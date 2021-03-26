Сотрудники контрразведки западных держав рассказали, сколько Китай и Россия платят своим двойным агентам

Mitch Prothero

В реальной жизни эти парни могут быть не в состоянии позволить себе членские взносы в этот клуб. Выпуск Sony Pictures

Китай купил шпиона в морском исследовательском центре НАТО всего за 17 000 евро (20 000 долларов).

Мы попросили активных сотрудников разведки подробно рассказать о финансах, необходимых для работы двойного агента на Западе.

Оказывается, шпионы дешевы. Россия и Китай за услуги предателей часто платят меньше стоимости роскошного автомобиля.

Когда в прошлом году за шпионом начали вести наблюдение сотрудники контрразведки, он был членом научного комитета Центра подводных исследований НАТО в Италии . Комитет проводил исследования военных кораблей и подводных лодок НАТО. Китаю, каким-то образом, удалось назначить своего двойного агента - известного эстонского морского ученого Тармо Кыутса - вице-президентом комитета.

Первым делом эстонские агенты провели аудит его финансов и экономического положения. Оказывается, Кыутс, гражданин Эстонии, был выгодной сделкой: за два года он обошелся китайцам всего в 17 000 евро (около 20 000 долларов).

Шпионы дешевы.

В фильмах двойные агенты получают дипломаты, заполненные крупными банкнотами. Когда Джеймс Бонд преследует цель, в его миссии присутствуют элитные автомобили, пятизвездочные отели и очаровательные пейзажи.

Но в реальной жизни агенты стоят на удивление мало. В годовом исчислении, даже самые опасные шпионы, доставляющие западные военные секреты и секреты служб безопасности в Россию или Китай, могут стоить меньше, чем цена роскошного автомобиля.

Insider поговорил с источниками в сфере разведки и контрразведки, чтобы оценить текущую стоимость предателей и перебежчиков.

Китай заплатил 17000 евро ученому работавшему в НАТО

При поиске актива, купленного враждебной державой, контрразведчики стараются определить, не стали ли объекты их внимания внезапно богаче, чем они должны быть.

«Вы должны определить, сколько денег должен иметь субъект и как будет выглядеть разумный образ жизни с учетом его дохода», - сказал Insider представитель балтийской разведки, который был проинформирован о деле Кыутса.

«Затем, в то время когда они находятся под наблюдением, вы можете определить, ведут ли они образ жизни, предполагающий дополнительный доход».

Но офицер, который находится на действительной службе и не может быть назван в СМИ, отмечает, что, конечно, те, кто вербует шпионов, прекрасно знают, как их ловят, поскольку они часто работают вместе со своими собственными службами внутренней контрразведки.

«Китай осторожен, в данном случае ему пока дали только около 17000 евро, что довольно много для всего лишь пары лет работы, но недостаточно, чтобы вызвать какие-либо подозрения», - сказал чиновник про Кыутса, который был на прошлой неделе приговорен к трем годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая .

"В качестве компенсации ему предоставлялись роскошные поездки, перелеты и гостиницы высокого класса, и хотя подобные вещи обычно легче скрыть от контрразведки, но, как только вы действительно начнете смотреть, они могут стать “красным флажком”, когда станет ясно, что субъект не может себе позволить регулярные полеты, гостиницы и обновления первого класса и тому подобное ".

Двойные агенты рискуют провести остаток жизни в тюрьме всего за 40 000 долларов в год

Предательство своей страны сопряжено с огромным юридическим и даже физическим риском. Серьезные предатели могут рассчитывать провести остаток своей жизни в тюрьме. Или их бывшие кураторы могут преследовать их чтобы убить (решение, которое предпочитают Путин из России и Кадыров из Белоруссии).[так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru]

Тем не менее история показывает, что шпионы, идущие на риск, делают это за удивительно небольшие деньги.

Известно только пять случаев, когда американцам платили около 1 миллиона долларов за шпионство за их страной, за карьеру, которая в каждом случае длилась два десятилетия.

Олдрич Эймс из ЦРУ и Роберт Ханссен из ФБР считаются самыми эффективными двойными агентами в истории США. Оба занимали руководящие должности в разведке. Эймс был аналитиком ЦРУ, работавшим по СССР; Ханссен был высокопоставленным сотрудником контрразведки ФБР.

