опубликовано редакцией на Переводике 26.03.21 05:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “rfi (radiofrance internationale)”,

"Russia trolls Suez Canal with northern 'alternative'" Франция - 25 марта 2021 г. Россия троллит Суэцкий канал северной “альтернативой” Thu, 25 March 2021, Президент Владимир Путин долгое время продвигал маршрут вдоль сибирского побережья страны как соперника Суэцкого канала, и Россия воспользовалась пробкой на египетском маршруте, чтобы снова разыграть эту карту. - Planet Labs / AFP Москва (AFP) В четверг, после того, как огромный контейнеровоз заблокировал загруженный Суэцкий канал, Россия начально начала проталкивать Северный морской путь в качестве «альтернативы» египетскому. Президент Владимир Путин долгое время продвигал маршрут вдоль сибирского побережья страны как соперника Суэцкого канала, и Россия воспользовалась пробкой на египетском маршруте, чтобы снова разыграть эту карту. Принадлежащий Японии лайнер MV Ever Given под флагом Панамы, во вторник во время песчаной бури, застрял в Суэцком канале перекрыв водный путь, соединяющий Средиземное море с Красным морем через который проходит более 10 процентов мировой морской торговли. Российское атомное агентство «Росатом» в четверг назвало три иронически насмешливых причины «рассматривать Северный морской путь как жизнеспособную альтернативу маршруту через Суэцкий канал». Первая причина, как заявил Росатом в своем англоязычном аккаунте в Твиттере, заключается в том, что арктический проход дает «гораздо больше места для рисования необычных картинок с помощью ваших гигантских кораблей». Росатом включил ссылку на новостную статью, в которой сообщалось, что карта слежения показала, что путь которым двигался гигантский корабль прежде чем застрять, на карте выглядел как изображение мужских гениталий. Если корабли застрянут на Северном морском пути, они пошлют ледоколы, чтобы помочь их вывести оттуда, заявило государственное атомное агентство, которое является официальным оператором инфраструктуры Северного морского пути. Росатом также разместил анимированное изображение из сериала «Остин Пауэрс», изображающее его главного героя, застрявшего в вагоне-шаттле, курсирующем взад-вперед в узком туннеле - сфотографировано с судном под флагом Панамы. «Вы можете застрять в Суэцком канале на несколько дней», - заявили в атомном агентстве. Голландская спасательная компания, которая направила экспертов для помощи в вызволении корабля в Суэце, заявила в среду, что восстановление движения может занять дни или недели. Россия вложила значительные средства в развитие Северного морского пути, который позволяет судам сократить путь в азиатские порты на 15 дней по сравнению с обычным маршрутом через Суэцкий канал. Поскольку этот маршрут становится все более и более свободным ото льда, Москва планирует использовать его для экспорта нефти и газа на зарубежные рынки. статью прочитали: 38 человек Комментарии