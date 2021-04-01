Барабаны войны грохочут в Киеве и Москве

29.03.21 Автор Петрос Папаконстантину

Баррикады в Мариуполе. 2014 год

Спустя семь лет после присоединения Крыма к Российской Федерации и позиции русскоязычных сепаратистов в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины, в Киеве, похоже, решили, не пора ли вернуться к «замороженному» конфликту...

"Русские Афины предлагают вниманию читателей перевод публикации Τύμπανα πολέμου σε Κίεβο, Μόσχα (Барабаны войны в Киеве и Москве) ведущего издания Греции "Катимерини"(Ежедневная), которая считается рупором правительства "Новой Демократии".

Спустя семь лет после присоединения Крыма к Российской Федерации и переходу власти в руки русскоязычных сепаратистов в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины, не пора ли вернуться к «замороженному» конфликту? В последнее время этот вопрос находится в умах руководителей вовлеченных государств и их союзников, поскольку быстро накапливаются тревожные предзнаменования.

Президент Зеленский в зоне боевых действий 11/02/2021 Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

С начала 2021 года как украинская армия, так и русскоязычные военизированные формирования сообщали о серии нарушений режима прекращения огня. При этом погибли по меньшей мере 10 украинских солдат и неизвестное количество с другой стороны. Подразделения украинской армии продвигаются к зеленой линии, а украинские беспилотники активизируют облеты. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Совет национальной безопасности и обороны одобрил стратегический план по возвращению Крыма и контроля над Донбассом (Донецк и Луганск) Киевом.

В ответ МИД России суровым тоном предупредил Киев воздерживаться от любых попыток решения проблемы силой оружия. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что его страна «ни при каких обстоятельствах не отвернется от Донбасса». Эскалация противоречий также касается Турции, которая в 2019 году, когда Петр Порошенко еще был президентом Украины, подписала соглашение о предоставлении украинской армии турецких беспилотников TB2. На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что тридцать беспилотников этого типа были доставлены в Киев.

Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или дрон под названием Bayraktar TB2, произведенный турецкой компанией Baykar, в которой зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельчук Байрактар, является главным техническим директором.

До недавнего времени существовали большие надежды на совершенно иной курс отношений между двумя бывшими советскими республиками. Владимир Зеленский победил Порошенко на президентских выборах в апреле 2019 года (73% против 25%), дистанцировавшись от крайне правых националистов, которые поддерживали его предшественника. Получив большую аудиторию в России и других странах бывшего СССР, успешный русскоязычный телевизионный комик, ставший президентом в 41 год, пообещал сделать все возможное для мирного урегулирования споров со своим большим соседом. В первый год своего президентства он вывел украинские войска с самых передовых позиций, которые они занимали, проявил терпимость к пророссийским парламентариям и олигархам своей страны, и стремился к урегулированию с Москвой, чтобы решить проблему Донбасса.

Участники добровольческих батальонов, воевавших с украинской стороны, не стесняются демонстрировать нацистскую символику.

Однако эти усилия не увенчались успехом. Во-первых, Москва не хотела обсуждать требование Зеленского о пересмотре Минского соглашения о прекращении огня, достигнутого Россией, Украиной, Францией и Германией (которые признали украинское государство с одной стороны, и его военизированные формирования, как враждующие стороны, Донецк и Луганск, с другой стороны.Во-вторых, Зеленский хотел, чтобы Россия была признана заинтересованной стороной и взяла на себя соответствующие обязательства. Вместо этого Москва начала выдавать гражданам Донбасса российские паспорта, превратив его в де-факто российский протекторат. Осенью прошлого года Нагорно-Карабахский конфликт сыграл роль катализатора в ухудшении атмосферы. В руководстве Украины были возбуждены подавляющей победой Азербайджана с помощью Турции над Арменией и стали предвидеть нечто подобное для Донбасса, игнорируя тот факт, что путинская Россия - это не Армения Пашиняна.

