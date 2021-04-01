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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.21 04:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Альянс автократий? Китай хочет возглавить Новый мировой порядок

В то время как  президент Байден предсказывает борьбу между демократическими странами и их противниками, Пекин грудью встал на защиту этих самых противников.

Sergey V. Lavrov, left, and Wang Yi, the Russian and Chinese foreign ministers, in Guilin, China, last week. They urged the United States to “reflect on the damage it has done.”

Министры иностранных дел России Сергей Лавров (слева)  и Китая Ван И на прошлой неделе в Гуйлине, Китай. Они призвали Соединенные Штаты «задуматься над нанесенным  ими  ущербом».  Credit...Lu Boan/Xinhua, via Associated Press

By Steven Lee Myers   March 29, 2021

Президент Байден хочет создать «союз демократий». Китай ясно даёт  понять, что у него есть собственные союзы.

Всего через несколько дней после жестко конфликтной  встречи с американскими официальными лицами на Аляске, министр иностранных дел Китая на прошлой неделе присоединился к своему российскому коллеге, чтобы осудить санкции и  вмешательство Запада  во  внутренние дела  других стран.

Затем он направился на Ближний Восток, чтобы посетить традиционных американских союзников, включая Саудовскую Аравию и Турцию, а также Иран, где в субботу подписал масштабное инвестиционное соглашение. Лидер Китая Си Цзиньпин в  один из дней   обратился к Колумбии, а на  другой -  пообещал оказать поддержку Северной Корее.

Хотя официальные лица отрицали, что выбор времени был преднамеренным, месседж явно было таковым. Китай надеется позиционировать себя в качестве главного соперника международному порядку, возглавляемому Соединенными Штатами,  порядку  который в целом руководствуется принципами демократии, уважения прав человека и приверженности верховенству закона.

Такая система «не отражает волю международного сообщества», - заявил министр иностранных дел Китая Ван И Сергею Лаврову на встрече в южном китайском городе Гуйлинь.

В совместном заявлении они обвинили Соединенные Штаты в запугивании и вмешательстве и призвали их «задуматься о том ущербе, который они нанесли глобальному миру и развитию в последние годы».

Угроза создания  коалиции под руководством США, коалиции  бросающей вызов авторитарной политике Китая, только укрепила стремление Пекина стать глобальным лидером наций, которые противостоят Вашингтону и его союзникам. Это стремление  показывает все более уверенный и непримиримый Китай, который не только отвергает американскую критику своих внутренних дел, но и представляет свои собственные ценности в качестве модели для других.

«На самом деле они пытаются выставить  аргумент вроде:«Мы - более ответственная сила. Мы не деструктивные силы  и не ось зла» , - сказал о стратегии Китая Джон Делури, профессор китайских исследований в Университете Йонсей в Сеуле.

Г-н Байден ясно заявил об этом на своей первой президентской пресс-конференции в четверг, представив внешнюю политику, основанную на геополитической конкуренции между моделями управления. Он сравнил г-на Си с президентом России Владимиром Путиным, «который считает, что автократия - это волна будущего, а демократия не может функционировать» в «постоянно усложняющемся мире».

Позже он назвал этот вызов «битвой между демократиями и автократиями».

President Biden said on Thursday that democracy was in competition with the autocratic model.

Президент Байден заявил в четверг, что демократия конкурирует с автократической моделью. Credit...Doug Mills/The New York Times

Китай, со своей стороны, утверждает, что это Соединенные Штаты   разделяют мир на блоки. Г-н Си задал тон вскоре после инаугурации г-на Байдена, заявив на Всемирном экономическом форуме в этом году в Давосе, Швейцария, что многосторонность должна основываться на консенсусе между многими странами, а не на взглядах,  продвигаемых «одним или несколькими»  государствами.

«Создавать маленькие альянсы  или начинать новую холодную войну, отстранять, угрожать или запугивать других, умышленно проводить разъединение, прекращение поставок или санкции, а также создавать изоляцию или отчуждение - все это только подтолкнет мир к расколу и даже конфронтации», - сказал Си.

Отвергая критику своей политики  звучавшую  в последние дни, Китай отстаивает первенство международных организаций, таких как ООН, где влияние Пекина возросло.

Г-н Ван отметил, что более 80 стран в Совете ООН по правам человека выразили поддержку действиям Китая в Синьцзяне, дальнем западном регионе, где власти задерживали и интернировали уйгурских мусульман в ходе кампании, которую Соединенные Штаты объявили геноцидом .

В результате мир все больше раскалывается на четко различающиеся, если не чисто идеологические лагеря, в  которые  и Китай, и США надеются привлечь сторонников.

 Министерство иностранных дел Китая заявило, что г-н Ван заручился поддержкой своей политики в Синьцзяне, а также подавления инакомыслия в Гонконге от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, хотя в заявлении Саудовской Аравии Синьцзян не упоминается.

Наиболее поразительное сходство Китая с Россией, где г-н Путин давно жаловался на американскую гегемонию и ее использование (по его мнению, злоупотребление) глобальной финансовой системой в качестве инструмента внешней политики.

Министр иностранных дел России прибыл в Китай в прошлый понедельник, недовольный американскими санкциями и заявив, что миру необходимо уменьшить свою зависимость от доллара США.

