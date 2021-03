архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.03.21 04:17 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CBC.ca”,

"Jews in Russian city scarred by WWII massacre watch Canada's decision on Nazi interpreter" Канада - 21 марта 2021 г. Евреи в российском городе, ставшем ареной массовых убийств во время Второй мировой войны, следят за проходящим в Канаде процессом нациста-переводчика В федеральном отчете говорится, что нет доказательств того, что Оберландер участвовал в военных преступлениях. Katie Nicholson, Corinne Seminoff, Jason Ho · CBC News · Posted: Mar 21, 2021 Наталья Ефимушкина смотрит на Змиевскую балку в Ростове-на-Дону, Россия, где, среди 27000 преимущественно евреев, убитых нацистами в 1942 году, лежат её дедушка и бабушка (Corinne Seminoff/CBC News) Вечерний свет падает на пологий склон оврага, Наталья Ефимушкина, женщина, чья голова покрыта красным платком, смотрит в самое сердце одной из крупнейших братских могил в России. Летом 1942 года нацистские «эскадроны смерти» впервые прибыли в Ростов-на-Дону, город примерно в 1000 км к югу от Москвы. В течение следующих полутора лет здесь будут убиты 27000 человек, большинство из которых евреи, как бабушка и дедушка Ефимушкиной. Им было приказано раздеться и выстроиться в линию вдоль оврага, затем солдаты открыли огонь и убили их. Ефимушкина настолько травмирована рассказами о том, что здесь произошло, что ее преследуют видения членов ее семьи. «Там, наверху, они стояли. Они говорили по-немецки, [у них] были собаки, и люди кричали и плакали - а я стою там. Как будто я тоже там, с ними», - сказала Ефимушкина, плача сама. «Я стою здесь, как будто мои бабушка и дедушка видят меня. Я чувствую их… вы понимаете?» - говорит Ефимушкина. «Я чувствую их». В Змиевской балке, что в переводе означает «змеиный овраг», сейчас возвышается памятник погибшим здесь людям. Он состоит из группы каменных фигур с распростертыми руками и лицами искаженными ужасом, отчаянием и печалью. Одна из фигур в мемориале десяткам тысяч человек, погибших в Змиевской балке. (Corinne Seminoff/CBC News) Эти чувства отражаются на лицах живых. Инна Рижевская тоже потеряла здесь семью. Где-то в овраге лежат останки ее беременной тети и двоюродного брата. «Я их совсем не знала», - сказала она. «Конечно, это печально. Горестно, что вот просто так, ни за что взяли и убили». Учитывая полнейший ужас случившегося, многие люди в Ростове-на-Дону были шокированы, узнав, что человек, который переводил для фашистов, ответственных за эти массовые убийства, в конечном итоге устроил свою жизнь в Канаде. И что более чем полвека спустя канадское правительство все еще не может выдать его. Инна Рижевская стоит перед мемориалом. Ее тетя и двоюродный брат были среди погибших в балке. (Corinne Seminoff/CBC News) «Он там спокойно живет? Ему не снятся кошмары?» - спросила Ефимушкина. «Они должны отправить его сюда, тогда он обязательно почувствует свою вину. Пусть он придет сюда. Он не может ничего не почувствовать. Дети, молодые люди, беременные женщины, старики - их тысячи лежат в этой яме ". Поселился в Онтарио Гельмуту Оберлендеру было всего 17 лет, когда он начал свою службу переводчиком в Einsatzkommando 10a, одном из самых жестоких мобильных карательных подразделений Третьего рейха. Оперативные команды - подразделения айнзацгрупп, выдвигались на вновь контролируемые немцами территории и убивали людей считавшихся «неприемлемыми» или представляющими угрозу. Нюрнбергский трибунал 1946 года подсчитал, что в период с 1941 по 1944 год эти подразделения уничтожили более двух миллионов евреев. Летом 1942 года отряд где служил Оберлендер “прошел” через Ростов-на-Дону. После войны, в 1954 году, он переехал в Канаду и поселился в Ватерлоо, Онтарио, где стал успешным девелопером и лидером общины. Но в