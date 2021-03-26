СМИ Германии: у Китая есть причины для гордости

russian.china.org.cn 25-03-2021

В этом году «две сессии» прошли в Пекине по плану – они не были перенесены, как в 2020 году. Это сигнал: Китай установил контроль над эпидемией коронавируса и одержал победу над ней. Хотя для полной иммунизации 1,4 миллиарда человек в Китае еще нужно время, независимо разработанных вакцин вполне достаточно. Китай щедро поставляет вакцины в развивающиеся страны, а также в некоторые страны ЕС.

Для китайцев важна одна вещь – новая пятилетка. В начале 2020 года китайская экономика пережила краткосрочный спад, но начиная со второго квартала она быстро восстановилась. Китайцы не путешествовали за границей, зато они увеличивали потребление внутри страны.

В настоящее время внешняя торговля Китая вновь активизировалась, и Китай, очевидно, более важен, чем США, как торговый партнер ЕС. Теперь, кроме спроса Китая, ничто не может сильнее помочь экспортной экономике Германии. Если Китай в 2021 году добьется экономического роста на уровне 6%, то эта ситуация не изменится. Для Китая эта цель скорее находится на доэпидемиологическом уровне, но с учетом того, что китайское руководство в течение нескольких лет работало над корректировкой своего экономического маршрута, избавляясь от зависимости от экспорта и увеличивая инфраструктурное строительство, сокращая межрегиональную разницу, поощряя индивидуальное потребление и создавая современную систему общественного пенсионного обеспечения для всех людей, чтобы продвигать самостоятельное процветание огромного внутреннего рынка, можно назвать данную цель очень амбициозной.

Некоторых беспокоит экологическая политика Китая. Но Китай поставил не менее амбициозные цели в этой области. В ближайшие 30-40 лет Китай достигнет углеродной нейтральности. Поэтому в новую пятилетку планируется отделить выбросы углекислого газа от роста валового внутреннего продукта (ВВП): к 2025 году выбросы углекислого газа на единицу ВВП будут сокращены на 18%. Китай планирует увеличить долю неископаемой энергии в общем потреблении энергии примерно до 20% за счет строительства дополнительных ветряных, солнечных и гидроэлектростанций. Но нельзя отрицать, что в нынешней энергетической структуре Китая по-прежнему преобладают уголь, нефть и природный газ.

Надежды Китая на новые технологии, которые могут поглощать и накапливать углекислый газ в больших объемах, соответствуют той же амбициозной цели: сделать Китай технологическим лидером и лидером в области инноваций за 20 лет.

Также Китай одержал победу над абсолютной бедностью. Еще одна веха, упущенная из виду на Западе, – это вступление в силу нового Гражданского кодекса в начале 2021 года. К 100-летнему юбилею КПК Китай сможет с гордостью отметить, что он создал Гражданский кодекс. Это достижения, которыми действительно можно гордиться.

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