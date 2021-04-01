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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.21 22:27
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У российских военных летчиков выдался насыщенный день в Арктике

МиГ-31БМ совершил пятичасовой полет на Северный полюс, морские разведчики Ту-142 слетали вдоль побережья Норвегии, а стратегические бомбардировщики Ту-160 долетели до Северного моря. И все это в день начала командно-штабной тренировки Северного флота в Арктике.

By Thomas Nilsen  марта 31, 2021

Стратегические бомбардировщики Ту-160 в небе Баренцева моря сопровождали МиГи-31. Скриншот видеоролика Минобороны

В понедельник у российских военных летчиков и наземного персонала на севере было много работы.

В командном центре Северного флота в Североморске, который с 1 января этого года приравнен по статусу к военному округу, стартовала командно-штабная тренировка (КШТ), которая продлится несколько дней.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, она направлена на отработку слаженности работы штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечение безопасности России в Арктике.

Хотя Северный флот и не подтверждает прямую связь между КШТ и другими действиями российских военных в Арктике в понедельник, совпадение этих событий по времени вряд ли можно назвать случайным.

За последнее десятилетие Россия провела серьезную модернизацию арктических баз, создав на них новую инфраструктуру, разместив вооружения и обеспечив возможность оперативной переброски войск на большие расстояния. На прошлой неделе на Земле Франца-Иосифа состоялась экспедиция «Умка-2021», в рамках которой три атомных подлодки одновременно всплыли из-подо льда возле острова Земля Александры. 

За последние несколько месяцев на аэродромах на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле полностью освоились истребители-перехватчики МиГ-31.

В понедельник с всесезонного аэродрома Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа вылетел МиГ-31БМ. Расположенная на 80-м градусе северной широты взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров является самой северной в мире.

Как сообщает пресс-служба Северного флота,  истребитель долетел до Северного полюса, откуда повернул на юг и совершил посадку на Кольском полуострове, совершив за пять часов две дозаправки в воздухе.

Как можно судить по ролику, размещенному на YouTube-канале Минобороны, МиГ-31 морской авиации Северного флота сопроводили два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вылетели через Кольский полуостров в международное воздушное пространство Баренцевым морем и через Норвежское море долетели до Северного моря, а затем повернули домой на север.


Частью комплексных военно-воздушных операций в понедельник также стали два самолета-разведчика Ту-142, отправившихся с аэродрома Кипелово в Вологодской области, как и стратегические бомбардировщики, в дальний полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.

Как сообщили в пресс-службе флота, на вылете с Кольского полуострова их сопровождали истребители Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.

Позднее государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что самолеты были встречены двумя истребителями F-16 норвежских ВВС, а южнее, над Северным морем, их сопровождали британские истребители «Тайфун».

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