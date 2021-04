архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 30.03.21 18:28 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia and Turkey Celebrate Centennial of Moscow Treaty Sealed with Armenian Blood" США - 18 марта 2021 г. Россия и Турция отмечают 100-летие Московского договора, скрепленного армянской кровью 18 МАРТА 2021 Г. Эдмонд Ю. Азадян Пока Армения оплакивает поражение в 44-дневной войне против Азербайджана, Россия и Турция празднуют еще одну горькую вызывающую боль годовщину - столетие Московского договора 1921 года, который официально закрепил границу между Арменией и Турцией, определив судьбу исторической Армении. Празднование столетия Московского мирного договора, подписанного 16 марта 1921 года, началось в турецком парламенте 15 марта при участии посла России в Анкаре Алексея Ерхова. Спикер парламента Турции Мустафа Сентоп заявил, что «Россия - не только наш сосед, но и наш друг и партнер по сотрудничеству на пути в будущее». Россия ответила на комплимент, поздравив Турцию с веком дипломатических отношений двух стран, добавив: «Сегодня [двусторонние отношения] переживают подъем, неуклонно переходя на уровень стратегического партнерства в ряде областей и служат важным фактором. в укреплении региональной стабильности и безопасности ». Празднование и поздравительные послания были приурочены к столетней годовщине Московского мирного договора 1921 года, который впоследствии был подтвержден и дополнен в Карсе 13 октября 1921 года. Исторически отношения России и Турции улучшались за счет Армении. Московский договор утвердил нынешнюю границу между Арменией и Турцией без участия Армении. Позже, когда в Армении прочно установилась советская власть, центральное правительство вынудило Армению подписать Карсский договор. Как будто международных интриг было недостаточно для того, чтобы лишить молодую Республику Армения прав на внешние отношения, внутреннее восстание в Ереване лишило Армению возможности участвовать в переговорах, приведших к заключению Московского договора. 2 декабря 1920 года в Армении была установлена ​​советская власть, и новое правительство направило свою делегацию для участия в переговорах в Москве. Пока делегация находилась в пути, 18 февраля 1921 года произошло восстание партии Армянская революционная федерация (Дашнакцутюн), и почти полтора месяца Комитет спасения возглавлял последний премьер-министр независимой Армении Симон Врацян. Он встал у руля правительства и телеграфировал в Москву, что делегация не представляет революционное правительство. В то же время он обратился за помощью к Великой Порте Турции. Конечно, турки ничем не помогли и оставили армян убивать друг друга. Гражданская война унесла жизни еще 20 000 человек, прежде чем в Ереване установился советский режим. Таким образом, советские русские и турки пошли на подлый обман армянской стороны, подписав, в ее отсутствие, Московский договор. Московский договор аннулировал все ранее подписанные договоры, которые были неблагоприятны для Турции. В результате этого шага, был аннулирован Севрский договор от 10 августа 1920 года. Этот последний договор, подписанный, но не ратифицированный договор, заключенный через два года после окончания Первой мировой войны, признал независимую Республику Армения и возлагал на бывшую Османскую империю ответственность за Геноцид армян и обязал её выплатить репарации за него По этим двум новым договорам Россия уступила Турции области Карс и Ардахан. Что еще более болезненно, так это то, что район Сурмалу, где находится г. Арарат, также был отдан Турции вместе с руинами средневековой столицы Ани. Батуми также был передан Грузии - фактически Аджарии - на условиях, благоприятных для Турции. Армянский регион Нахичевань, все еще со значительным армянским населением, стал Нахичеванской Автономной Республикой под протекторатом Советского Азербайджана при условии, что Азербайджан не может передать этот регион третьей стороне, то есть Армении. Гарантами этих договоренностей выступили Турция и Россия. После распада Советского Союза Азербайджан поглотил эксклав Нахичевань как часть своей суверенной территории в нарушение международного права. Все страны и международные организации, признающие Нахичевань частью Азербайджана, вносят свой вклад в сохранение дискредитации международного права. Подписывая Договор о дружбе и братстве, Мустафа Кемаль обманул российского лидера Ленина и его большевистское правительство, сделав вид, что его Милли (национальное) движение приведет Турцию к системе пролетарского правления. Договоры открыли шлюзы для поддержки Турции Россией. Продовольствие, деньги и огромное количество оружия были пожертвованы кемалистским силам для усиления их “освободительной войны”, направленной против армян и греков. Советский маршал Климент Ворошилов, впоследствии ставший главой Президиума Верховного совета Советского Союза, служил военным советником Кемаля. В национально-освободительной войне Ататюрка также участвовали командиры Красной Армии Михаил Фрунзе и Семен Аралов, в результате чего 150 000 армян были изгнаны из Киликии и разгромлены греческие войска в Смирне, которые были вытеснены к морю, а сами города сожжены. Эти политические события произошли, когда две новые державы стремились к международной легитимности, поскольку ни одна из них не была признана суверенной страной. Таким образом, оба договора имеют шаткую основу с точки зрения международного права. Когда Мустафа Кемаль подписал Московский договор, он был главой Великого национального собрания в Анкаре, своего рода партийным органом оппозиционным правительству в Стамбуле, возглавляемым султаном Мехметом VI, который в то время был единственной стороной уполномоченной подписывать международные договора от имени Турции. Ленин вскоре разглядел уловку Ататюрка, когда Махмут Сойдан написал в кемалистской газете Hakimiyet-i-Milliya («Национальный суверенитет», 25 апреля 1921 г.): «Те, кто считает, что дружба между Россией и Турцией обязательно означает принятие большевистской системы, плохо понимают политические отношения». Таким образом, Ататюрк “показал Ленину нос”. Сегодня президент России Владимир Путин также находится в иллюзии, что, начав строительство второй атомной электростанции в Аккую, Турция, и прокладывая путь Турции в атомный клуб, он уводит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из НАТО. В ноябре 2015 года, когда российский боевой самолет Су-24 был сбит над сирийско-турецкой границей, Коммунистическая партия России предложила законопроект об отмене Московского договора; МИД тогда рассматривал этот вариант. Но подумав, Москва решила снизить напряженность и сохранить договор в качестве разменной монеты в отношениях с Турцией. Правительство Эрдогана осознает шаткую основу этих двух договоров, и поэтому оно хотело узаконить их, соблазнив Армению подписать и одобрить Протоколы в 2009 году в Цюрихе. К счастью, именно Анкара уклонилась от последнего шага в ратификации Протоколов в знак уважения к Баку. Сегодня Анкара, считая, что она имеет преимущество над Арменией после недавней войны, заманивает Армению таким же пряником. Президент Эрдоган несколько раз заявлял, что Турция снимет блокаду, если «Армения будет вести себя хорошо». Ереван должен понимать, что под этим «поведением» кроется признание Московского и Карсского договоров, оформление и узаконивание границы между двумя странами. Но, с развитием других международных отношений, эти два договора могут быть признаны недействительными Становление Армении как суверенной страны не связано с международными обязательствами Москвы. Россия больше не может выступать гарантом подписания границы третьей страны со своим соседом. Предложение Турции заражено юридической токсичностью. Снятие блокады, которую можно отменить в любой момент, несовместимо с исторической уступкой признания окончательности нынешних границ. У Армении есть “мягкая сила” отказываться от требования Турции узаконить договоры и настаивать на своём праве добиваться международного признания Геноцида. Пора Армении тщательно оценить эту свою скрытую политическую мощь и разумно использовать ее. статью прочитали: 295 человек Комментарии