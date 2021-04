Альянс автократий? Китай хочет возглавить Новый мировой порядок

В то время как президент Байден предсказывает борьбу между демократическими странами и их противниками, Пекин грудью встал на защиту этих самых противников.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и Китая Ван И на прошлой неделе в Гуйлине, Китай. Они призвали Соединенные Штаты «задуматься над нанесенным ими ущербом». Credit...Lu Boan/Xinhua, via Associated Press

By Steven Lee Myers March 29, 2021

Президент Байден хочет создать «союз демократий». Китай ясно даёт понять, что у него есть собственные союзы.

Всего через несколько дней после жестко конфликтной встречи с американскими официальными лицами на Аляске, министр иностранных дел Китая на прошлой неделе присоединился к своему российскому коллеге, чтобы осудить санкции и вмешательство Запада во внутренние дела других стран.

Затем он направился на Ближний Восток, чтобы посетить традиционных американских союзников, включая Саудовскую Аравию и Турцию, а также Иран, где в субботу подписал масштабное инвестиционное соглашение. Лидер Китая Си Цзиньпин в один из дней обратился к Колумбии, а на другой - пообещал оказать поддержку Северной Корее.

Хотя официальные лица отрицали, что выбор времени был преднамеренным, месседж явно было таковым. Китай надеется позиционировать себя в качестве главного соперника международному порядку, возглавляемому Соединенными Штатами, порядку который в целом руководствуется принципами демократии, уважения прав человека и приверженности верховенству закона.

Такая система «не отражает волю международного сообщества», - заявил министр иностранных дел Китая Ван И Сергею Лаврову на встрече в южном китайском городе Гуйлинь.

В совместном заявлении они обвинили Соединенные Штаты в запугивании и вмешательстве и призвали их «задуматься о том ущербе, который они нанесли глобальному миру и развитию в последние годы».

Угроза создания коалиции под руководством США, коалиции бросающей вызов авторитарной политике Китая, только укрепила стремление Пекина стать глобальным лидером наций, которые противостоят Вашингтону и его союзникам. Это стремление показывает все более уверенный и непримиримый Китай, который не только отвергает американскую критику своих внутренних дел, но и представляет свои собственные ценности в качестве модели для других.

«На самом деле они пытаются выставить аргумент вроде:«Мы - более ответственная сила. Мы не деструктивные силы и не ось зла» , - сказал о стратегии Китая Джон Делури, профессор китайских исследований в Университете Йонсей в Сеуле.

Г-н Байден ясно заявил об этом на своей первой президентской пресс-конференции в четверг, представив внешнюю политику, основанную на геополитической конкуренции между моделями управления. Он сравнил г-на Си с президентом России Владимиром Путиным, «который считает, что автократия - это волна будущего, а демократия не может функционировать» в «постоянно усложняющемся мире».

Позже он назвал этот вызов «битвой между демократиями и автократиями».

Президент Байден заявил в четверг, что демократия конкурирует с автократической моделью. Credit...Doug Mills/The New York Times

Китай, со своей стороны, утверждает, что это Соединенные Штаты разделяют мир на блоки. Г-н Си задал тон вскоре после инаугурации г-на Байдена, заявив на Всемирном экономическом форуме в этом году в Давосе, Швейцария, что многосторонность должна основываться на консенсусе между многими странами, а не на взглядах, продвигаемых «одним или несколькими» государствами.

«Создавать маленькие альянсы или начинать новую холодную войну, отстранять, угрожать или запугивать других, умышленно проводить разъединение, прекращение поставок или санкции, а также создавать изоляцию или отчуждение - все это только подтолкнет мир к расколу и даже конфронтации», - сказал Си.

Отвергая критику своей политики звучавшую в последние дни, Китай отстаивает первенство международных организаций, таких как ООН, где влияние Пекина возросло.

Г-н Ван отметил, что более 80 стран в Совете ООН по правам человека выразили поддержку действиям Китая в Синьцзяне, дальнем западном регионе, где власти задерживали и интернировали уйгурских мусульман в ходе кампании, которую Соединенные Штаты объявили геноцидом .

В результате мир все больше раскалывается на четко различающиеся, если не чисто идеологические лагеря, в которые и Китай, и США надеются привлечь сторонников.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что г-н Ван заручился поддержкой своей политики в Синьцзяне, а также подавления инакомыслия в Гонконге от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, хотя в заявлении Саудовской Аравии Синьцзян не упоминается.

Наиболее поразительное сходство Китая с Россией, где г-н Путин давно жаловался на американскую гегемонию и ее использование (по его мнению, злоупотребление) глобальной финансовой системой в качестве инструмента внешней политики.

Министр иностранных дел России прибыл в Китай в прошлый понедельник, недовольный американскими санкциями и заявив, что миру необходимо уменьшить свою зависимость от доллара США.

