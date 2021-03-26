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25 марта 2021

Цены на нефть, курс национальной валюты и торговые барьеры — далеко не полный перечень уязвимостей

ФОТО: iqap.kz

После вступления Джо Байдена в должность президента США напряжение в американо-российских отношениях нарастает. Резкие высказывания Байдена в отношении России уже стали привычными. Недавний утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, лишнее тому подтверждение. Обострение в отношениях двух крупнейших государств не может не отразиться на их соседях. Стоит ли опасаться последствий конфликта Казахстану и если да, то чего именно? На этот вопрос Forbes.kz ответили эксперты.

Осторожность прежде всего

- Совершенно очевидно, что наблюдаемая деградация отношений между США и Россией здоровья и оптимизма нашему пространству не добавит, - считает политолог, депутат мажилиса Айдос Сарым. - Казахстан входит, возможно, в одно из наиболее сложных десятилетий своей независимости.

Казахстан в равной степени заинтересован в хороших отношениях и с Россией, и США, уверен эксперт.

ФОТО: @KazakhstanPressClub Айдос Сарым

- Мы не можем строго выбирать между кем-то, да и сама ситуация такого выбора неприятная и невкусная, - отметил он и предупредил: - И в этом смысле от нас потребуется в три раза больше выдержки, интеллекта, хладнокровия, повышенных степеней осторожности и гиперответственности. От всех субъектов политической жизни страны. Сейчас никому не нужно играть в популизм, разбрасываться словами и жестами. Нужна будет максимальная собранность, внимание к мелочам и деталям, при сохранении, естественно, общего курса и стратегического видения и глубины.

Рубль качает — тенге тошнит

- Противоречия США и России на Казахстан в краткосрочном периоде наиболее серьезно влияют через канал обменного курса, - подчеркнул эксперт в сфере экономики Сергей Домнин. - Обострение риторики, заявления о новых санкциях сразу же отражаются на ожиданиях инвесторов, которые начинают выходить из российских бумаг, в первую очередь из ОФЗ. Это качает курс рубля, а от него идут афтершоки на тенге.

В долгосрочном периоде экономика Казахстана от этого конфликта проигрывает из-за потерь, связанных с низкими темпами или отсутствием экономического роста в России, недостаточно высоким внутренним потреблением, на которое ориентированы в том числе и казахстанские производственные мощности, отметил Домнин.

ФОТО: agkipr.kz Сергей Домнин

- Впрочем, замедление темпов роста в РФ произошло до начала санкционной войны и было связано со структурными проблемами, решение которых для нынешних российских властей – не приоритет, - уверен наш собеседник.

Одним из последствий российско-американского противостояния является рост неопределенности в экономике РФ, что тоже ситуацию не улучшает с точки зрения как торговли товарами и услугами, так и инвестиций. Это затрудняет, делает менее предсказуемым развитие совместных проектов казахстанского бизнеса (в том числе государственного) с крупными российскими предпринимателями, которые находятся под риском введения санкций.

- Если это не ружье, висящее на стене, то уж точно пачка с патронами на антресолях, и когда эти патроны начнут стрелять – непонятно, - сделал вывод Домнин.

Нас будут рассматривать под лупой

Отвечая на вопрос о влиянии отношений США и РФ на Казахстан, политолог, глава «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев напомнил, что война санкций, которая началась после 2014 года, уже нанесла удар по Казахстану.

- Во-первых, Россия стала обвинять Беларусь и Казахстан в реэкспорте продукции, при этом создавая препятствия для товаров, производимых в Казахстане, то есть нашла повод закрыть свой рынок. Во-вторых, введение пакета санкций привело к тому, что Россия стала проводить политику импортозамещения, активное бизнес-лобби постаралось оградить рынок, в том числе от производителей из других стран ЕАЭС. Недавно сообщалось, что за время существования ЕАЭС появилось 400 с лишним нетарифных барьеров. Из них большинство были созданы Россией для защиты своего рынка, - отметил Сатпаев.

Помимо связей в рамках ЕАЭС, также сильное влияние на Казахстан оказывает цена на нефть и экономическая ситуация в крупнейшем торговом партнере Казахстан — Европейском союзе и ситуация в Китае.

ФОТО: Андрей Лунин Досым Сатпаев

Однако вернемся к антироссийским санкциям.