На фото Виктория Нуланд и посол Джефри Пайетт делятся едой с сотрудниками Беркута, с теми, кто возможно позже погибнет по команде отданной из посольства США

Два других фактора, по-видимому, сыграли решающую роль в эскалации напряженности. Во-первых, агрессивная линия против России, принятая новым президентом США Джо Байденом. Тот факт, что Байден вернул в Госдепартамент Викторию Нуланд, «ястреба», сыгравшего ведущую роль в кризисе на Майдане и свержении Януковича в 2013-2014 годах, стал очень четким сигналом. Громкое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его страна никогда не примет аннексию Крыма, заставило Зеленского последовать его примеру, чтобы не отставать в патриотическом рвении. Хотя он прекрасно знает, что восстановление Крыма (и Севастополя, где находится военно-морская база Черноморского флота России) немыслимо без унизительного поражения России в войне, чего даже в самых смелых мечтах невозможно представить в Киеве.

Стоимость пандемии

Второй фактор - это огромное число потерянных человеческих жизней и распространение бедности, это та цена, которую Украина платит из-за пандемии, которая оказывает сильное политическое давление на правительство, побуждая его искать отвлекающие факторы на фронте национальной безопасности. Именно в этот момент Зеленский кардинально меняется, закрывая три русскоязычных телеканала и вводя санкции против олигарха Виктора Медведчука, одного из самых влиятельных союзников Владимира Путина в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в незамедлительное действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий" (санкций)" - и в результате из эфира в тот же день, 2 февраля, исчезли три общенациональных канала: 112, News One и ZIK, которые сразу же назвали "пророссийскими". Противники указа заявляют о незаконности решения и узурпации власти со стороны Зеленского.

Однако украинский президент очень серьезно подумает, если сделает необратимый шаг, отделяющий психологическую войну от реальной, зная, что риск будет невообразимо высок как для него, так и для его страны. В конце концов, несмотря на его антироссийскую позицию, Джо Байден, похоже, не доверяет ему, о чем свидетельствует тот факт, что ему так и не позвонил, даже через два месяца после прихода к власти. В интервью американскому журналу Politico бывший американский чиновник сказал, что «имеет смысл заставлять Зеленского ждать телефонного звонка. Он не борется изо всех сил с коррупцией. «Фактически пророссийские олигархи Украины добились огромных успехов с тех пор, как Зеленский занял свой пост».

Дилеммы

Турция находится в опасности ввязаться в игры с огнем. Тайип Эрдоган поддержал перспективу присоединения Украины к НАТО, что стало серьезным раздражителем для Кремля, в то время как заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим недавно осудил «неприемлемую» аннексию Крыма Россией и заявил о преследовании (турецкого) меньшинства со стороны русских на полуострове. Однако активная военная поддержка Киева в Донбассе (мы не говорим о Крыме, потому что это явно было бы casus belli) стала бы настоящей торпедой в российско-турецких отношениях, сразу же перечеркнув весь впечатляющий прогресс, достигнутый с С-400, АЭС Акую и примирение на сирийском фронте.

Ополченцы (Л)ДНР, которых Киев официально объявил террористами. За участие в боевых действиях на стороне сепаратистов им грозит 15 лет тюремного заключения. А при попадании в плен - пытки и внесудебные казни (зафиксировано миссией ОБСЕ и правозащитными организациями).

Еще в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с предупреждением: «Мы никогда не считали Турцию стратегическим союзником России. «Турция - близкий партнер». В то время, когда турецкая экономика находится в серьезной опасности, Эрдоган внимательно рассмотрит возможность разрыва с Россией, хотя на самом деле его усилия по наведению мостов с США, ЕС и Египтом пока не дали ощутимых результатов. В любом случае есть много причин сомневаться в довольно мифической ценности турецкого оружия и особенно беспилотников. Некоторые из них русскоязычные на востоке Украины уже сбили, возможно, с помощью России, еще раз напомнив, что Донбасс - это не Нагорный Карабах.

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