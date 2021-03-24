Русскоязычные СМИ Франции

Опубликовано: 23/03/2021 RFI

Бывший депутат от крайне правых Юбер Файяр на открытии «представительства» ДНР в Марселе, сентябрь 2017 г. BERTRAND LANGLOIS / AFP

23 марта апелляционный суд Экс-ан-Прованса вынес решение о ликвидации так называемого «представительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» во Франции. Это представительство открыл в 2017 году в Марселе бывший депутат местного совета от крайне правой партии «Национальный фронт» Юбер Файяр.

Как говорится в решении апелляционного суда Экс-ан-Прованса, общественная «ассоциация, известная как Центр официального представительства Донецкой Народной Республики (RPD) во Франции, является неправомочной, так как была создана с незаконной целью». В связи с этим, суд объявляет о роспуске ассоциации, приказывает закрыть занимаемые ей помещения и запрещает любые собрания ее членов.

В тексте судебного решения, которое цитирует AFP, указано, что открытие подобного «официального представительства» самопровозглашенной ДНР нарушает «суверенитет Франции в ее прерогативе признания или непризнания государств», а также «международные правила установления дипломатических и консульских отношений».

Прокуратура, вышедшая в суд с иском о ликвидации ассоциации, напоминала, что «сепаратистское самопровозглашенное образование ДНР не пользуется никаким международным признанием, в том числе со стороны России».

В январе 2018 года прокуратура Экс-ан-Прованса потребовала закрытия ассоциации, которая называет себя «официальным представительством» ДНР во Франции, однако летом того же года суд в первой инстанции решил ассоциацию не закрывать, отклонив прокурорское требование, которое поддержал МИД Франции.

Создатель ассоциации, крайне правый политик Юбер Файяр зарегистрировал ее в 2017 году в субпрефектуре Экс-ан-Прованса как общественную организацию. Он также утверждал, что получил от «министерства иностранных дел» ДНР формальный статус «почетного» дипломатического представителя.

Опубликовано: 23/03/2021 RFI

Сотрудник российского консульства в Страсбурге заподозрен в продаже краденых велосипедов. AP - Christophe Ena

Водителя российского консульства в Страсбурге подозревают в похищении и продаже краденых велосипедов. Как сообщает радиостанция France Bleu, он продал около 300 краденых двухколесных машин на общую сумму порядка 100 тысяч евро.

Согласно информации радиостанции, продажа осуществлялась через популярный французский сайт частных объявлений Leboncoin (аналог российского «Авито»). Расследование началось в начале февраля этого года после того, как бывший заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель обнаружил на сайте объявление о продаже своего пропавшего электрического велосипеда. Он был выставлен на сайте за полцены.

Фонтанель написал заявление в полицию, которая затем договорилась о встрече с продавцом. Как сообщает France Bleu, продавец назначил представившимся покупателями полицейским встречу у входа в российское консульство. Он даже предъявил им поддельный чек о покупке велосипеда с печатью консульства.

Задержав продавца на 24 часа, полиция отпустила его под обязательство явиться в полицию для дальнейшего расследования. Однако подозреваемый уехал в Россию и более на допросы не являлся. В консульстве ответили, что он вернулся на родину из-за проблем со здоровьем. Подозреваемый объявлен в розыск.

Полицейские источники сообщили AFP, что с начала 2020 года на аккаунте, выявленном в ходе расследования, были размещены объявления о продаже в общей сложности 300 велосипедов дорогих моделей (в основном, электрических) на сумму порядка 100 тысяч евро.

Михаил 23.03.2021

Пришло не очень приятное известие с Лазурного берега Франции, о том, что Россия может лишиться храма Святого Михаила Архангела, расположенного в Каннах. Храм стремительно рушится, он может не выстоять до оценки суда. Есть ли возможность сберечь архитектурное построение?

Место, где построен храм, зовут русским кладбищем на картах мира, на входе также имеется табличка с таким содержимым, но на практике оно уже не относится к России – в городе Ницце установили, что это место принадлежит французской ассоциации.

Русское кладбище

Для нашей страны это место играет важную роль в истории. В 1866 г. его приобрело консульство нашей страны, для цели захоронения людей православной общины Лазурного берега. В XIX веке, мать Александра Второго, Александра Федоровна, которая являлась на то время императрицей, для аристократов открыла юг Франции.

«Это кладбище, оно принадлежит частникам, останки людей в гробах лежат вечность, поэтому никто не должен продавать, открывать, вместо одного человека класть другого или совершать другие незаконные действия, кроме потомков», объяснил Кристиан Фризе, глава Ассоциации «Франко-русского пространства».

