опубликовано редакцией на Переводике 25.03.21 03:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “China Daily”,

"Three forces that are shaping the world" Китай - 24 марта 2021 г. Три силы, которые формируют мир China Daily | Updated: 2021-03-24 Примечание редактора: Ниже приведены отрывки из выступления Чжу Миня, экономиста Университета Цинхуа и бывшего заместителя управляющего директора Международного валютного фонда, на форуме развития Китая, состоявшемся в Пекине в воскресенье: Cartoon by China Daily Заглядывая в будущее, можно сказать, что в мире есть три силы, которые будут определять его состояние в следующие 50 лет. Первая - это экономика и финансы, особенно инфляция. Денежно-кредитная политика в мире в целом довольно свободна. Поскольку потенциальный рост в мире намного ниже среднего уровня за последние 10 лет, государственный долг очень велик, а процентная ставка ликвидности почти равна нулю, рынок стал чрезвычайно чувствительным. Мы находимся в процессе несбалансированного восстановления. Инфляция вернется с размахом. Многие страны повысили процентные ставки, в том числе Бразилия, Турция и Россия, что указывает на то, что инфляция появится не только в Соединенных Штатах, она скрывается во многих уголках мира. Таким образом, управляющие центральных банков должны поддерживать хорошие отношения с рынком. Низкие процентные ставки и высокий коэффициент долга будут сосуществовать в течение следующего десятилетия. Но в долгосрочной перспективе это неприемлемо, поскольку невозможно печатать деньги вечно. Мир столкнулся с серьезными макроэкономическими проблемами. Вторая сила - это технологические инновации. Развитие технологий происходит слишком быстро, и его влияние универсально. Но мы все еще не знаем его направления. Например, искусственный интеллект по-прежнему остается черным ящиком, поскольку мы не знаем, как его контролировать и как он повлияет на производство, социальную структуру и образ жизни. В следующие несколько десятилетий технологии будут развиваться еще более быстрыми темпами. Но в этом есть множество неопределенностей. Третья сила - углеродная нейтральность. Это будет не экономическая цена, а большие возможности, особенно для Китая, поскольку это может коренным образом изменить производство, потребление и образ жизни людей. Это смена парадигмы. Китай пытается преобразовать свою традиционную модель промышленного развития в «зеленую» модель. Это довольно серьезное изменение, но оно заложит прочную основу для «зеленого» развития Китая в следующем десятилетии. Многие европейские страны обещают достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а Китай - к 2060 году. И то, и другое непросто. Но это повлияет на мир во многих отношениях, поскольку включает в себя технологии, инновации и эффективность. Страны должны тесно сотрудничать в трех вышеупомянутых областях. Мы все находимся в одной лодке, и нам нужно объединяться и прилагать совместные усилия. статью прочитали: 41 человек Комментарии