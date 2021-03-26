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опубликовано редакцией на Переводике 26.03.21 05:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай и Россия выступили против вмешательства США

Shine      2021-03-24       

Министры иностранных дел Китая и России подтвердили тесные связи своих стран на встрече во вторник на фоне новых западных санкций против них.

Ван И и Сергей Лавров отвергли критику своих политических систем извне и заявили, что они работают над дальнейшим глобальным прогрессом по вопросам - от изменения климата до пандемии коронавируса.

На своей первой встрече в городе Гуйлинь на юге Китая в понедельник Ван и Лавров обвинили США во вмешательстве в дела других стран и призвали их присоединиться к ядерному соглашению с Ираном.

Два официальных лица поддержали эту позицию на пресс-конференции во вторник, где Ван резко раскритиковал скоординированные санкции, введенные Европейским союзом, Великобританией, Канадой и США против китайских чиновников за предполагаемые нарушения прав человека в Синьцзяне.

«Страны должны объединиться, чтобы противостоять всем формам односторонних санкций», - сказал Ван. «Эти меры не будут поддержаны международным сообществом».

Лавров сказал, что санкции сближают Россию и Китай, и обвинил Запад в том, что он «навязывает свои правила всем остальным,участникам международных отношений

В совместном заявлении о глобальном управлении, опубликованном после встречи, два министра заявили, что ни одна страна не должна стремиться навязывать свою форму демократии какой-либо другой. «Вмешательство во внутренние дела суверенного государства под предлогом  «продвижения демократии»  недопустимо», - говорится в заявлении.

«Мы выступаем против политизации вопросов прав человека и отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран и двойные стандарты под предлогом прав человека», - говорится в заявлении.

Отмечая, что COVID-19 ускоряет изменения в международном ландшафте и глобальном порядке, в заявлении содержится призыв к устранению разногласий, достижению консенсуса, укреплению сотрудничества, поддержанию мира во всем мире и геостратегической стабильности и содействию построению более справедливого, демократического и рационального многополярного международного порядка.

Обе страны заявили, что хотят провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Во время роста глобальной политической турбулентности, встреча на высшем уровне постоянных членов Совета Безопасности ООН особенно необходима для установления прямого диалога о путях решения общих проблем человечества в интересах поддержания глобальной стабильности», - заявили они.

Источник: Агентства Редактор: Гао Вэй

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