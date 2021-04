архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.03.21

"Russia and China are sending a message to Biden: Do not tell us what to do" Индия - 28 марта 2021 г. Россия и Китай посылают Байдену сигнал: не говорите нам, что нам делать [подразумевавшееся продолжение - “а мы не скажем куда вам идти”, в силу дипломатического этикета озвучено не было] Глобальный баланс сил меняется, и теперь для многих стран «умными деньгами», т.е. выгодно инвестированными средствами могут быть капиталовложения сделанные в России и Китае. Tony Kevin, The Conversation Mar 28, 2021 22 марта в Гуйлине министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Китая Ван И | материал / МИД России / AFP Прошедшая неделя ознаменовала переломный момент в отношениях России с Западом и с Соединенными Штатами, в частности. В двух драматических моментах, транслировавшихся по телевидению, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, возможно, безвозвратно изменили динамику отношений между своими странами. Большинство комментаторов на Западе сосредоточили свое внимание на «троллинге» Путиным Байдена, сухо, хотя, по словам Путина, абсолютно “без иронии”, пожелавшим американскому коллеге «здоровья». Это произошло после того, как Байден назвал Путина «убийцей». Но, чтобы понять, что именно российский лидер готов, наконец, сказать США, необходимо более внимательное прочтение послания Путина. Он сказал - не судите нас по вашим стандартам и не пытайтесь указывать нам, что нам делать. Путин никогда не высказывал эту пропозицию так прямо. И здесь важно отметить, когда он это сделал. Байден предупредил Путина, сказав, что он «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США 2020 года. Photo credit: Roberto Schimdt / AFP Послание Путина Жесткая проверка на прочность началась, когда, в интервью корреспонденту журнала ABC News Джорджу Стефанопулосу, Байдена спросили о Путине и он согласился, что Путин «убийца» и у него нет души. Он также сказал, что Путин «заплатит цену» за свои действия. Затем Путин пошел на необычный шаг, выступив в ответ Байдену на государственной телекомпании ВГТРК с подготовленным пятиминутным заявлением. В необычно резкой манере Путин напомнил историю геноцида коренных народов в США, жестокий опыт рабства, продолжающиеся репрессии против чернокожих американцев сегодня и неспровоцированную ядерную бомбардировку США Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Он посоветовал США не судить других по их собственным стандартам: «Все, что вы говорите о других, - это то, чем вы являетесь сами». Некоторые американские журналисты и наблюдатели отреагировали на это как на «троллинг». Но это был не «троллинг». Путин пригласил Байдена провести онлайн-разговор в прямом эфире. Байден сказал, что уверен, что они поговорят «когда-нибудь». Photo credit: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP Это была преамбула самого важного за последние годы послания Путина, послания тем кого он назвал американским «истеблишментом, правящим классом». По его словам, руководство США намерено поддерживать отношения с Россией, но только «на своих условиях». «Хотя они думают, что мы такие же, как они, но мы разные люди», - сказал Путин. «У нас другой генетический, культурный и моральный код. Но мы знаем, как отстаивать собственные интересы ». «И мы будем работать с ними, но в тех сферах, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», - сказал Путин. «И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления, им придется с этим считаться». Это в новинку для Путина. В течение многих лет он всегда вежливо подчеркивал, что западные державы, если они хотят ослабить напряженность, должны иметь дело с Россией на основе приличествующих дипломатических протоколов и взаимного уважения национального суверенитета. Но никогда прежде он не был так прямолинеен, говоря по сути: не смейте пытаться судить нас или наказывать нас за несоблюдение того, что вы называете универсальными стандартами, потому что мы отличаемся от вас. Те дни прошли. Китай дает отпор тоже Резкое заявление Путина удивительно похоже на столь же твердые публичные заявления, сделанные высокопоставленными китайскими дипломатами госсекретарю США Энтони Блинкену на Аляске на прошлой неделе. Блинкен открыл встречу с критики растущего авторитаризма и агрессивности Китая внутри страны и за рубежом - в Тибете, Синьцзяне, Гонконге и Южно-Китайском море. Он утверждал, что такое поведение угрожает «основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». Госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) выступает перед Ян Цзечи (слева), директором Центральной комиссии по иностранным делам, и министром иностранных дел Китая Ван И (второй слева) на открытии американо-китайских переговоров на Аляске. Ян Цзечи, глава внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая, в ответ осудил лицемерие Америки. Он сказал : «У США нет квалификации, чтобы говорить с Китаем с позиции силы. США используют свою военную силу и финансовую гегемонию, чтобы осуществлять долгосрочную юрисдикцию и подавлять другие страны. Они злоупотребляют так называемыми представлениями о национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену и подстрекать некоторые страны к атакам на Китай». Он сказал, что США не имеют права продвигать свою собственную версию демократии, когда они имеют дело с таким большим недовольством и проблемами с правами человека у себя дома. Китай и Россия сближаются всё теснее Дополнительный вес заявлению Путина придали две дипломатических акции: отзыв Россией своего посла в США и встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова в Китае со своим коллегой Ван И. На саммите Пекин и Москва договорились твердо выступить против западных санкций и укрепить связи между своими странами, чтобы снизить их зависимость от доллара США в международной торговле и расчетах. Лавров также сказал: «Мы оба считаем, что США играют дестабилизирующую роль. Они полагаются на военные союзы времен холодной войны и пытаются создать новые союзы, чтобы подорвать мировой порядок ». Хотя недипломатичные комментарии Байдена о Путине, возможно, и не были в сценарии тем не менее, их влияние было глубоким. Вместе с резким тоном встречи министров иностранных дел США и Китая на Аляске, который также был спровоцирован американской стороной, очевидно, что в атмосфере отношений между США, Китаем и Россией произошли серьезные изменения. Что это будет значить на практике? И Россия, и Китай дают понять, что будут иметь дело с Западом только тогда, когда им это удобно. Санкции их больше не беспокоят. Обе державы также демонстрируют, что им все более комфортно работать вместе в качестве близких партнеров, если еще не военных союзников. Они будут расширять свое сотрудничество в областях, где у них есть общие интересы, и развивать альтернативы системам торговли и платежей, в которых доминируют западные страны. Страны в Азии и за ее пределами внимательно следят за развитием этого альтернативного международного порядка, возглавляемого Москвой и Пекином. И они также могут видеть признаки нарастающего экономического и политического упадка США. Это новый вид холодной войны, но не тот, который основан на идеологии, как первое её воплощение. Это война за международную легитимность, борьба за сердца, умы и деньги в очень большой части мира, не связанной с США или Организацией Североатлантического договора. США и их союзники будут продолжать действовать в соответствии со своим нарративом, в то время как Россия и Китай будут продвигать свои конкурирующие нарративы. Это стало предельно ясно за последние несколько драматических дней дипломатии крупных держав. Глобальный баланс сил меняется, и теперь для многих стран «умными деньгами», т.е. выгодно инвестированными средствами могут быть капиталовложения сделанные в России и Китае..

Tony Kevin is an Emeritus Fellow at Australian National University.