- Понятно, что Россия уже частично адаптировалась к ним, но вопрос, будет ли администрация Байдена ужесточать их. Речь не идет о персональных санкциях по отношению к представителям российской политической и бизнес-элиты. Также речь не идет об ограничениях на продажу России технологий, имеющих двойное назначение. Сейчас говорят о том, что правительственным американским организациям вообще запретят выдавать кредиты России, и тогда могут возникнуть проблемы в финансовой сфере — с ограничением доступа к финансированию из-за рубежа, - перечислил он. - Это приведет к тому, что российский финансовый сегмент опять начнет лихорадить и российский рубль начнет падать, что автоматически скажется и на стабильности казахстанского тенге. А это в свою очередь создаст негативный эффект домино для всей экономики.

Помимо экономического есть и другой момент — политический, сделал акцент политолог.

- Прошлогодние события в Беларуси - давление на оппозицию после президентских выборов и события в России, связанные с отравлением Навального и затем его арестом, привели к тому, что Запад стал жестче воспринимать авторитарные режимы на всем постсоветском пространстве в отношении соблюдения прав человека и демократических институтов, - обозначил ещё одну сторону проблемы эксперт.

Первым сигналом является резолюция Европарламента, самая жесткая за 30 лет независимости Казахстана, в которой даже намекалось на введение персональных санкций против чиновников, которые нарушают права человека.

- Давайте зададимся вопросом: почему она появилась именно сейчас? Я думаю, одна из причин — то, что усложнились отношения Запада с Беларусью и Россией. Ситуация с Навальным показала Западу, что любые попытки рассматривать авторитарные режимы с точки зрения их трансформации, рассчитывать на то, что они будут сами реформироваться, провалились. Поэтому Запад будет жестче относится не только к России и Беларуси, но и к другим таким же режимам, в том числе Казахстану. И ужесточение санкций в отношении России будут в какой-то степени бить по Казахстану, который будут воспринимать как сателлита России в рамках ЕАЭС. Все политические процессы, которые здесь происходят, будут рассматривать под лупой, - предсказал Досым Сатпаев.

Санкционная война между Россией и Западом создала политические проблемы и для руководства Казахстана, которому будет тяжелее выстраивать диалог с Западом с точки зрения политического развития страны. Да, Запад будет сотрудничать, но будет более настойчиво требовать от Казахстан проведения политических реформ, уверен эксперт.

Вперед, в восьмидесятые?

Сатпаев напомнил о ситуации в 1980-х годах, когда падение цен на нефть, инициированное США при активном участии Саудовской Аравии (после того как Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году), привело к тому, что СССР оказался в кризисной ситуации. Нефть в то время была единственным стратегическим ресурсом, который Союз продавал за твердую валюту, закупая на нее продовольствие и поддерживая другие несырьевые сферы экономики.

- И если гипотетически представить, что США сможет договориться с Саудовской Аравией так же сыграть в снижение цены на нефть — а Саудовская Аравия может себе это позволить, даже нарушая договоренности с ОПЕК, - чтобы нанести удар по российской экономике, то это автоматически ударит и по Казахстану. Мы очень сильно зависим от мировых сырьевых рынков, и любое изменение цены на нефть означает период турбулентности для экономики Казахстана. Мы окажемся без вины виноватыми, - предположил эксперт.

Если же речь будет идти о начале новой холодной войны, как это было между Советским Союзом и Западом, то Россия может превратиться в международного изгоя, что, естественно, будет делать ее политику более конфронтационной, обратился к ещё одному политическому аспекту Сатпаев.

- Это будет заставлять Россию укреплять свои позиции на постсоветском пространстве, в том числе в рамках своей политики собирания земель, оказывая больше давления на другие постсоветские страны, чтобы они становились более лояльными к ней, - сказал он. - Последние, опять провокационные, заявления Путина во время празднования годовщины присоединения Крыма о якобы подарках, которые Россия сделала бывшим советским республикам во время развала СССР, лишний раз подчеркивают, что Россия уже сейчас четко дает понять своим соседям, что любые попытки этих стран быть более близкими к Западу будут восприниматься как угроза ее геополитическим интересам.

Любое ужесточение санкций приводит к тому, что Россия становится более агрессивной, а это, естественно, для Казахстана также невыгодно и довольно опасно.

- Более агрессивная Россия будет напоминать СССР с его конфронтационной внешней политикой, с его мощным пропагандистским аппаратом, который постоянно будет искать внешних и внутренних врагов. По сути Россия уже воспринимает своих соседей не как партнеров, а как сателлитов. И это тоже один из косвенных ударов по безопасности Казахстана, который может быть нанесен в случае, если наступит новая холодная война, - предупредил Сатпаев. - Естественно, что в такой ситуации Россия будет активно искать поддержки у своих, как она считает, союзников в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Естественно, и на Казахстан может оказываться давление, чтобы он больше демонстрировал лояльности к Москве, чем, например, к Вашингтону либо Брюсселю. Естественно, это противоречит казахстанской многовекторной политике и может привести к новым серьезным дипломатическим проблемам для нас.