Благодаря их работе было выявлено более дюжины шпионов ЦРУ, что привело к многочисленным казням, что позволило Советскому Союзу самым пристальным образом изучить главные секреты американской разведки.

Эймсу заплатили около 1,4 миллиона долларов за 20 лет, а Ханссену чуть меньше - от 800 000 до 1 миллиона долларов.

Это составляет всего от 40 000 до 70 000 долларов в год на шпиона.

Опасно платить шпиону слишком много

Чтобы иметь такую ​​высокую стоимость, информация должна быть чрезвычайной важности хотя бы из-за рисков, связанных с самой доставкой денег, и опасения, что агент может потратить их безрассудно.

«Безопасное общение с вашими агентами - самая сложная, трудоемкая и рискованная часть разведывательных операций», - сказал отставной офицер европейской разведки, который не хочет, чтобы его имя использовалось из-за его текущих контрактов как консультанта.

«Так что, если уж это такая стрессовая ситуация, это еще больший стресс и риск - давать им большую пачку наличных за каждую передачу - но этого хотят почти все из них.

«Таким образом, вы должны вознаградить их достаточным количеством денег, чтобы они чувствовали себя важными и могли потратить их на свою жизнь так, как это приятно. Но никогда не настолько, чтобы это было подозрительно, и никогда не настолько, чтобы они начали думать, что теперь могут перестать шпионить».

Агенты предпочитают денежные средства. Они мотивированы прежде всего наличными, а не эгоизмом или политикой.

Несколько нынешних и бывших сотрудников разведки, с которыми мы связались при написании этой статьи, повторяли одну и ту же версию: агентами, которые шпионят только из-за жадности, легче всего управлять, потому что их кураторам нужно бороться только за медленную трату денег. С агентами, которые шпионят по идеологическим или морально-эгоистическим мотивам, со временем становится все труднее справляться.

«Жадность. Я беру на жадность каждый раз», - сказал один чиновник полиции ЕС, который вербует тайных агентов. «Правовые рычаги воздействия - лучше но деньги - это ясно и просто. Они всегда будут хотеть больше и быстрее, чем вы хотите отдать. Это ясно и логично, это не чувства или эго.

«В большинстве случаев проблема не в деньгах, а в хлопотах, связанных с управлением агентом», - сказал американский офицер ЦРУ в отставке, который отклонил предложение говорить под запись.

«Если их мотивы идеологические или эгоистические по своей природе, то это будет просто бесконечное убеждение их в том, что они гениальны или что-то в этом роде».

«Теперь нам нужно разработать очень сложный способ передать им деньги, которые они немедленно отнесут в стриптиз-клуб или купят машину и нас обоих арестуют».

Большинство спецслужб составляют подробные психологические профили потенциальных новобранцев, чтобы определить мотивацию человека к переходу на другую сторону. «Они хотят больше денег, хорошо, у меня есть деньги, но как мне их передать? Так же, как я получаю от них разведданные? Черт побери, нет, это небезопасно. Так что теперь мы должны разработать очень сложный способ передать им деньги, которые они немедленно отнесут в стриптиз-клуб или купят машину, и нас обоих арестуют».

«Я хочу сказать, - объяснил отставной куратор, - вам действительно лучше иметь что-нибудь хорошее, и это именно то, чего хотят от меня мои боссы - чтобы все это того стоило.

Вопрос "'Стоишь ли ты моего времени?' гораздо лучше, чем вопрос «сколько ты стоишь денег».

Шпион, которому заплатили 25 миллионов долларов

Но все источники согласны с тем, что есть одна область, в которую стоит вкладывать средства, время и нервы.

«Получение разведывательных данных, которые приведут к аресту или смерти [особо важного объекта], внесенного в список «Rewards for Justice list,»» , - сказал американец.

«Агент, который сдал [вдохновителя событий 9-11 - Халида Шейх Мохаммеда в 2003 году], получил вознаграждение в размере 25 миллионов долларов, и все были рады выплатить ему эти деньги», - сказал офицер, повторив хорошо известную, но непроверенную деталь этого дела.

«Он даже получил на несколько миллионов больше только на переезд его и его семьи. Ему даже не пришлось тратить на это свои двадцать пять».

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