На втором по масштабу православном кладбище покоятся многие известные личности, такие как, князья Романовы; Волконские; Нарышкины; Толстые; Гагарины, княгиня Юрьевская, которая являлась супругой Александра II; Николай Юденич, генерал, главнокомандующий войсками кавказского фронта; Александр Герцен, философ и публицист; Сергей Сазонов, министр иностранных дел при правлении царя.

АКОР – ассоциация, которая занимается управлением кладбища.

«Известно, что у АКОР покупали могилы. Также точно известно, что гробы горели, были обнаружены останки. У меня имеется признание в аудио формате от садовника, работающего в ассоциации, он рассказал, что освобождал могилы и перекладывал останки», — рассказал Кристиан Фризе.

Работники АКОР, говорят, что они напротив, ничем подобным никогда не занимались, а занимаются реставрацией. Например, в ноябре они занимались разборкой каменного склепа при нашей съемочной группе.

«Мы целиком его демонтируем, затем приступим к его восстановлению, так как рухнула крыша», – сказали рабочие.

Сегодня склеп выглядит, как скопление бетонных блоков. Около шести месяцев назад, место в могиле было куплено за двадцать тысяч евро. Неизвестно, куда исчезли останки.

«В этой могиле должны были похоронить императорского генерала, умершего в 1881 году. Мы заметили, что могилу открыли, мы запечатлели это на камеру. Сам гроб по внутренней отделке новый, ему минимум 30 лет, немного разбитый, лицо исказили. На протяжении 2 лет, могилу вскрывали до шести раз. Мы не сомневаемся, что человек до этого находившийся в этой могиле, это уже не генерал», – пояснил Кристиан Фризе.

Инициалы АКОР, расшифровываются как Православная русская культовая ассоциация, которую создали в 1923 г., чтобы управлять приходом, но тем не менее, они очень хотят обладать землями, чувствуют себя главными.

На предусмотренное количество девятьсот могил, здесь захоронено шесть тысяч человек.

«После открытия могилы, мы увидели, что гроб лежит вверх ногами, еще повернут вбок, наверху были трупы, положенные друг на друга. В данной могиле где-то полтора метра трупов – рассказывает Кристиан Фризе. – Это незаконное действие, трупы скрывают».

Родные исторически важных личностей, которые здесь похоронены, хотят вместе с Кристианом Фризе обратиться в суд. Непонятно, как такое могло произойти, куда смотрел владелец?!

«Владельца тут очень жаль, что не было, Россия, я думаю, не заострила свое внимание, что она и есть владелец кладбища и церкви и не только этих мест», – говорит Фризе.

Ненастоящий Оболенский

Алексей Оболенский, вице-председатель ассоциации, зовет себя не кем иным, как княжеским потомком, но Оболенские его не признают. Это сказал Рене Герра, который исследует культурное наследие зарубежной России, а также он состоит в близких приятельских отношениях с князем Николаем, председателя Союза князей Оболенских.

«Один раз, было время, я спрашиваю у Николая Николаевича – вам знаком человек по имени и фамилии Алексей Оболенский. Он злится, чтобы его не спрашивали о нем, этот человек не тот, за кого себя выдает, никаких научных работ не писал, занимался репетиторством, а сам врет, что он профессор. Я такой же император Китая, как он профессор», – рассказывает Ренэ Герра, доктор филологических наук при университете Парижа.

Оболенского уволили в университета Ниццы в 2003 г. из-за его воровства, теперь у него нет возможности иметь пенсию. Через год его приняли в собор Ниццы старостой, он брал с людей по три евро с каждого, только чтобы войти в храм, в итоге получалось триста тысяч евро за год. Так бы и продолжалось, если бы церковь не стала принадлежать Российской Федерации, ее вернули обратно стране через суд. Оболенский от лица ассоциации, судился за 3 участка около Николаевского собора, церковь и кладбище, находившиеся на улице Лоншам.

Судебные споры

Церковь святых Николая и Александры считается старинным храмом, который построили в Западной Европе. Но получилось так, что в 2019 г. ассоциация, которая владела храмом, перенесла его во владения Румынской Церкви, сейчас суд Франции вынес решение, что ассоциация стала единственным собственником не только храма, но и земли. АКОР уверяла всех, что в течении ста лет, она владела имуществом, поэтому имеет права владеть им и дальше.

«В Ницце любая достопримечательность выкупалась с помощью официальных русских лиц. Если говорить конкретно о старинной церкви, то она принадлежала только Александре Федоровне и представляющей интересы императрицы граф Штекельберг, являющегося ее министром, занимающийся подписыванием купчий», – сказал Андрей Елисеев, настоятель Свято-Николаевского собора.

