Подборка сообщений информационного агентства УНИАН

30.03.21

По словам руководителя СБУ, спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине.

В СБУ сообщили, кто стоял за тарифными протестами / фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Заказчиками так называемых "тарифных майданов"в начале года были российские кураторы, заявил глава СБУ Иван Баканов.

Такое заявление он сделал во время выступления в парламенте.

"Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненка – ред.) был разведорган РФ, но я четко утверждаю, что Россия пытается пользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.

При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами...

Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод влияния и оружие" - указал он.

30.03.21

Ботоферму финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

Организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи / фото СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию об Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Злоумышленники распространяли посты для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л/ДНР». Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

фото СБУ

Организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

Gsm sms banking, sim bank GoIP шлюзы;

несколько сотен сим-карточек.

фото СБУ

Незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по местам проживания.

Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

фото СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

30.03.21

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" компенсации убытков.

О победе в деле уже заявил Минюст России / фото УНИАН

Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против России", постановив, что он не имел юрисдикции в отношении незаконно экспроприированных россиянами банковских активов "Ощадбанка" в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда" такое решение суд принял 30 марта 2021 года.

Россия обжаловала решение о компенсации убытков в Национальном суде по месту проведения арбитража. 30 марта Апелляционный суд поддержал одну из претензий россиян, и на основании этого отменил решение арбитражного трибунала.

Договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции в Украине с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же начал функционировать в Крыму ранее, сразу после распада СССР.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано во французском кассационном суде.

О своей победе в деле уже заявил Минюст России. По информации "ЕвроПравды", сообщение Минюста России содержит дезинформацию.

Источники ЕП и официальные сообщения об этом решении свидетельствуют о не правдивости тезиса РФ о том, что это решение якобы будет иметь прецедентное значение и в других делах с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Что этому предшествовало

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, что прошел в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" компенсацию убытков в результате аннексии Крыма.

В июле 2019-го стало известно, что Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов в пользу украинского "Ощадбанка" и начисленные с марта 2014 года проценты.

31.03.21

В стране уже действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней / фото REUTERS

В Молдове ввели чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. 31 марта парламент на своем заседании 52 голосами поддержал это решение, пишет NewsMaker.

В Молдове уже действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Режим полного чрезвычайного положения, в частности, предполагает, что в стране нельзя проводить никакие выборы, а правительство при этом получает больше полномочий, отмечает издание.

Чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней — с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. Как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелий Чокой, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

31.03.21

Ограничения будут действовать до 16 апреля.

Локдаун в Киеве - что запретят с 5 апреля / фото из соцсетей

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только «на вынос» или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Столичные власти просят руководителей учреждений, предприятий, учреждений отправить своих работников на дистанционную работу.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", - отмечает Кличко.

Ограничения будут действовать до 16 апреля.

Ранее в эфире одного из телеканалов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснял, что локдаун в столице введут в случае, если Национальная академия медицинских наук на этой неделе не предоставит 500 коек под прием больных COVID-19.





Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 674 тыс. 168 украинцев, выздоровели - 1 млн 313 тыс. 481, умерли - 32 тыс. 825. Медики провели 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева был установлен с 23 марта.

29 марта первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник заявил, что в связи с критической ситуацией с COVID-19 в столице могут закрыть начальную школу, детсады и ограничить работу транспорта.

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