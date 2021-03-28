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дата публикации 28.03.21 20:31
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В Норвегии заявили о необходимости ЕС идти на поклон к России за «Спутником V»

Евросоюзу придется униженно идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет норвежское издание Resett.

Издание указало, что ЕС «высокомерно и снисходительно» отнесся к российской науке, при том, что она занимает лидирующие позиции в мире по таким дисциплинам как физика, химия, фармакология, аэрокосмическая промышленность и военные технологии. «"Спутник V" подавался как некий подозрительный коктейль, хотя на самом деле это классическая векторная вакцина», — заявляют авторы статьи.

«Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины», — резюмировало издание.

26 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса. По его словам, это произошло в том числе из-за действий России и Китая, которые якобы пытаются «оказать влияние через вакцину».

После этого заявления разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили Франции производить препарат у себя. Они подчеркнули, что производство разных видов вакцины — это «путь к вакцинной независимости».

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, продолжаются испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Источник: lenta.ru

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