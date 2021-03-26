Русскоязычные СМИ Израиля

АВТОР:РАМИ ЮДОВИН , ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ I 25 МАРТА 2021

Как быстро пролетело время, 25 лет назад мы приехали в Хайфу, сняли квартиру на улице Гилель. Заключать договор пришел сын хозяина квартиры, коренастый пятидесятилетний мужчина с седыми усами.

"Уважаю Советский Союз. Помню в 70-ом, столкнулись с вашими летчиками. Как узнали, что русские? Красиво летели, ровно, четко, египтяне так не умели, да и мы тоже. Мы сначала испугались - русские асы, но бой приняли. Операция "Римон". Не слышал?

Бекицер (короче), сбили мы пять русских МиГов, а у нас без потерь. Почему так вышло?

Во-первых: мы летели на божьих крыльях, а во-вторых: мы нарушали схемы, импровизировали, а русским это запрещено.

Жалко ребят, погибли вдали от Родины, защищая (нецензурное слово) египтян.

Мои родители тоже из России, поэтому сделаю тебе скидку 10 долларов. Главное, плати вовремя, без импровизаций".

Да уж, думал я, наши сбили наших...

Это теперь твоя Родина, сынок?

Я, как настоящий русский еврей, склонен к самокопанию, пролистывая страницы жизни возвращаюсь в прошлое, пытаясь изменить будущее. В Израиле были разные периоды, и несмотря на мой неубиваемый оптимизм, не всегда счастливые и беззаботные, но я за все это время ни разу не пожалел, что уехал. Может, потому что я на своей земле, там, где суждено быть.

Но я знаю точно, что моя настоящая Родина - это мой старый витебский деревянный дом, в котором я прожил до 16 лет вместе со своей семьёй. Мой двор, огород с тремя сливовыми деревьями, кустарниками смородины и крыжовника, пионами и сладкими огурцами, которые я ел прямо с грядки; высоченная рябина, которую посадил прадед Берл, умерший задолго до моего рождения.

Вот эта моя Родина, давным давно похороненная под бетонной многоэтажкой.

25 МАРТА 2021

Я пишу эту очень короткую реплику с тяжелым сердцем. Пишу с опозданием, потому что триггером в моем случае стало не само событие (о нем уже все, что нужно и можно написать, написано), а реакция на него. Меня в последнее время часто критикуют за то, что я пессимист. Люди, вы не правы. До этой минуты я был как раз оптимистом. Пессимистом я стал после того, как отравился комментариями под двумя вирусными видео прошедшей недели - с выводом губернатора Белозерцева и выносом экс-сенатора Шпигеля. Воспитание электората с помощью антикоррупционной пропаганды, похоже, дало фантастический результат. Электорат созрел к акциям прямого действия. Если это Россия будущего, то можно мне остаться в прошлом?..

Сбрасывание очередного боярина с кремлевской стены в толпу, тусующуюся у Лобного места, "читалось" как ответный ход Кремля на всю историю с отравлением и арестом Навального давно. На мой взгляд, власть даже несколько подзадержалась с этой традиционной русской забавой. В общем, понятно, почему: шел кастинг на роль главного "козла отпущения". Дело непростое, это тот случай, когда не попасть в номинацию гораздо сложнее, чем попасть.

Конкурс, как всегда, без тендера, выиграл Борис Шпигель. Нет никаких сомнений в том, что именно его с женой выбрали в качестве исполнителей главных ролей. Губернатору Белозерцеву в этом триллере отведена роль актера второго плана. Он идет в качестве гарнира к Шпигелю, а не наоборот. В этом вопросе я солидарен с Юлией Латыниной. Но мотивация в данном случае преимущественно политическая, а не коммерческая, хотя одно другого в современной России никогда не исключало. Именно политической мотивацией объясняется то, что "взяткодатель" в этом деле интересует власть гораздо больше, чем "взяткополучатель".

Очевидно, что с арестом губернатора тянули до того момента, пока Шпигель не совершит роковую, но при этом типичную для предпринимателей из 90-х ошибку, - вернется в Россию. Они верят искренне, что обо всем можно договориться. Пока речь идет о деньгах - да. Но если речь идет о политике - нет. Как правило, их "берут" прямо в аэропорту или по дороге домой.

В чем здесь политический интерес власти? В том, что сегодня народу нужно зрелище покруче, чем губернатор в наручниках. Этого народ уже насмотрелся сполна, не "забирает". Этим хайп, поднятый фильмами Навального, не перебьешь. А вот Шпигель - фигура колоритная: олигарх, еврей, обладающий к тому же гротескной внешностью и манерой поведения. Он годится.

Задним числом понимаешь, что Шпигель был буквально приговорен к этой роли. Конечно, одной политической воли здесь мало, тут надо, чтоб все несчастливые звезды сошлись. Чтоб перешел кому-то дорогу по бизнесу и появился "интересант", который свяжет в тугой узел политические, следственные и коммерческие веревочки. Чтоб натворил много глупостей, включая самую главную - вовремя не уехал (в случае Шпигеля - не вовремя вернулся). Чтоб был фотогеничен в специфическом жанровом смысле этого слова.

Арест Шпигеля может оказаться отнюдь не проходной, а знаковой комбинацией, открывающей новую главу в истории режима. Это что-то вроде "бустера" - второй дозы "улюкаевщины", которая должна усилить стадный иммунитет против "неконструктивной" критики режима. Не исключено, что если со Шпигелем "прокатит", то для власти откроются новые горизонты и она объявит новый сезон охоты на олигархов. Это гораздо более увлекательная забава, чем охота на чиновников средней руки.

Так что в некотором смысле мы все наблюдаем "тестовую" посадку. Отчасти этим объясняется и демонстративная жестокость - арестован реально очень больной человек, у которого мало шансов дождаться суда живым, причем вместе с ненамного более здоровой, чем он сам, женой. Это больше смахивает на показательную казнь. Одним - намек, другим - забава.

Что можно сказать о Шпигеле? Ничего, кроме того, что не делал ничего, чего бы не делали все остальные на этом рынке. С таким же успехом можно хватать сейчас любую семейную пару, занимающуюся производством и продажей лекарств в России. С этой стороны история не вызывает никакого интереса. А вот реакция на нее интересна.

Вот совсем молодые люди снимают на камеру вывод "губера" в наручниках из здания областной администрации. Охотничий азарт, тупые, плоские шутки, радость от того, что тот, кто был сверху, теперь лежит в самом низу, и по нему можно потоптаться. Вот сотни комментов под роликом с видео потерявшего сознание Шпигеля, которого выносят из зала суда.

Ну, в принципе, со времен гладиаторских боев в Колизее чувство юмора у черни сильно не поменялось и душевные качества тоже. И нет, это не был "Спутник и погром", туда я не заходил. Это та самая аудитория, которая годами была главным почитателем роликов Навального. Она составляла и составляет лавинную долю просмотров и оставляет тысячи лайков под всеми антикоррупционными расследованиями. Это аудитория годами жадно впитывала язык вражды и зависти, игнорируя россыпь красивых слов о демократии. Так собака реагирует в большей степени на интонацию, чем на слова. Эта аудитория оказалась неплохо подготовлена, в том числе, самим Навальным.

И вот теперь "Империя" намерена нанести по ней свой ответный удар. Навальный готовил почву для антиолигархического движения, но воспользоваться вложениями в удобрения не успел. Теперь это за него, возможно, сделает сам режим, собрав урожай с чужого электорального поля.

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