Китай и Россия сблизились, особенно после того, как аннексия Крыма г-ном Путиным в 2014 году была встречена международным возмущением и западными санкциями. Хотя возможность формального союза остается отдаленной, дипломатические и экономические связи стран углубились в общем деле против Соединенных Штатов. Таким образом, наладив стратегические связи, Народно-освободительная армия и российские военные теперь регулярно проводят совместные учения и дважды проводили совместное воздушное патрулирование вдоль побережья Японии, последний раз в декабре.

Обе страны объявили в этом месяце, что они вместе построят на Луне исследовательскую станцию, создав основу для конкурирующих космических программ, одна из которых будет возглавляться Китаем, а другая - Соединенными Штатами .

«Последние шаги и жесты администрации Байдена, которые российские и китайские лидеры считают враждебными и оскорбительными, предсказуемо подтолкнули Москву и Пекин к взаимным объятиям», - сказал Артем Лукин, профессор международных исследований Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, Россия.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в январе, Си Цзиньпин, лидер Китая, осудил страны, которые «начинают новую холодную войну». Credit...World Economic Forum

Китайские, как и российские, официальные лица неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты не имеют права критиковать другие страны. Они приводят в качестве доказательства егоих военные интервенции в Ираке, Афганистане и Ливии и обвиняют США в разжигании общественных протестов против правительств, против которых они выступает.

В своем необычном противостоянии с американскими официальными лицами на Аляске главный дипломат Китая Ян Цзечи назвал расизм и жестокость полиции в Соединенных Штатах, а также неправильное обращение с пандемией коронавируса, как свидетельство упадка страны.

Государственный совет Китая опубликовал в среду доклад о правах человека в Соединенных Штатах , используя в качестве эпиграфа обращение Джорджа Флойда к полиции: «Я не могу дышать».

«Соединенным Штатам следует понизить тональность своих рассуждений о демократии и правах человека и больше говорить о сотрудничестве в мировых делах», - написал в тот же день Юань Пэн, президент Китайского института современных международных отношений, правительственного аналитического центра .

С этой точки зрения, контакты г-на Си с Северной Кореей и визит г-на Вана в Иран могут сигнализировать о заинтересованности Китая в сотрудничестве с США для разрешения споров по ядерным программам этих двух стран.

Администрация г-на Байдена может быть открыта для этого. После встреч на Аляске госсекретарь Энтони Дж. Блинкен назвал обе эти страны потенциальными сферами, где «наши интересы пересекаются» с интересами Китая.

Фотография, опубликованная администрацией президента Ирана, показывает г-на Вана с президентом Хасаном Рухани в Тегеране в субботу. Credit...Iran Presidency/EPA, via Shutterstock

В других областях пропасть расширяется.

После избрания г-на Байдена, Китай пытался помешать Соединенным Штатам создать единый фронт против него. Он призвал новую администрацию возобновить сотрудничество после противостояния Трамповских лет. Он заключил торговые и инвестиционные соглашения, в том числе с Европейским союзом, в надежде изолировать Байдена.

Это не сработало. Первые результаты стратегии Байдена появились на прошлой неделе, когда США, Канада, Великобритания и Европейский Союз совместно объявили о санкциях против китайских чиновников из-за Синьцзяна. Реакция Китая последовала незамедлительно.

«Эпоха, когда можно было придумывать истории и придумывать ложь для необоснованного вмешательства во внутренние дела Китая, прошла и больше не вернется», - сказал г-н Ван.

В ответ Китай ввел собственные санкции против выборных должностных лиц и ученых в Европейском Союзе и Великобритании. Аналогичные наказания последовали в субботу в отношении канадцев и американцев, в том числе высших должностных лиц Комиссии США по международной религиозной свободе, правительственного органа , который в этом месяце провел слушания по вопросу о принудительном труде в Синьцзяне. Всем пострадавшим будет запрещено ездить в Китай или вести дела с китайскими компаниями или частными лицами.

Тереза ​​Фэллон, директор Центра исследований России, Европы и Азии в Брюсселе, заявила, что санкции Китая против европейцев являются чрезмерной реакцией, которая может загнать официальных лиц в антикитайский лагерь.

Они также могут поставить под угрозу инвестиционную сделку Китая с Европейским союзом, поскольку многие из наказанных являются членами Европейского парламента, от которого требуется одобрение сделки. То же можно сказать и о новых кампаниях китайских потребителей против крупных западных брендов, таких как H&M и Nike.

До сих пор многие страны Европейского Союза не хотели явно выбирать сторону, избегая биполярных идеологических разделений, наблюдавшихся во время холодной войны, отчасти из-за углубления экономических связей с Китаем.

Однако с каждым новым поворотом в отношениях появляются все более четкие лагеря. «Китай “зеркалит” все время», - сказала г-жа Фэллон. «Они всегда обвиняют людей в мышлении времен холодной войны, потому что, я считаю, в глубине души они сами так думают».

Стивен Ли Майерс - руководитель пекинского бюро The New York Times. Он начал работать в The Times в 1989 году и ранее работал корреспондентом в Москве, Багдаде и Вашингтоне. Он является автором книги «Новый царь: восстание и правление Владимира Путина», опубликованной Альфредом А. Кнопфом в 2015 году.

статью прочитали: 399 человек