дата публикации 27.03.21 19:08 скаут: Игорь Львович

"The New York Times: Китай больше не уважает США" Глобальная сеть - 26 марта 2021 г. The New York Times: Китай больше не уважает США 26 марта 2021 Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: universul.net Китай считает, что США находятся в имперском упадке и выживают за счет остаточных явлений «американской исключительности». На встрече высокопоставленных дипломатов двух стран в Анкоридже на Аляске Пекин дал четко понять, что не боится американской критики, потому что больше не уважает Вашингтон, как прежде. Об этом пишет газета The New York Times. В статье отмечается, что для многих американских политических лидеров руководство превратилось в спорт, развлечение, поэтому неудивительно, что лидеры Китая пришли к выводу об имперском упадке Америки, которая выживает сейчас только за счет остаточных явлений «американской исключительности». «В ходе встречи дипломатов США и Китая, прошедшей на прошлой неделе на Аляске, китайские чиновники дали четко понять, что больше не боятся американской критики, потому что они больше не уважают США так, как раньше. И они не думают, что этого не делает и остальной мир. Как смело сказал китайский министр иностранных дел Ян Цзечи своим американским собеседникам: „США не имеют должной квалификации, чтобы говорить с Китаем с позиции силы“», — подчеркивается в публикации. В ней обращается внимание на то, что недавно Китай выпустил свой 14-й пятилетний план (до 2025 года). «Китайский лидер Си Цзиньпин фактически удвоил правительственные инвестиции в инновационные разработки. Посыл для Америки: „Мы попытаемся обыграть вас, играя в вашу же игру, чтобы больше никогда не зависеть от ваших технологий“», — указывает газета. «Си открыто бросил вызов Америке», — подчеркивает The New York Times. Она напоминает, что Китай активно развивает искусственный интеллект, электрокары и другие транспортные средства, пользующиеся новыми источниками энергии, телекоммуникации 5G, робототехнику, новые сельскохозяйственные технологии, аэрокосмическую и морскую инженерию, синтетические материалы и биомедицину. «Конгресс США начал пересматривать сотни законопроектов, связанных с Китаем, выдвинутых при прошлой администрации Дональда Трампа, чтобы создать законы, способствующие инвестициям в науку и технологии, а также направляющие внимание американских властей на те технологии, которые Китай объявил своими следующими целями», — пишет издание. «И президент Джо Байден говорит о том, чтобы выделить на это триллионы долларов!» — добавляет автор публикации. Он делает вывод, что «влияние США на Китай и остальной мир будет постепенно угасать, как бы громко американцы не заявляли о своем превосходстве». EADaily ранее сообщало, что 18—19 марта в Анкоридже состоялся китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И. Китайская сторона призвала власти США устранить влияние политики предыдущего президента Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем. В Госсовете КНР назвали переговоры с США на Аляске «откровенными, конструктивными и полезными». В свою очередь госсекретарь США Блинкен подчеркнул, что его страна намерена поддерживать с КНР «как конкурентные, так и сотруднические отношения». статью прочитали: 48 человек Комментарии