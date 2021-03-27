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опубликовано редакцией на Переводике 27.03.21 16:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Народная швейцарская песня: “Я уколов не боюсь, если надо - уколюсь….”

Туристическое агентство предлагает “вакцинный тур” из Швейцарии в Россию

The Local   26 March 2021

Фото: Вы бы поехали в Россию для вакцинации? Фото: ЮРИЙ КАДОБНОВ / AFP

Устали ждать своей очереди на вакцинацию, чтобы поехать в отпуск? Почему бы не убить двух зайцев сразу?

В то время как некоторые страны уже  прошли первые этапы вакцинации, Швейцария продвигается в этом направлении  гораздо медленнее. 

Но для тех, кто устал ждать когда  придет их  очередь делать прививку и беспокоится о том, смогут ли они съездить  куда-нибудь на  летних каникулах, похоже, есть решение. 

Согласно журналу Travel Inside Magazine, люди, которые не хотят ждать прививки от Pfizer или Moderna в Швейцарии, теперь могут поехать в Россию для вакцинации .

В  частности, норвежское туристическое агентство World Visitor набирает, людей из Швейцарии для вакцинации Sputnik V в Москве.

Агентство предлагает два варианта: за 1499 евро (1662 швейцарских франка) турист дважды прилетает в Москву и получает два укола в аэропорту. Виза,  в  таком случае,  для въезда в Россию не требуется.

Между  полетами в Москву  путешественник остановится в Стамбуле. 

Второй вариант, который стоит 1999 евро (2 216 швейцарских франков), включает в себя два перелета в Москву с пребыванием каждый раз по четыре дня и вакцинацию в местной больнице.

Для тех, кто серьезно обдумывает  этот вариант, затраты, вероятно, будут выше. 

Ожидается, что в дополнение к указанным выше фиксированным ставкам вы заплатите за услуги врачей/медицинские расходы и услуги переводчика, чтобы быть уверенным  что  все  понимается правильно. 

Хотя плата включает бронирование вакцины, она не включает плату за саму вакцину. В целом, эти дополнительные расходы, по оценкам, составят «несколько сотен франков». 

Швейцарские граждане особенно востребованы норвежским туристическим агентством из-за легкости получения российской визы, сообщает швейцарская газета 20 Minutes

В этом есть что-то привлекательное  для сильно пострадавшего внутреннего туристического рынка Швейцарии.

Швейцарские туристические агентства, которые выступают в качестве посредника между будущими  отдыхающими и норвежской компанией, получат 10-процентную скидку.

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