конце концов его прошлое раскрылось. Согласно рассекреченным правительственным документам, это началось в 1963 году, когда канадская полиция, после получения дипломатической информации из Нью-Йорка, предупреждающей о присутствии Оберлендера в Канаде и утверждений, что он, возможно, принимал участие в военных преступлениях, негласно завела на него досье. Он столкнется с вопросами о том, что произошло в Ростове, когда немецкие следователи, расследующие военные преступления, допросили его в Торонто. В то время Оберландер сказал, что не знает названия подразделения, в которое он был назначен. Гельмут Оберлендер сказал, что его насильно призвали нацисты, когда ему было 17 лет. 97-летний мужчина сейчас живет в Китченере, Онтарио, и ему грозит депортация из Канады. (CIJA) «Я ничего не знаю о казнях евреев в Ростове», - сказал он. Оберлендер сказал властям, что помнит только, что стоял в одиночестве в качестве часового на судне стоявшем на якоре недалеко от берега. «Я должен был охранять зерно, чтобы население не разграбило его». Но один из соратников Оберлендера, Лео Марр, неоднократно говорил немецким следователям в 60-х годах, что Оберлендер был вовлечен в операции в гораздо большей степени. Он описал процедуру по которой обрабатывали евреев: мужчин направляли в одну комнату, женщин - в другую. Перед отправкой в ​​овраг им было приказано раздеться и снять с себя все драгоценности и ценные вещи. «Оберлендер, знакомый мне переводчик, вошел в нашу комнату с девушкой 19 или 20 лет, которая все еще была одета», - сказал Марр. «Девушка сильно плакала и клялась, что она не еврейка, а русская». Марр показал, что Оберландер перевел для нее и сказал, что она может вернуться домой. Оберландер сказал властям, что не помнит об этом инциденте. Дело стало достоянием гласности в 90-х В 1985 году Канада создала Комиссию по поиску военных преступников, которая начала тщательную проверку дел возможных военных преступников, живущих в стране. Рассекреченные документы показывают, что дело Оберлендера было среди 29 дел, подлежащих особому расследованию. В следующем году, согласно документам, судья Верховного суда Квебека Жюль Дешен рекомендовал «не возбуждать уголовное дело против Гельмута Оберлендера», поскольку немецкие следователи не смогли доказать, что Оберлендер причастен к каким-либо преступлениям. Вместо этого он рекомендовал лишить его канадского гражданства, потому что он не сообщил иммиграционным чиновникам о своем членстве в СС и службе айнзацгруппе. Десять лет спустя, когда Канада начала разбирательство по его депортации, информация о прошлом Оберлендера стала достоянием общественности. Его канадское гражданство отменялось четыре раза после 2000 года. Трижды оно отменялось Федеральным апелляционным судом, но его последняя апелляция была отменена в 2019 году. Оберландер, которому 97 лет, ожидает иммиграционного слушания, которое было отложено из-за осложнений, связанных с COVID-19, и нарушения слуха, из-за которого он не мог полноценно общаться со своим адвокатом. В четверг адвокат Оберлендера, Рональд Поултон, подал ходатайство о бессрочном прекращении разбирательства против его клиента, утверждая, что у него есть новые доказательства, что правительство скрыло важные доказательства. В своем заявлении Пограничная служба Канады, которая занимается вопросами депортации, заявила, что не может комментировать дела, рассматриваемые в судах, но добавила, что уделяет первоочередное внимание делам о высылке, связанным с национальной безопасностью, организованной преступностью и преступлениями против человечности. Теперь судья должен рассмотреть ходатайство. Если пребывание не будет предоставлено, иммиграционные слушания продолжатся. Если Оберлендера депортируют, его, скорее всего, вернут в Германию, хотя он потерял её гражданство в 1960 году, когда стал канадцем. Канадский раввин восстанавливает имена Главный раввин Ростова-на-Дону