Превращение России в некое подобие Советского Союза с закрытой экономикой и акцентом на воинственную идеологию имеет ещё один негативный эффект:

- Уже сейчас оказывается давление на социальные сети, на медийное поле, на неправительственные организации. Это чревато для Казахстана тем, что казахстанские власти могут перенять российские методы или механизмы усиления контроля над гражданским обществом. Нельзя исключать того, что элементы российской борьбы, как руководство страны это называет, с западным влиянием, могут использовать и казахстанские власти. Но опять же - не чтобы бороться с западным влиянием, а чтобы ещё больше усилить контроль за оппозиционной частью информационного поля, чем давно занимаются в России, где уже отработаны навыки и на законодательном уровне, и на уровне инструментария. Естественно, это представляет угрозу и для гражданского общества Казахстана.

Фото - 10 декабря Нурсултан Назарбаев официально вступил в должность Президента КазССР В этом году Казахстан отмечает 30-летие независимости. Мы многое пережили, всё это отражено в официальных документах и публикациях СМИ. “ КАРАВАН” не собирается писать свой учебник истории. Мы просто хотим напомнить те факты, события, явления, которые изменили всех нас за это время . “КАРАВАНУ” в этом году тоже исполняется 30 лет. Перелистаем страницы Независимости вместе?

1991

В 1991-м в стране начали широко отмечать Наурыз. Но больше всего этот год запомнился политическими, экономическими и социальными потрясениями. Ну и ростом криминала.

Возрождение Весны

Праздник Наурыз был запрещен советской властью в ходе борьбы с “пережитками прошлого” в 1926 году. Хотя, по сути, праздник не являлся религиозным, его запрет сопровождался атеистической пропагандой, массовыми репрессиями священнослужителей и людей, совершавших религиозные обряды. Наурыз забыли на долгие годы.

В конце 80-х празднование Наурыза вернулось. Но официально он был учрежден указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года “О народном празднике весны – “Наурыз мейрамы”, в соответствии с которым 22 марта было объявлено выходным днем.

“От всего сердца поздравляю всех вас с возрожденным Наурыз мейрамы – праздником весны, труда и обновления. Этот день, считающийся по восточному календарю началом года, издревле символизирует благоденствие, братскую сплоченность, побуждает к созиданию, нравственному очищению, милосердию”, – говорил Первый Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ год спустя.

Прощай, оружие!

С 1989 года в Казахстане пошла волна протестных демонстраций движения “Невада – Семипалатинск” за прекращение ядерных испытаний. Роковая репутация ядерного полигона была сломлена 29 августа 1991 года. В этот день Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Это был первый в истории человечества прецедент не только прекращения испытаний оружия массового поражения, но и добровольного отказа от него.

Участник митинга за закрытие Семипалатинского полигона, 27 мая 1991 г.

Наверное, это не просто совпадение: именно 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бомба. В августе 1953-го – взорвана первая термоядерная. По официальным данным, с 1949 по 1963 годы здесь произвели 124 наземных и атмосферных взрыва. С 1963 по 1998-й – свыше 350 подземных. На территории самого крупного в мире испытательного полигона размещался четвертый в мире по мощности ядерный арсенал. Последний ядерный заряд там был уничтожен 27 мая.

Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона

Напомним, август стал самым атомным сезоном в истории: 6 и 9 августа 1945 года поднявшиеся над Японией смертоносные “грибы” приоткрыли завесу над видением реального ада атомной войны.

Махнем не глядя?

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О прекращении приема к платежу 50- и 100-рублевок образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан". Инициатором обмена старых купюр на новые стал премьер-министр Валентин Павлов. Цель обмена: сократить доходы спекулянтов и теневого бизнеса. Фактической же целью было сокращение денежной массы и остановка инфляции. Обменивали не более 1 000 рублей на человека. На обмен Москва отвела три дня. Люди пытались спасти заработанное. Получилось не у всех. Пострадал средний класс – те, кто копил на мебель, машину, дачу.

Богачи не верили в рубль и хранили капиталы в других формах. Реформа провалилась. Вместо 80 миллиардов изъяли только 14 миллиардов рублей.

Уже в апреле выросли цены на продовольствие и коммунальные услуги. Национальный доход СССР за год упал на 20 процентов. Началась гиперинфляция. А главным результатом "павловской" реформы стала потеря доверия населения к правительству. Хотите ограбить людей и развалить страну? Учитесь у Павлова.

