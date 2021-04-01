В Италии, за шпионаж, задержали офицера итальянского ВМФ и российского дипломата

Итальянец-капитан 2-го ранга итальянских ВМС и российский военный дипломат были задержаны с поличным во время "тайной встречи" в Риме. Позднее, по мере развития событий, Италия приняла решение о высылке двух российских дипломатических чиновников

31.03.2021

Итальянская полиция-карабинеры провела спецоперацию по поимке предполагаемого итальянского шпиона и российского дипломата

Офицер ВМС Италии и российский дипломат были задержаны по обвинению в совершении серьезных преступлений, связанных со шпионажем и государственной безопасностью, сообщила в среду полиция Италии.

Пара была поймана при обмене конфиденциальных документов на деньги во время «тайной встречи» в Риме во вторник вечером.

Италия высылает дипломатов, Россия обещает ответить

Позже в среду Италия, приняла решение о высылке двух сотрудников российского посольства в связи со шпионским скандалом.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо указал в заявлении, что Италия подала официальный протест российскому послу и уведомила его о «немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу».

Мужчина, задержанный во время встречи с итальянским официальным лицом, был выдворен вместе с другим сотрудником посольства России, предположительно причастным к этому, написал Ди Майо в своем сообщении в Facebook. Ди Майо не сообщил подробностей о предполагаемой роли второго россиянина.

Тем временем, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на российского депутата, Кремль пообещал “зеркальный” ответ на высылку своих дипломатов.

Что вызвало такие последствия?

Итальянская военизированная полиция-карабинеры провела спецоперацию по задержанию с поличным морского офицера и дипломата сразу после передачи документов. Они были "пойманы сразу после передачи итальянским офицером документа в обмен на денежную сумму". Итальянские СМИ сообщили, что обмен произошел на автостоянке и включал сумму 5000 евро (4250 фунтов стерлингов; 5900 долларов США) наличными.

По сообщению полиции, итальянский офицер, капитан 2-го ранга, которого итальянские СМИ опознали как Вальтера Био, был арестован. Также был задержан россиянин, военный дипломат, сотрудник посольства Москвы в Риме. В заявлении говорится, что его статус «находится на рассмотрении» с учетом его дипломатического иммунитета.

Что мы знаем об итальянском подозреваемом

Согласно ежедневной газете La Repubblica , капитан 2-го ранга работал в офисе начальника штаба обороны и имел доступ к «широкому спектру документов», касающихся как обороны Италии, так и деятельности НАТО.

По сообщению агентства «Анса», среди бумаг, которые капитан передал российскому чиновнику, якобы были документы НАТО.

Он был выявлен после долгого расследования, проведенного итальянской разведкой AISI при поддержке начальника штаба обороны.

Россия надеется, что отношения не пострадают

Министерство иностранных дел Италии заявило, что вызвало посла России Сергея Разова после инцидента. В посольстве России подтвердили задержание дипломата, но не стали комментировать инцидент.

«В любом случае, мы надеемся, что это не повлияет на двусторонние отношения», - говорится в заявлении посольства.

Великобритания поддерживает высылку дипломатов

В Лондоне министр иностранных дел Доминик Рааб написал в Твиттере, чтобы поддержать Италию: «Великобритания солидарна с Италией и ее сегодняшними действиями, разоблачении и принятии мер против злонамеренной и дестабилизирующей деятельности России, которая направлена ​​на подрыв нашего союзника по НАТО».

Русский шпионаж в Европе

Если это будет доказано, это будет последний из серии недавних инцидентов российского шпионажа в Европе.

В этом месяце Болгария заявила, что обнаружила группу болгарских военных, которые якобы шпионили в пользу Москвы. Она выслала из страны двух российских дипломатов.

Некоторое время назад прокуратура Швеции также обвинила 47-летнего мужчину в шпионаже на Россию - в предоставлении ей за плату информации о шведских компаниях.

В феврале в Германии, мужчине было предъявлено обвинение в шпионаже после того, как он якобы передал план здания немецкого парламента агенту российской разведки.

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