Переводчик Пентагона передала "Хезболле" имена причастных к убийству Сулеймани

27 мартa 2021,

Гражданка США, работавшая переводчиком на одном из американских военных объектов в Ираке, признала вину в передаче ливанскому движению "Хезболлах" данных о причастных к операции США, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

"Согласно документам суда, Мариам Томпсон... работала по контракту в качестве переводчика на одном из военных объектов США за границей, где ей был дан доступ к совершенно секретной государственной информации. Томпсон признала вину в передаче крайне важной информации о национальной обороне иностранному гражданину, который, как она считала, передаст ее ливанскому "Хезболлах", внесенному в список террористических организаций", - подчеркивается в тексте, который цитирует ТАСС.

Томпсон призналась, что с 2017 года поддерживала общение с неким человеком, который, как он утверждал, имеет связи с "Хезболлах". При этом женщина со временем начала испытывать к нему романтические чувства. После убийства Сулеймани в январе 2020 года ее сообщник обратился к ней с просьбой передать информацию о лицах, которые помогли США выследить и установить местоположение командующего "Аль-Кудс". При этом, согласно признанию женщины, она понимала, что информация будет передана "Хезболлах".

Подсудимая смогла получить доступ к данным, в которых содержалась информация об этих источниках разведданных, в том числе их "настоящие имена, личные данные, позволяющие идентифицировать их, информация об их прошлом и их фотографии". Она также получила доступ к документам, в которых говорилось, какую именно информацию эти люди передали американским властям.

27 февраля 2020 года Томпсон была арестована ФБР, но к тому моменту успела передать своему сообщнику множество документов, в том числе "данные о личностях по меньшей мере 10 секретных источников разведданных, а также информацию по меньшей мере о 20 целях США". Женщине грозит пожизненное заключение.

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