Еда – своя и по “гуманитарке”

В конце года в Актобе буханка хлеба стоила 2 рубля 80 копеек, литр молока – 1,5 рубля, кило сметаны – 4 рубля 20 копеек. Многие предприятия начали организовывать бесплатные обеды для малоимущих. В это же время в Казахстан начала поступать гуманитарная помощь из США и стран Европы. Первые партии как-то удалось распределить по справедливости. Но потом чиновники, которые рулили этой процедурой, умудрились монетизировать ее с выгодой для себя. Кто-то лишился кресла, но никто не пошел по уголовной статье.

Домой!

В Казахстан впервые по трудовым договорам переселились 97 оралманов – казахов из Монголии. С 1991 года по февраль 2021 года в республику вернулся 1 миллион 71 тысяча этнических казахов из Узбекистана, Китая, Туркменистана, Монголии и других стран. Обладатели статуса оралмана пользуются социальными льготами, предусмотренными в Законе “О миграции населения”. Им оказывают содействие в трудоустройстве, получении жилья, образования. Казахстан – одна из немногих стран (наряду с Израилем, Германией, Южной Кореей), которая планомерно и системно проводит политику возвращения соотечественников, в том числе в рамках программы “Нұрлы көш”. С 1 января 2021 года термин “оралман” заменили на “кандас” (соплеменник – с казахского).

Касками настучали

1 марта карагандинские шахтеры вышли на первую большую забастовку. Грохот касок на главной площади угольной столицы страны услышали в Алма-Ате. Глава государства Нурсултан Назарбаев дважды прилетал в Караганду и лично вел переговоры с лидерами забастовщиков. Компромисс удалось найти только в конце лета.

Глава государства дважды прилетал в Караганду и лично вел переговоры с лидерами забастовщиков. Компромисс удалось найти только в конце лета

Новое телевидение – новые форматы

В Алма-Ате начали вещание сразу 2 независимых телеканала – "КТК" и "ТАН". Они стали “убийцами” видеосалонов. Боевики, мелодрамы, фантастика – смотреть их теперь уже можно было бесплатно. Но потом ТАН начал кодировать свой видеосигнал. Это была первая попытка ввести в стране абонентскую плату. Не вышло. Потому что уже через месяц в газетах появились объявления от умельцев-мастеров: “Установка декодера против ТАНа”. Местные Кулибины делали их на коленке за копейки. Но ТАН был первым независимым телеканалом, где новости выходили и на казахском, и на русском языках.

А 6 мая в эфире КТК впервые в Казахстане вышли телевизионные неофициальные новости – ТНН.

"Банда" профессионалов в составе: Игорь Денисов, Андрей Зубов, Евгения Сакенова и примкнувшая к ним Лариса Коковинец, честно рассказывала о пустых полках в магазинах, задержках зарплат, криминальных и полицейских разборках, проблемах с ЖКХ… И обо всем, о чем умалчивали официальные телеканалы.

Как заметил Андрей Зубов, ведущий программы: “Тогда мы выполняли функцию, которую сейчас выполняют социальные сети – “Фейсбук”, “Твиттер”, “Инстаграм”… ТНН были для казахстанцев и отдушиной, и жалобной книгой. Чего только стоит идея установки “будки гласности” прямо на площади Республики в Алматы. Любой мог зайти в специальную кабинку, выговориться там, как следует, и увидеть себя вечером в телевизоре.

А следом в кадр входила первый секс-символ казахстанского телевидения – невероятно обворожительная Динара Егеубаева.

Она зачитывала объявления типа: пропала собака (на этом месте немного смущаясь), девочка. Откликается на кличку… Продам “Жигули”, квартиру… А еще такое: “Продам крылья на вас”. Слуховая галлюцинация. На самом деле – “на ВАЗ”. Зрителям собаки и машины-квартиры были по фигу. Им хотелось видеть только Динару, слушать ее голос.

Но главной “фишкой” независимых телеканалов стала “бегущая строка” объявлений. Ее запускали не только во время новостей, но и во время фильмов и сериалов. Некоторые региональные телеканалы до сих пор эксплуатируют эту форму рекламы.

Токтар Аубакиров – первый космонавт-казах. И последний космонавт СССР

Он стартовал 2 октября космонавтом-исследователем вместе с россиянином Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. На борту орбитального комплекса “Мир” отработал 7 дней 22 часа 13 минут, став после своего полета национальным героем и кумиром тысяч парней и девчонок. Аубакирова в космос провожал Президент Нурсултан Назарбаев. В Кызылординской области этот старт стал всенародным праздником.

