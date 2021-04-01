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Мазут – отдельно, санкции – отдельно. Почему растут поставки российской нефти в США

28 марта 2021 

Комплексный нефтяной терминал© Sputnik / Игорь Зарембо

За последнее десятилетие Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Так, в 2020 году она занимала 7% импортного американского рынка.

Агентство Bloomberg сообщило, что за последнее десятилетие США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России. В 2020 году РФ занимала 7% импортного рынка страны, по суточным поставкам она даже обогнала Саудовскую Аравию.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов в беседе с Baltnews рассказал, почему произошел такой рост поставок черного золота, несмотря на антироссийскую риторику руководства Штатов.

"Следует разделять коммерческие интересы от политики. Дело в том, что никаких санкций на российскую нефть со стороны американских регуляторов не наложено, соответственно, любая коммерческая компания в праве, если ей это выгодно, закупать российскую нефть. Здесь нет никакого противоречия", – считает он.

По словам эксперта, Госдеп США – это не такая структура, которая вертикально пронизывает все американское общество от верха до низа.

"Поэтому если для кого-то из американских игроков выгодно по тем или иным причинам закупать российскую нефть, в том числе, к примеру, из-за особенностей ее химического состава, который может быть удобнее перерабатывать, то почему бы и нет", – отметил Перов.

По данным Bloomberg, одним из основных российских продуктов, закупаемых американцами, является мазут. В США его используют для поддержания работы установок по производству бензина.

На первую половину 2020 года экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн тонн в натуральном выражении. По сравнению с тем же периодом предыдущего года поставки выросли в 2,3 раза. Наиболее заметно увеличился импорт российского мазута.

Крупнейшими импортерами российской нефти в прошлом году были Valero (55 млн баррелей) и Exxon (50 млн баррелей), вдвоем они составляли почти 50% импорта.

Отмечается, что на рост российских поставок повлияли американские санкции, которые Вашингтон ввел против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро. Кроме того, на поставки повлияло сокращение добычи входящими в соглашение ОПЕК странами, а также сокращение Саудовской Аравией объемов импортируемой нефти в США до самого низкого с 1985 года уровня.

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