Вот и получается, что в документах указывался собственник – Святейший Синод. В то время церковь не была отделена от государства, поэтому имуществом, к примеру, таким как Николаевский собор, владела Российская империя, потом Россия.

В заключении 2010 года это указал Кассационный суд, который является последней инстанцией. Но сейчас решение суда Ниццы противоположно ранее вынесшему решению.

«Она была солидарна с Кассационным судом, что Николаевский храм владел тремя вокруг участками, церковь же на улице Лоншам, а также кладбище, каким-то диковинным образом, почему то удалили из решения, это странно! Ведь допустим, во Франции, национальное достояние не отдается за много лет, так как относится к государству, и еще какое либо отдельное лицо не имеет право забрать себе собственность, которым владеет народ», – говорит Сильви Дутто, адвокат Ассоциации исторического наследия России.

Но тем не менее, церковь Святых Михаила и Александры и кладбище не указаны в реестре национального достояния нашей страны, а ведь это могло стать существенным фактом при всем судебном действии. Теперь не менее странно, что когда лишились этих двух объектов в конце зимы, Россия не соизволила подать апелляцию. Также стране, как собственнику, не интересно, что будет с еще одним храмом, это храм Святого Михаила Архангела, который находится в Каннах – это может стать проигрышной борьбой на суде и там.

Упадок храма

Этот храм запечатлел венчание Андрея Владимировича, великого князя с Матильдой Кшесинской, балериной. Когда идут дожди, стены храма становятся насквозь сырыми, пол начинает сильно портиться, балки, на которых держится купол, сделаны из дерева, все стало полностью сырым, в конструкциях образовались глубокие трещины, сошла краска и образовались большие пузыри, штукатурка исчезает полностью, витражи ломаются. Под куполом из-за помета птиц испортилось все, содержимое, естественно, валится на пол. В 2015 г., храм наклонился вбок из-за сильных ветров, сломался купол, который когда-то венчал колокольню. Храм в ужасном состоянии, весь помят, покрылся ржавчиной, насквозь прогнил, его полностью закрыл забор. Вокруг бегают много мышей, место под могилами рушится, некогда красивые флаги, теперь находятся в помете от мышей.

В 2015 г., из этого места увезли останки Николая Николаевича, великого князя, который еще и являлся дядей Николая Второго, остались останки князя Петра Романова, его жены Милицы Николаевны, принц Петр Ольденбургский, героиня движения сопротивления Елена Ваглиана и др.

Во влажную погоду всю крипту топит, иконостас полностью изменился, иконы и стены плесневеют.

Владимир Янсен, является главой ассоциации, теперь уже обанкротившейся, в 2014 г., взял себе в аренду всю недвижимость на участке. Отель ранее был домом священника, люди, приезжающие сюда, в течении шести лет живут временно в комнатах и даче. Владельцем, которым является Россия, не дала разрешение владеть землей. Закон предусматривает выселение сквотера в течении 3 месяцев.

Заявление в суд никто не подавал, ликвидатор ассоциации хочет отсудить себе право собственности у России. Все это длится 4 года. Россия не выплачивает налог, не платит за электроэнергию, не ремонтирует, но бизнесмены хотят помочь денежными средствами.

Все эти факты не идут плюсом к Российской Федерации. Администрация страны не знает, отчего владелец ничего не предпринимает.

«Сейчас стоит вопрос о восстановление храма и наследия страны»,– сказал Тьерри Мигуль.

Потому как оценили церковь специалисты, здание может простоять до 6 месяцев, затем вероятно, оно разрушится. Администрация подготовилась к такому, составила план, который предусматривает конфискацию участка властями Франции, церковь же станет культурным наследием этой страны, вероятно, решат сделать музей.

Зависит это от мэрии Канн, потому как собственник исторического объекта не интересуется им

Опубликовано: 23/03/2021 - RFI

Заявление европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Европе «абсолютно не нужна» российская вакцина вызвало негодование в Кремле, пишет Le Figaro AP - Pavel Golovkin

«Спутник V вносит сумятицу в европейскую дипломатию», — так называется статья в правой газете Le Figaro, вышедшая после заявления еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Европе «абсолютно не нужна» российская вакцина. «Вектор личной пропаганды Владимира Путина, отсылка к достижениям советской эпохи и конкуренции Холодной войны — все это Спутник V», — рассказывает о российской вакцине французским читателям коммунистическая газета L’Humanité. О будущем «Спутника» в Евросоюзе пишет также еженедельник L’Express.

