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Посольство КНР в РФ назвало самые популярные у китайских граждан продукты из России

russian.china.org.cn 27-03-2021

Москва, 26 марта /Синьхуа/ -- Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для экспорта в Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело посольство КНР в РФ в январе-феврале этого года.

В исследовании приняли участие 1800 китайских граждан, находящихся в России и знающих страну. Так, больше всего голосов было отдано за шоколад /75,61 проц./, мед /75,33 проц./ и молоко /73,78 проц./. В десятку самых любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбаса, уходовая косметика, свежее мясо и изделия из янтаря светло-желтого цвета.

Список российских продуктов, обладающих, по мнению участников опроса, наиболее высоким потенциалом для экспорта в Китай, возглавили шоколад /61,78 проц./, мед /60,94 проц./ и колбаса /57,94 проц./. Респонденты также называли молоко, янтарные украшения, соки, косметику, водку, йогурт и мороженое.

Как отмечается в исследовании, участники опроса в целом считают, что потенциал экспорта российских продуктов в Китай еще не раскрыт полностью, однако возможности для этого имеются, что обещает большие перспективы.

“Рекомендуется, чтобы компетентные органы Китая и России продолжили содействовать взаимной открытости рынков, расширяли экспорт высококачественных российских пищевых сельскохозяйственных продуктов в Китай”, -- говорится в аннотации к опросу.

Авторы исследования рекомендуют российским предприятиям увеличивать научно-технический вклад в производство, повышать производительность, улучшать рецептуры товаров, нацеленных на китайский рынок, или создавать специальные производства с учетом китайской специфики для локализации российских продуктов в Китае, а также укреплять обмен опытом с предприятиями КНР для расширения рынка и рекламы.

Кроме того, в посольстве КНР заявили, что приветствуют создание представительств организаций российских предпринимателей и союзов предприятий в Китае, активное участие компаний из России в международных импортных выставках в Китае, Кантонской ярмарке и других экспозициях. Помимо этого, приветствуется создание фирменных магазинов в интернете или флагманских магазинах в Китае, активное использование возможностей электронной коммерции, рекламного стриминга и других инновационных форм сбыта, а также повышение узнаваемости и авторитета высококачественных российских товаров на китайском рынке

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