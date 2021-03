архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.03.21

"Moscow Asks Turkey to Open Border Crossings" Сирия - 25 марта 2021 г. Москва просит Турцию открыть пункты пропуска через границу Thursday March 25th, 2021 by ALSOURIA NET (Opposition website) Россия потребовала открытия границ между территориями контролируемыми оппозицией и режимом, пишет Al-Souria Net. Заместитель директора Российского центра примирения в Хмеймиме, связанного с Министерством обороны России, Александр Карпов заявил, что Россия направила Турции предложения по деэскалации, которые включают в себя открытие трех контрольно-пропускных пунктов между контролируемыми режимом и оппозицией районами в Идлибе и Алеппо Согласно заявлению Карпова, опубликованному во вторник российским информационным агентством ТАСС, «предложения по деэскалации ситуации включают в себя возобновление работ в коридорах Саракиб и Мизназ в районе Идлиба, а также в коридоре Абу Зайдина в районе города Алеппо». «Предложения предполагают начало двух операций по доставке гуманитарных грузов и выезд перемещенных лиц через коридоры с 25 марта», - сказал Карпов. Российский чиновник посчитал, что это предложение сделано «на фоне сложной гуманитарной ситуации на территориях, находящихся под контролем турецких войск внутри Сирийской Арабской Республики». Россия то и дело выдвигает инициативы по открытию гуманитарных коридоров в Идлибе, но новым, в последнее время, является то, что Москва начала использовать в своих интересах ухудшение экономического положения и плохое состояние медицинского сектора в северо-западных регионах Сирии, которые не контролируются режимом. В середине прошлого месяца Россия объявила об открытии для мирных жителей, «желающих» покинуть северо-западные районы Сирии, перехода Тарнаба-Саракиб в сельской местности Идлиба. Однако после того, как переход был открыт в течение нескольких дней, гражданские лица так и не вышли в районы, находящиеся под контролем режима. Москва утверждала, что одна из военных группировок, контролирующих этот район, не позволила мирным жителям уйти. Это произошло всего через несколько дней после российской эскалации на севере Сирии, затронувшей в основном приграничные с Турцией районы, когда российская авиация бомбила пограничный переход Баб-эль-Хава с Турцией, а также нанесла удар по городу Сармада, коммерческой столице Идлиба. Министерство обороны Турции призвало Россию «немедленно» остановить военную эскалацию и прекратить бомбардировки Идлиба силами режима. МИД Турции вызвал посла России в Анкару в связи с обострением конфликта в последние дни.