– Я тогда работал в ПМК, – вспоминает кызылординец Айдарбек КОЖА. – Приезжаем с бригадой. Возле конторы люди что-то обсуждают. Говорят, в космос полетел казах. Мы с мужиками опешили. Свершилось!..

Токтар Аубакиров – первый космонавт-казах

– Иду из собеса домой, – делится пенсионер Умурзак АХМЕТОВ. – Женщины стоят у колонки, пытают друг друга: кто такой Аубакиров, из какой он семьи, какого жуза. Я смеюсь: “Бабы, где космос и где вы!”. А одна женщина так строго на меня посмотрела, говорит: “Этого нового героя такая же, как я – или, вон, как она, женщина родила”. Я приложил руку к сердцу, улыбнулся и пошел дальше…

Токтар Аубакиров – 256-й по счету космонавт мира, 72-й (и последний) космонавт СССР, был депутатом Верховного совета и мажилиса, летчик-испытатель СССР, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. “Человек века”, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, доктор технических наук, профессор. Кстати, Токтар Онгарбаевич провозглашен космонавтом всего тюркоязычного мира.

Крах СССР: граждане проголосовали за одно, политики – за другое

17 марта в Советском Союзе состоялся единственный за всю историю СССР всенародный референдум. У граждан спросили: надо ли сохранить страну как единое государство? И стоит ли сохранить принципы советской власти? 74,6 процента ответили “да”. В Казахстане “за” СССР высказались 94,1 процента голосовавших.

Парад суверенитетов начался с Латвии, Эстонии и Литвы годом ранее. Грузия, Молдавия и Армения отказались участвовать в референдуме, подтвердив стремление к суверенитету. А после августовского путча в Москве (это когда несколько генералов и политиков от КПСС вдруг попытались насильно сохранить Советский Союз путем вооруженного переворота) стало ясно, что итоги референдума окончательно ушли не в урны для голосования, а в мусорные. По всем каналам похоронным маршем шло “Лебединое озеро”. Руки полупьяных путчистов тряслись. А такими руками страну не сохранить…

В сентябре Коммунистическая партия в Казахской ССР была распущена. Всё имущество КПК передали местным властям.

Нурсултан Назарбаев издал указ о прекращении деятельности любых политических партий и общественных движений в госорганах. Во многих городах Казахстана коммунисты начали проводить митинги протеста и устраивать голодовки. В Алма-Ате были 2 точки: перед резиденцией Президента и площадь перед парламентом, где возвышался памятник Ленину. Милиция (тогда еще не полиция) относилась к этим тусовкам снисходительно. Иногда с сочувствием (многие тогда еще были с партбилетами). Иногда случайные прохожие вступали в словесные перепалки с коммунистами. Но до политического мордобоя дело не доходило.

Первый Президент, новое имя страны и Закон о независимости

1 декабря состоялись первые всенародные выборы Президента КазССР. За Нурсултана Назарбаева проголосовали 98,76 процента избирателей. А 10 декабря, когда он официально вступил в должность, Казахская Советская Социалистическая Республика решением Верховного совета республики была переименована в Республику Казахстан.

16 декабря Назарбаев подписал Закон о независимости Республики Казахстан. Теперь этот день отмечают как государственный праздник. Кстати, Турция первой признала независимость РК через 30 минут после объявления. Мировой рекорд!

Если кто забыл, Казахстан стал последней республикой СССР, которая объявила о своем суверенитете.

Эта дата была неслучайной. Именно 16 декабря 1986 года алма-атинская молодежь вышла на главную площадь столицы с протестом. Почему главой республики Москва назначила не казаха, а засланного “казачка” – какого-то малоизвестного партайгеноссе из российского Ульяновска Геннадия Колбина? Кто его помнит сейчас? Но тот день – 16 декабря 1986 года – стал переломным для всей истории Казахстана. В память о жертвах тех 2 декабрьских дней на улице Желтоксан в Алматы установлен монумент.

СССР умер. Да здравствует СНГ!

8 декабря главы России, Беларуси и Украины – Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук – подписали Беловежское соглашение о фактическом прекращении существования Советского Союза. Приглашали на подписание и Нурсултана Назарбаева. Но он вылетел в Москву, а не в Минск. Были причины…

21 декабря. В Алма-Ате главы бывших советских республик подписали Алма-Атинскую декларацию. По сути – приговор СССР.

В тот же вечер подписанты заявили, что на обломках Советского Союза создан новый альянс – Содружество Независимых Государств. Символично, что подписывали его в Доме дружбы, возле которого стояли флагштоки с флагами 15 республик СССР. На самом деле в столицу Казахстана приехали главы только 11 из них. К прессе они выходили немногословно-угрюмые, будто на эшафот: кто-то рассчитывал на какие-то дивиденды и преференции?

