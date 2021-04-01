У российских военных летчиков выдался насыщенный день в Арктике
МиГ-31БМ совершил пятичасовой полет на Северный полюс, морские разведчики Ту-142 слетали вдоль побережья Норвегии, а стратегические бомбардировщики Ту-160 долетели до Северного моря. И все это в день начала командно-штабной тренировки Северного флота в Арктике.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, она направлена на отработку слаженности работы штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечение безопасности России в Арктике.
Хотя Северный флот и не подтверждает прямую связь между КШТ и другими действиями российских военных в Арктике в понедельник, совпадение этих событий по времени вряд ли можно назвать случайным.
За последнее десятилетие Россия провела серьезную модернизацию арктических баз, создав на них новую инфраструктуру, разместив вооружения и обеспечив возможность оперативной переброски войск на большие расстояния. На прошлой неделе на Земле Франца-Иосифа состоялась экспедиция «Умка-2021», в рамках которой три атомных подлодки одновременно всплыли из-подо льда возле острова Земля Александры.
В понедельник с всесезонного аэродрома Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа вылетел МиГ-31БМ. Расположенная на 80-м градусе северной широты взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров является самой северной в мире.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, истребитель долетел до Северного полюса, откуда повернул на юг и совершил посадку на Кольском полуострове, совершив за пять часов две дозаправки в воздухе.
Как можно судить по ролику, размещенному на YouTube-канале Минобороны, МиГ-31 морской авиации Северного флота сопроводили два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вылетели через Кольский полуостров в международное воздушное пространство Баренцевым морем и через Норвежское море долетели до Северного моря, а затем повернули домой на север.
Частью комплексных военно-воздушных операций в понедельник также стали два самолета-разведчика Ту-142, отправившихся с аэродрома Кипелово в Вологодской области, как и стратегические бомбардировщики, в дальний полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.
Как сообщили в пресс-службе флота, на вылете с Кольского полуострова их сопровождали истребители Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.
Позднее государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что самолеты были встречены двумя истребителями F-16 норвежских ВВС, а южнее, над Северным морем, их сопровождали британские истребители «Тайфун».
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь