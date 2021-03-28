В Визаге (Индия) скончался российский инженер-подводник

MARCH 27, 2021

В пятницу вечером в Визаге скончался 44-летний российский инженер-подводник по имени Дмитрий Грачев. Инцидент стал известен в субботу.

Говоря с Yo! Vizag, инспектор полицейского участка Малкапурама Дурга Прасад сообщил, что г-н Дмитрий Грачев был членом специальной группы, вызванной ВМС Индии для устранения технической неисправности на подводной лодке. Поделившись дополнительной информацией, он сказал: «Согласно информации, гражданин России, вместе со своими коллегами прибыл в Визаг 27 февраля. Их разместили в кварталах, выделенных в районе «Dolphin’s Nose», недалеко от Ярады».

Чтобы пролить свет на этот инцидент, инспектор Малкапурама сообщил, что около 13:15 в пятницу российский инженер-подводник внезапно упал без сознания во время работы на корабле в Визаге. «Обнаружив его в бессознательном состоянии, его сослуживец известил высшее руководство Восточного военно-морского командования (ENC). После этого Дмитрий Грачев был немедленно переправлен в госпиталь ВМС Индии INHS Kalyani для дальнейшего лечения. [Позже] К сожалению, врачи объявили о его смерти», - добавил он.

Получив это известие, полиция Малкапурама выехала на место и перевезла тело в больницу короля Джорджа для вскрытия. По словам г-на Прасада, согласно предварительному осмотру врачей INHS Кальяни, умерший умер естественной смертью в результате сердечного приступа. Заявив, что вскрытие и заключение судебно-медицинской экспертизы еще впереди, он сказал, что возбуждено дело в соответствии со статьей 174 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Как сообщается, дело было возбуждено на основании заявления, зарегистрированного одним из капитанов ENC. Далее он сказал, что они проведут детальное расследование.

Представители ВМС Индии скорбят о безвременной кончине своего российского коллеги. Полная информация о происшествии передана ВМФ России.

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