Тогда никто не мог предположить, что через несколько лет в некоторых новых независимых государствах начнутся гражданские войны и вооруженные конфликты с соседями: Кавказ, Центральная Азия…

Спор за Тенгиз? Шутка…

6 апреля 1991 года запустили Тенгизский нефтегазоперерабатывающий завод и промысел, что положило начало промышленной добыче на крупнейшем в Казахстане месторождении. Его извлекаемые запасы оценивали от 750 миллионов до 1 миллиарда 125 миллионов тонн нефти. Запасы попутного газа – в 1,8 триллиона куб. м. Неслучайно богатое месторождение вызывало желание соседей страны наложить на него лапу.

Нурсултан Назарбаев писал в мемуарах, как при встрече в Москве Ельцин попросил отдать Тенгиз России: “Я посмотрел на него – вижу, не шутит. Отвечаю: “Ну, если Россия отдаст нам Оренбургскую область, ведь Оренбург был столицей Казахстана”… Он: “У вас есть территориальные претензии к России?” Отвечаю: “Да нет”. Он засмеялся, я тоже”…

Сегодня “Тенгизшевройл” – лидер нефтегазовой отрасли Казахстана.

ОПГ против МВД

Впервые начались разборки криминалитета – “поляну” кинулись делить организованные преступные группировки: “4 брата”, “Рыжий Алмаз”, “Кировские”, “Амангельдинские”, “Крыкбаевские”, “Зуевские”, “Рыбачинские”, “Атаба” и т. п. Бывший начальник службы по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматы полковник полиции Сарсен КОЖАХМЕТОВ рассказывал: “В 70–80-е годы мы имели дело с идейными уголовниками, и все они были на учете. В 90-х столкнулись со стихийными ОПГ из спортсменов и студентов. При задержании они вели себя более дерзко, чем опытные уголовники. Кроме того, банды “физкультурников” противопоставляли себя криминальным структурам. Не признавали уголовную иерархию и законы уголовного мира, не “отстегивали долю” в “общак”, не соблюдали территориальность, отвергали жизнь “по понятиям”. Поэтому в 1991 году было создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией”.

Язык до Киева доведет

15 сентября уральские казаки думали: быть Уральску в составе Казахстана или же стать автономной областью в составе России? В этот день в город съехались сотни казаков со всего Советского Союза. Ну да, празднование 400-летия служения Уральского казачества Российскому государству. И здесь же вольные люди планировали объявить о создании Уральской автономии. Узнав об этом, тысячи казахских патриотов со всех уголков Казахстана приехали в Уральск.

Считается, что ситуацией управляли “кукловоды” из Москвы. Устами казаков они пытались озвучить призыв отторгнуть часть территории Казахстана, богатую нефтью и газом.

Казаки собрались в Доме культуры завода им. Ворошилова. Сюда же стали стягиваться патриотично настроенные активисты. Они потребовали прекратить собрание. Тогдашний начальник городской милиции, а позднее министр МВД Владимир ШУМОВ начал успокаивать пикетчиков, заявляя, что у казаков идет всего лишь фольклорный концерт. Но один из активистов проник в здание и услышал призывы сепаратистов о том, что эта земля должна принадлежать России.

Никакого концерта, конечно, не было. Казакам дали 15 минут, чтобы покинуть здание. Разгневанные пикетчики готовы были ворваться в него в любой момент. Казалось, кровопролитие было неизбежно. Но казаки сели в автобусы и покинули город. Межна­ционального столкновения удалось избежать. Была версия, что в случае беспорядков в Уральск могли войти миротворческие войска из России, которые якобы уже стояли на границе и ждали “отмашки”. Оказалось, утка.

Дефицит – двигатель торговли

В Усть-Каменогорске в “Центральном гастрономе” выстраиваются очереди за лавашем – хрустящей лепешкой из первой частной пекарни, открытой мастером из Осетии. Лаваш сметают, несмотря на то, что он втрое дороже булки-кирпича и, как разъясняет по местному ТВ технолог городского хлебозавода, не отвечает ГОСТу.

На фоне тотального дефицита товаров и продуктов для населения вводят ограничения: в одни руки – по 200 граммов сливочного масла и вареной колбасы, по 1 кило сахара и риса.

С осени – карточная система: раз в месяц семья может купить туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, сахар, 2 бутылки водки. В речевом обороте появляется новое слово – бартер. Кто-то меняет сахар на крупу, кто-то – крупу на мыло или водку.