Заявление европейского комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Европе «абсолютно не нужна» российская вакцина вызвало негодование в Кремле, пишет Le Figaro. «Когда мы слышим такие заявления от официальных лиц, возникает вопрос, чьи интересы представляют и защищают эти люди — интересы фармкомпаний или граждан европейских стран?», — цитирует издание ответ Путина европейским чиновникам.

В Германии Ангела Меркель заняла противоположную Бретону сторону по вопросу «Спутника V». Канцлер заявила о необходимости сделать общую заявку от Евросоюза на российскую вакцину, в случае ее одобрения регулятором. А если со стороны других стран ЕС будет противодействие, то Германия должна действовать самостоятельно.

«Ангела Меркель всегда высказывалась в пользу «Спутника V», — отмечает в интервью изданию Поль Морис, эксперт по внутренней немецкой политике из Французского института международных отношений (IFRI). «Она очень прагматична. Она может осуждать действия России в деле Навального или из-за агрессии против Украины, но при этом рассматривать российскую вакцину как одно из возможных решений».

Немаловажным фактором также является советское прошлое бывших граждан ГДР, объясняет эксперт. «Часть жителей Восточной Германии рассматривает Россию как экономическую, культурную, но еще и научную державу. Эти люди в молодости уже прививались советскими вакцинами. У них есть к ним доверие», — считает Морис.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру экспертизы российской антиковидной вакцины. В случае одобрения Россия пообещала Евросоюзу 50 млн доз к июню. А некоторые из европейских стран, не дожидаясь вердикта регулятора, уже самостоятельно стали заказывать «Спутник». Первые партии уже получили Венгрия, Чехия и Словакия. Впрочем, в последней это уже спровоцировало политический кризис, отмечает Le Figaro.

Для Путина же эта вакцина стала поводом для гордости. Само название «Спутник» было выбрано не случайно и отсылает к истории покорения Космоса. «Необходимо, чтобы Евросоюз относился к ней как к другим вакцинам, не политизируя вопрос. Путин в любом случае окажется в выигрышной ситуации», — считает еще одна исследовательница из IFRI, специалист по России Татьяна Кастуева-Жан. Эффективность вакцины уже признана научным сообществом, и если ЕС ее не одобрит, то это только даст повод Кремлю осуждать предвзятое отношение европейцев к Москве, говорит политолог.

О будущем российской вакцины в Евросоюзе пишет также еженедельник L’Express. Автор статьи рассказывает о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры состоялись за несколько дней до саммита ЕС, на котором лидеры 27 стран планируют одобрить новые санкции в отношении Москвы. Но во время телефонного разговора Путин говорил с Мишелем о перспективах поставки «Спутника V» в Европу.

В Евросоюзе считают, что Москва занимается пропагандой своей вакцины для повышения статуса на международном уровне. При этом у России нет реальных возможностей экспортировать «Спутник», пишет L’Express. В самой России две дозы вакцины получили только 4,3 млн человек из 146-миллионного населения страны.

Об этой же проблеме пишет и коммунистическая газета L’Humanité. После признания эффективности вакцины мировым научным сообществом (публикация в журнале The Lancet), у российских властей осталась одна проблема — «Спутник» производится сейчас в очень малых количествах. К началу марта, по данным L’Humanité, было произведено всего около 10,5 млн доз, отсюда и медленная кампания вакцинации в самой России. Так что, помимо пропагандистских целей, одобрение «Спутника» в Евросоюзе позволило бы России решить проблему с производством.

Москва хочет заключить контракты на производство вакцины в Европе, аналогичные тому, который несколько дней назад был заключен с Индией на производство 400 млн доз российского препарата. По данным Российского фонда прямых инвестиций, контракты на производство вакцины в Европе уже подписаны «с итальянскими, испанскими, французскими и немецкими компаниями», пишет L’Express. Осталось дождаться одобрения европейского регулятора, чтобы они вступили в силу. Европейское агентство лекарственных средств отправит в апреле своих экспертов в Россию и уже в мае – июне обещает принять решение.

С трудом, но дело сдвинулось с мертвой точки, отмечает L’Humanité. В Италии правительство сообщает о совместном проекте фармацевтической группы ReiThera и российского центра Гамалеи по изучению эффективности вакцины в отношении разных вариантов коронавируса, а Итало-российская торговая палата обещает с июля начать производство «Спутника» в Ломбардии, в Германии на уровне федеральных земель множатся призывы запустить производство российской вакцины. И только Франция остается в этом вопросе в стороне, заключает L’Humanité.

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