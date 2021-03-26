На границе задержаны египтяне, хотевшие незаконно попасть в Норвегию

Против гражданина Сирии, подозреваемого в организации зимней прогулки в российской пограничной зоне, возбуждено уголовное дело.

By Thomas Nilsen марта 25, 2021

Трое египтян были задержаны в пограничной зоне к северу от Заполярного. Фото: Пограничное управление ФСБ

В пресс-релизе Пограничного управления ФСБ сообщается, что все трое признали, что планировали незаконно пересечь границу с Норвегией.

На фотографиях, приложенных к пресс-релизу, есть два человека из троих в наручниках и зимних головных уборах, скрывающих личность. Судя по другим фотографиям, опубликованным мурманскими СМИ, в частности «Би-Порт» и «Северпост», у них были рюкзаки с личными вещами, в том числе паспортами.

«Я не могу комментировать этот конкретный случай, но в целом мы получаем информацию, когда такое происходит», — рассказал Barents Observer по телефону норвежский пограничный комиссар Йенс-Арне Хойлунд.

«Что делать в подобных случаях решать российским властям», — сказал Хойлунд. Пограничный комиссар не стал вдаваться в подробности.

Вдоль всей российской границы с Норвегией и Финляндией протянулась пограничная зона шириной несколько километров. Иностранцы и граждане России могут попасть в эту зону только по особому разрешению.

Печенгский районный суд признал всех троих виновными в нарушении правил въезда в пограничную зону и назначил им штрафы. Как сообщает ФСБ, они уже освобождены из-под стражи и выдворены из России.

Гражданин Сирии, находящийся под следствием по обвинению в организации попытки пересечения норвежской границы, также обвиняется в помощи египтянам в незаконном транзитном проезде через территорию России. Сам он проживает в Волгограде, но был задержан в городе Заполярный недалеко от границы.

Протяженность российско-норвежской границы составляет около 200 километров. Незаконные пересечения границы крайне редки, хотя попытки происходят каждый год. В 2018 году Barents Observer сообщал о семи подобных инцидентах.

Последнее «успешное» пересечение границы вне пределов пункта пропуска произошло в ноябре 2015 года, когда гражданин Китая перешел границу в районе Гренсе-Якобсельва на самом дальнем участке границы.

Осенью 2015 года из России в Норвегию через пункт пропуска Борисоглебск-Стурскуг выехали около 5 500 мигрантов. Так называемый «Арктический миграционный путь» закрылся в конце ноября 2015 года.

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