Хаим Данцигер изо всех сил пытается объяснить общине, как Канада реагирует на это дело. Хаим Данцингер, раввин из Ростова-на-Дону, говорит, что еврейской общине города было трудно узнать об Оберландере «Они пришли ко мне, чтобы я объяснил, что происходит? Как это могло быть? Как может там быть кто-то, кто в этом участвовал? Что делает Канада?» сказал Данцингер, сам родом из Торонто. "Как вы ответите на такие ​​вещи?" Данцингер приехал в Ростов-на-Дону 12 лет назад, привлеченный задачей помочь восстановить еврейскую общину, которая была почти полностью уничтожена во время Второй мировой войны. В рамках этих усилий он работал с выжившими семьями, чтобы дать имя каждому человеку, погибшему в Змиевской балке. «Людям до сих пор больно от того, что произошло. Мы не можем сказать, что это произошло так давно, и давайте продолжим, давайте перевернем страницу. Нет, трагедия, случившаяся в 1942 году здесь, в Ростове, ощущается сегодня" говорит он. Данцингер говорит, что вряд ли переводчик, работающий в нацистском «эскадроне смерти», не знал бы, что это подразделение делало в Ростове. «Переводчик говорил евреям, куда положить ключи, куда положить свои драгоценности, где раздеться и куда они должны идти», - сказал Данцигер. «Вот что здесь делал переводчик». Ростов-на-Дону реагирует Прошлые отрицания Оберлендера о том, что он ничего не знал о казнях евреев, не были приняты в Ростове-на-Дону. «Ой, он не видел, как стреляли в людей?» - сказала Майя Розина, бабушка и дедушка которой и 13-летняя сестра матери были убиты в овраге. «Как насчет того, чтобы ему пришлось переводить «раздеться»?» - спросила она. «Он что - был слепым? Я думаю что и за это он должен быть наказан. Но не депортацией. Это не настоящее наказание». Розина сказала, что даже если власти посадят его на месяц или два, «это действительно будет наказание для человека 97 лет. У него не будет свободы. Он будет сидеть за решеткой». https://youtu.be/qn94SEeVQbM Бабушка, дедушка и тетя Майи Розиной погибли в Змеином ущелье. Она говорит, что депортация не будет «настоящим наказанием» для Оберлендера В единственной в городе синагоге Инна Рижевская делится фотографиями потерянной семьи. Она тоже недоверчиво относится к давнему утверждению Оберлендера, что он ничего не знал о казнях евреев в Ростове. «Это все ерунда. Он все это выдумывает. В 17 лет он был переводчиком, но то, что они убивали людей, он этого не знал?» спрашивает она. «Кажется, Канада примет любого - хорошего и плохого. Очень странная страна», - сказала она. Со своей стороны, раввин Данцингер философски относится к тому, что может произойти дальше. «Что такое справедливость? Это не око за око. Дело не в наказании. Правосудие просто означает, что кто-то должен нести ответственность за то, что он сделал», - говорит он. В то время пока община следит за событиями в Канаде, чтобы узнать, что она решит делать с Оберлендером, сам Ростов концентрирует своё внимание на исцелении и восстановлении некогда сильной еврейской культуры города с помощью раввина из Торонто. Данцингер возглавляет марши памяти и активно ведет в социальных сетях профиль, ориентированный на информационно-пропагандистскую деятельность и образование. Его усилия окупаются в городе, в котором когда-то было 13 синагог. Данцингер заметил сдвиг, когда люди, которые когда-то боялись идентифицировать себя как евреи, открыто его приняли. Он сказал, что многие семьи считают, что «мы евреи, но давайте не будем обсуждать это. Давайте не будем практиковать. Давайте не будем участвовать [в общине]». Но теперь, сказал он, «евреи выходят. Они приезжают, чтобы участвовать в жизни общины». СМОТРЕТЬ | Бывший нацистский переводчик, проживающий в Канаде, пытается остановить процедуру депортации:

Евреи-жители Ростова-на-Дону возмущены тем, что бывший нацистский переводчик, чье подразделение почти уничтожило их общину, «живет спокойной жизнью» в Канаде.



