще грозятся «ответными действиями». К чему это приведет? Наверняка, к дополнительной потере позиций Кремля на Балканах. В целом, объективно для мира – это хорошо, но чем объяснить столь очевидную недальновидность действий российских спецслужб?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Начнем с роли Болгарии в НАТО. Все страны с выходом на Черное море очень важны для НАТО в связи с ростом российской военной активности и двух войн, развязанных Россией: в 2008 году против Грузии и с 2014 года до сих пор – против Украины.

Мы с вами уже обсуждали важность торгового пути энергоматериалов через Азербайджан и Грузию и далее через Турцию или Черное море в Европу. Чем агрессивнее становится Россия, тем важнее становятся эти торговые пути и присутствие НАТО в Черном море. Роль НАТО – не дать России доминировать в Черном море и захватить побережье Украины и Грузии. Военные суда третьих стран не могут находиться в Черном море дольше определенного периода времени, тем важнее становятся черноморские страны Румыния и Болгария как страны НАТО и ЕС одновременно, и Турция как страна НАТО.

Теперь о России. У России агрессивные планы на бассейн Черного моря, особенно на северное и восточное Причерноморье. Если она готова терпеть Турцию как страну НАТО, то все остальные страны были частью имперской территории России или Советского Союза, и целью Путина является восстановление господства России на этой территории. То есть,

Болгария рассматривается не как дружественная страна или народ, а как изменивший сюзерену вассал, беглый раб, а то, что многие болгары по ошибке еще тепло относятся к русским, облегчает задачу наводнить страну российскими шпионами. Что и происходит.

Я не устаю повторять, что Путин втянул Россию в опасную и, в конечном счете, проигрышную игру, очень опасную для страны. Нам предстоит стать свидетелями краха этой политики и краха путинской России. Для соседей самое главное сейчас — не быть втянутыми в российские авантюры и избежать последствий их провала.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Грузия):

— Российские дипломаты-шпионы в Болгарии особенно охотились на документы военно-морских сил этой страны, морской составляющей безопасности этой страны. Это понятно. Потому что Болгария (вместе с Румынией) считается главным плацдармом НАТОвских коалиционных ВМС. А Черное море стало сейчас главным противоречием в военном противостоянии между Альянсом и Россией. Особенно из-за оккупированного Крыма.

Исходя из этого, стало понятно, почему российские спецслужбы охотятся на военные секреты Болгарии.

Кроме того, любые действия сил НАТО в бассейне Черного моря являются важным источником информации для российских спецслужб.

Этот случай – еще и напоминание о продолжающейся войне за влияние на Балканах между Россией и Западом. Там у Москвы свои военно-политические и военно-экономические интересы. Балканы всегда считались зоной особого влияния России. Вот чем можно объяснить особое пристрастие российских спецслужб, несмотря даже на то, что с Болгарией у России всегда были наилучшие отношения во всем славянском мире.

Особый интерес можно объяснить и транзитными возможностями этой страны, ведь Болгария является одной из транзитных территорий поставок российского газа по линии Южный поток. И тут вылезают еще и интересы Газпрома. Так что, в целом немало причин.

Рауф Оруджев| 23 марта 2021

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