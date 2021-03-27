Народная швейцарская песня: “Я уколов не боюсь, если надо - уколюсь….”

Туристическое агентство предлагает “вакцинный тур” из Швейцарии в Россию

The Local 26 March 2021

Фото: Вы бы поехали в Россию для вакцинации? Фото: ЮРИЙ КАДОБНОВ / AFP

Устали ждать своей очереди на вакцинацию, чтобы поехать в отпуск? Почему бы не убить двух зайцев сразу?

В то время как некоторые страны уже прошли первые этапы вакцинации, Швейцария продвигается в этом направлении гораздо медленнее.

Но для тех, кто устал ждать когда придет их очередь делать прививку и беспокоится о том, смогут ли они съездить куда-нибудь на летних каникулах, похоже, есть решение.

Согласно журналу Travel Inside Magazine, люди, которые не хотят ждать прививки от Pfizer или Moderna в Швейцарии, теперь могут поехать в Россию для вакцинации .

В частности, норвежское туристическое агентство World Visitor набирает, людей из Швейцарии для вакцинации Sputnik V в Москве.

Агентство предлагает два варианта: за 1499 евро (1662 швейцарских франка) турист дважды прилетает в Москву и получает два укола в аэропорту. Виза, в таком случае, для въезда в Россию не требуется.

Между полетами в Москву путешественник остановится в Стамбуле.

Второй вариант, который стоит 1999 евро (2 216 швейцарских франков), включает в себя два перелета в Москву с пребыванием каждый раз по четыре дня и вакцинацию в местной больнице.

Для тех, кто серьезно обдумывает этот вариант, затраты, вероятно, будут выше.

Ожидается, что в дополнение к указанным выше фиксированным ставкам вы заплатите за услуги врачей/медицинские расходы и услуги переводчика, чтобы быть уверенным что все понимается правильно.

Хотя плата включает бронирование вакцины, она не включает плату за саму вакцину. В целом, эти дополнительные расходы, по оценкам, составят «несколько сотен франков».

Швейцарские граждане особенно востребованы норвежским туристическим агентством из-за легкости получения российской визы, сообщает швейцарская газета 20 Minutes .

В этом есть что-то привлекательное для сильно пострадавшего внутреннего туристического рынка Швейцарии.

Швейцарские туристические агентства, которые выступают в качестве посредника между будущими отдыхающими и норвежской компанией, получат 10-процентную скидку.

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