Китай и Россия сблизились, особенно после того, как аннексия Крыма г-ном Путиным в 2014 году была встречена международным возмущением и западными санкциями. Хотя возможность формального союза остается отдаленной, дипломатические и экономические связи стран углубились в общем деле против Соединенных Штатов. Таким  образом,  наладив  стратегические связи, Народно-освободительная армия и российские военные теперь регулярно проводят совместные учения и дважды проводили совместное воздушное патрулирование вдоль побережья Японии, последний раз в декабре.

Обе страны объявили в этом месяце, что они вместе построят на Луне исследовательскую станцию, создав основу для конкурирующих космических программ, одна из которых будет возглавляться Китаем, а другая - Соединенными Штатами .

«Последние шаги и жесты администрации Байдена, которые российские и китайские лидеры считают враждебными и оскорбительными, предсказуемо подтолкнули Москву и Пекин к взаимным объятиям», - сказал Артем Лукин, профессор международных исследований Дальневосточного федерального  университета  во Владивостоке, Россия.

Addressing the World Economic Forum in January, Xi Jinping, China’s leader, denounced countries that would “start a new Cold War.” 

Выступая на Всемирном экономическом форуме в январе, Си Цзиньпин, лидер Китая, осудил страны, которые «начинают  новую холодную войну». Credit...World Economic Forum

Китайские,  как  и  российские,  официальные лица  неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты не имеют права критиковать другие страны. Они приводят в качестве доказательства егоих  военные интервенции в Ираке, Афганистане и Ливии и обвиняют США  в разжигании общественных протестов против правительств, против которых они выступает.

В своем необычном противостоянии с американскими официальными лицами на Аляске главный дипломат Китая Ян Цзечи назвал расизм и жестокость полиции в Соединенных Штатах, а также неправильное обращение с пандемией коронавируса, как свидетельство упадка страны.

Государственный совет Китая опубликовал в среду доклад о правах человека в Соединенных Штатах , используя в качестве эпиграфа обращение Джорджа Флойда к полиции:   «Я не могу дышать».

«Соединенным Штатам следует понизить тональность  своих  рассуждений  о демократии и правах  человека и больше говорить о сотрудничестве в мировых делах», - написал в тот же день Юань Пэн, президент Китайского института современных международных отношений, правительственного аналитического центра .

С этой точки зрения, контакты г-на Си с Северной Кореей и визит г-на Вана в Иран могут сигнализировать о заинтересованности Китая в сотрудничестве с США для разрешения споров по ядерным программам этих двух стран.

Администрация г-на Байдена может быть открыта для этого. После встреч на Аляске госсекретарь Энтони Дж. Блинкен назвал обе  эти  страны  потенциальными сферами, где «наши интересы пересекаются» с интересами Китая.

A photo released by Iran’s presidential office showing Mr. Wang with President Hassan Rouhani in Tehran on Saturday.

Фотография, опубликованная администрацией президента Ирана, показывает г-на Вана с президентом Хасаном Рухани в Тегеране в субботу. Credit...Iran Presidency/EPA, via Shutterstock

В других областях пропасть расширяется.

После избрания г-на Байдена, Китай пытался помешать Соединенным Штатам создать единый фронт против него. Он призвал новую администрацию возобновить сотрудничество после противостояния Трамповских лет. Он заключил торговые и инвестиционные соглашения, в том числе с Европейским союзом, в надежде изолировать Байдена.

Это не сработало. Первые результаты стратегии Байдена появились на прошлой неделе, когда США, Канада, Великобритания и Европейский Союз совместно объявили о санкциях против китайских чиновников из-за Синьцзяна. Реакция  Китая последовала незамедлительно.

«Эпоха, когда можно было придумывать истории и придумывать ложь для необоснованного вмешательства во внутренние дела Китая, прошла и больше не вернется», - сказал г-н Ван.

В ответ Китай ввел собственные санкции против выборных должностных лиц и ученых в Европейском Союзе и Великобритании. Аналогичные наказания последовали в субботу в отношении канадцев и американцев, в том числе высших должностных лиц Комиссии США по международной религиозной свободе, правительственного органа , который в этом месяце провел слушания по вопросу о принудительном труде в Синьцзяне. Всем пострадавшим будет запрещено ездить в Китай или вести дела с китайскими компаниями или частными лицами.

Тереза ​​Фэллон, директор Центра исследований России, Европы и Азии в Брюсселе, заявила, что санкции Китая против европейцев являются чрезмерной реакцией, которая может загнать официальных лиц   в антикитайский лагерь.

Они также могут поставить под угрозу инвестиционную сделку Китая с Европейским союзом, поскольку многие из наказанных являются членами Европейского парламента, от которого  требуется одобрение  сделки. То же можно сказать и о новых кампаниях китайских потребителей против крупных западных брендов, таких как H&M и Nike.

До сих пор многие страны Европейского Союза не хотели явно выбирать сторону, избегая биполярных идеологических разделений, наблюдавшихся во время холодной войны, отчасти из-за углубления экономических связей с Китаем.

Однако с каждым новым поворотом в отношениях появляются все более четкие лагеря. «Китай “зеркалит”  все время», - сказала г-жа Фэллон. «Они всегда обвиняют людей в мышлении времен холодной войны, потому что, я считаю,  в глубине души они  сами  так думают».


Стивен Ли Майерс - руководитель пекинского бюро The New York Times. Он начал работать в  The Times в 1989 году и ранее работал корреспондентом в Москве, Багдаде и Вашингтоне. Он является автором книги «Новый царь: восстание и правление Владимира Путина», опубликованной Альфредом А. Кнопфом в 2015 году.

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