За водкой давка. Она превращается в платежное средство. За 2 бутылки можно привезти на дачу грузовик навоза, выменять продукты, что-то отремонтировать. У окошек, где по талонам торгуют поллитровками, дежурят группы общественных контролеров – следят, чтобы продавцы не пускали товар налево. Водочная мафия приобретает небывалый размах – бутылку можно купить втрое-четверо дороже у таксистов или проституток.

На фоне тотального дефицита товаров и продуктов для населения вводят ограничения: в одни руки – по 200 граммов сливочного масла и вареной колбасы, по 1 кило сахара и риса

Открываются коммерческие магазины, с ходу прозванные “комками”. Они действуют по принципу советских комиссионок – торгуют по договорным ценам одеждой и бытовой техникой. Цены в 10, а то и в 20 раз выше государственных. Типичный “комок” 1991-го: под потолком на верхнем ярусе – шубы, дубленки, костюмы. Ниже на плечиках – женское кружевное белье. На прилавках под стеклом – видеомагнитофоны, магнитолы, фотоаппараты, журналы “Burda”. Денег у людей на такую роскошь нет. На промышленных предприятиях – кризис неплатежей. Учителям и врачам зарплату задерживают по 2–3 месяца. Старшеклассницы и студентки заходят в “комки”, как на выставку.

Пьянству – тост!

В Костанае, как и в других городах республики, закрыли лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). В них принудительно содержали алкоголиков и наркоманов. Эстафету функций ЛТП частично приняли органы здравоохранения. Очередей за спиртным меньше не стало. Подпольные дельцы сделали себе целые состояния на торговле спиртным. В дело шли самогон и брага. Появились токсикоманы.

Закрыв профилактории, власти начали искать выход из ситуации.

Рост пьянства побудил открывать медицинские вытрезвители не только в городах, но и в районах региона.

На каждом предприятии, где работало более 50 человек, начали создавать комиссии по борьбе с пьянством. В итоге – палка о двух концах. Решив проблему охраны прав алкоголиков в соответствии с международными конвенциями, правоохранительным органам пришлось задуматься, как обеспечивать права, гарантированные конституцией, граждан, страдающих от таких больных.

В поисках работы

В Павлодаре 11 июня открылась биржа труда – служба занятости. Разрыв экономических связей с метрополией довел один из крупнейших промышленных центров страны до ручки. Предприятия останавливались одно за другим. Откуда взять новые рабочие места? Биржа закрылась через полгода. Такие же службы занятости начали открывать во многих городах Каз. ССР. То, что еще вчера выглядело нелепостью – стало реальностью. Через год-два многие закрылись.

Руль пьяному – не игрушка

В Целинограде – будущей столице – впервые в Казахстане начало работать частное предприятие “ГАИ-авто”. Прообраз нынешней услуги “Трезвый водитель”. Выпил и боишься сесть за руль пьяным – тебя доставят домой на твоей же “тачке”.

Катастрофа в Нагорном Карабахе

20 ноября в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, где бушевал армяно-азербайджанский конфликт, потерпел катастрофу военный вертолет. На его борту находился заместитель министра внутренних дел КазССР Сайлау Сериков.

В густом тумане вертолет врезался в гору. 3 члена экипажа и 17 сотрудников госорганов Казахстана, России, Азербайджана и СССР погибли.

Вертолетом управлял экипаж из офицеров внутренних войск Казахстана – майор Вячеслав Котов, капитан Геннадий Долгов и лейтенант Дмитрий Яловенко. Их похороны прошли в Алма-Ате с воинскими почестями. Траурную вахту несли Президент Нурсултан Назарбаев, вице-президент Ерик Асанбаев. Телеграммы соболезнований направили Президент СССР Михаил Горбачев, президент России Борис Ельцин и многие другие государственные и общественные деятели.

Голос свыше

На высокогорном катке “Медео” прошел II Международный песенный конкурс “Азия дауысы”. На гран-при претендовали более 30 исполнителей из двух десятков стран мира. Если первый конкурс еще вызывал у кого-то сомнения, то второй продемонстрировал горячий всплеск интереса артистов к этому музыкальному марафону. И не стихал на протяжении 15 лет.

На высокогорном катке “Медео” прошел II Международный песенный конкурс “Азия дауысы”

Главная “фишка” этого праздника – сцена на фоне гор на высоте 1 700 метров над уровнем моря.

Одно дело – выступать в закрытом помещении, где акустика в порядке. И намного тяжелее – на открытой площадке. Самоуверенность некоторых звездных фаворитов (особенно из стран Европы) быстро улетучивалась в этих условиях. Всего за 2–3 года “Голос Азии” стал культурным событием мирового масштаба. Ежегодно на планете проходят десятки международных конкурсов. Но наш был единственным, где исполнители представляли музыкальную культуру своих народов.

