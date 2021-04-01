Байден-Порошенко. Как Украина влияет на политику США?

Отсутствие каких-либо контактов новой администрации президента США с Зеленским действительно вызывает немало вопросов. По одной из версий, которые сейчас обсуждаются в информационном пространстве Украины, экс-президент Порошенко имеет некий компромат на семью Байденов со времен работы Хантера - сына Джо Байдена - в энергетической компании Burisma. Якобы с помощью этого рычага воздействия, Порошенко гарантировал себе место следующего премьер-министра, а параллельно с этим утер нос Зеленскому, выставив его на всеобщее посмешище. Эту версию подтверждают и американские политики от республиканской партии.

Перевод статьи:

Президентские выборы в США состоялись, теперь в Белом доме новый хозяин. По всем традициям дипломатии, избранный президент сверхдержавы должен первым делом провести беседы с лидерами стран, являющихся ключевыми союзниками США. Однако с Зеленским ни Джо Байден, ни Камала Харис общаться не спешат. И дело тут, разумеется, вовсе не в том, что новая американская администрация не рассматривает Украину как своего ключевого союзника. По словам губернатора Техаса Грегга Эботта Байден - единственный за всю историю страны президент, который вынужден идти на поводу других государств, к тексту твитта добавлена характерная фотография Байдена и... Порошенко.

Также Эбботт упоминает и имя сына нового хозяина Белого дома - Хантера Байдена, в открытую намекая на скандалы, в которых замешено семейство Байденов в Украине.

Судя по реплике Эбботта "Я с нетерпением жду огласки", украинское досье Байденов на самом деле куда интереснее, чем кажется на первый взгляд, а экс-президент Украины Порошенко имеет мощный рычаг давления на новоизбранного главу Белого дома. И именно он (Порошенко) сейчас во многом определяет риторику Байдена в отношении врагов лидера "Европейской солидарности". Если добавить ко всему этому еще и появившуюся информацию о том, что Порошенко в скором времени может занять пост премьер-министра, то эта теория из конспирологической превращается во вполне реальную.

Можно ли таким образом объяснить нежелание Байдена общаться с Зеленским? Вполне. Президенту Украины таким образом намекают, что с ним никакого диалога не будет. У Вашингтона в Украине есть с кем контактировать, и зе-команда точно не относится к этому кругу лиц. Впрочем, администрация Зеленского продолжает делать хорошую мину при плохой игре, уверяя журналистов и, вероятно, самих себя в том, что контакты есть на всех уровнях, и долгожданный разговор состоится вот-вот. Однако складывается впечатление, что ни МИД, ни прочие властные структуры не в состоянии выйти на связь с новой администрацией в Вашингтоне. Раздаются невнятные отговорки о решении Байденом внутренних вопросов, загруженностью в связи с пандемией короновируса. Дескать не до Украины ему. В действительности ему не до Зеленского, и дела, очевидно он будет вести с Порошенко. Впрочем, учитывая бурную активизацию последнего, эти дела, скорее всего уже ведутся.

Остается последний вопрос. Что же такого смог узнать Петр Алексеевич, что позволяет ему влиять на американского президента? Все мы помним, что будучи вице-президентом при Обаме, Байден курировал Украинское направление американской политики. Более того, его сын работал в руководстве украинской газовой компании Burisma. Очевидно, Грегг Эботт на это и намекает...

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