Памяти просветителя

Костанай. Осенью к 150-летию со дня рождения Ибрая Алтынсарина на месте его захоронения возвели мавзолей – благодаря энтузиазму нескольких патриотов. До этого педагог, просветитель, этнограф и общественный деятель, автор казахской хрестоматии, создатель варианта алфавита на основе русской графики для записи текстов на казахском языке долгие годы был отмечен в учебниках истории всего несколькими абзацами.

По словам старожила района Михаила Ширнина, на могилу наткнулись при распашке земель. Решили ее не трогать. Но доложили о находке властям.

Чиновники обратились к аксакалам, которые и рассказали, кто лежит под той плитой. В 1961 году на месте захоронения педагога поставили только гранитный камень...

Очень важные персоны

Поздним вечером 31 августа в алма-атинском аэропорту приземлился самолет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она летела в Токио, дозаправка предполагалась в Ташкенте, но Железная леди предпочла Каримову Нурсултана Назарбаева. Во время встречи в депутатском зале аэропорта Тэтчер и Президент Казахской ССР обсудили работу “Большой семерки”, экономические процессы в Казахстане, обговорили и детали предстоящего визита Президента Назарбаева в Великобританию…

А 17 декабря – на следующий день после объявления Казахстаном Независимости – в Алма-Ату прилетел госсекретарь США Джеймс Бейкер. Он погостил у Нурсултана Назарбаева, где познакомился с его семьей. И сразу предложил установить дипломатические отношения между США и Казахстаном. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, гуманитарной помощи, Семипалатинского полигона, взаимодействие с компанией “Шеврон” и ближневосточные проблемы. После этого Бейкер вылетел в Тель-Авив.

США признали суверенитет Казахстана 25 декабря.

100 лет Транссибу

Строительство магистрали в то время историки ставили по важности на третье место после открытия Америки и прокладки Суэцкого канала. Сегодня электрифицированная двухпутная магистраль связывает Европу со странами Юго-Восточной Азии. Это самая длинная железная дорога в мире, протяженностью 9 288,2 км. В 1891 году был заложен первый камень в фундамент Владивостокского железнодорожного вокзала. Он стал началом истории Транссиба. План разработал министр финансов граф Витте. Он предложил сооружать магистраль отдельными участками, поощряя освоение прилегающих земельных округов. В то время для крестьян даже ввели льготный тариф для переезда по железной дороге. Он был втрое меньше стоимости обычного билета. На станциях по пути следования организовали бесплатное горячее питание. И даже открыли медицинские пункты.

По ходатайству петропавловских купцов в 1905 году было установлено регулярное движение специальных ускоренных поездов для вывозки масла из Степного края к портам Балтийского моря. Туда его отгружали пароходами в Англию. Ежегодно из нашего Петропавловска и российского Омска вывозили за границу больше 1,5 миллиона пудов масла. В 1910 году со станции Петропавловск отправили за границу 183 281 пуд пшеницы. С первых лет существования станции отсюда ежемесячно отправляли в Америку по 100 тысяч козьих шкур.

Транссиб создал условия для активного включения Казахстана в единое экономическое пространство. Привет, ЕАЭС!

Химия жизни

В ноябре-декабре из-за закрывшихся границ и растущей инфляции остановились химические предприятия на юге Казахстана: завод “Химпром”, суперфосфатный, горнодобывающие предприятия Каратау и Жанатаса. Другие предприятия химического комплекса резко сократили объемы производства. Были потеряны основные поставщики, не хватало электроэнергии, оборотных средств. Тысячи людей стали собирать чемоданы. Многие из них покинут страну.

Брошенные и опустевшие многоэтажные дома в городах химиков – Каратау и Жанатасе – будут представлять собой страшное зрелище. И на долгие годы станут невольными символами разрухи.

Позже на многих предприятиях исчезнет дорогостоящее уникальное оборудование. Предприимчивые управленцы продадут его за рубеж практически за копейки.

На восстановление производства уйдут десятилетия, но по-настоящему от этого удара жамбылская химия не оправилась до сих пор.

Только факты

12 декабря указом Президента сняты ограничения на размеры зарплаты. Предприятия и организации любой формы собственности получили право определять размер фонда оплаты труда. Но при этом оклады госслужащих и бюджетников повысили на 90 процентов.





Редакция газеты "КАРАВАН" выражает благодарность ЦГА КФДЗ РК в лице директора ОМАРОВА Ж. С. за предоставленные фотоматериалы.

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