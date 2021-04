архив



дата публикации 01.04.21

"Обошли пробку: военные корабли России пошли по Суэцкому каналу вне очереди" Глобальная сеть - 30 марта 2021 г. Обошли пробку: военные корабли России пошли по Суэцкому каналу вне очереди 30 марта 2021 Корвет «Стойкий». Иллюстрация: function.mil.ru. Администрация Суэцкого канала восстанавливает движение после почти недельного перерыва. В Средиземном и Красном морях скопилось более 350 судов. Российские военные корабли пустили вне очереди. Сегодня утром, 30 марта, администрация Суэцкого канала открыла проход со стороны Красного моря, и первыми в канал вошли российские военные корабли. Они стояли в середине очереди из более чем 150 судов. Иллюстрация: vesselfinder.com Иллюстрация: vesselfinder.com Ракетный корвет «Стойкий» и танкер «Кола» возглавили первую группу из 11 судов, которую запустили в Суэцкий канал со стороны Красного моря. К 10.00 часам утра российские корабли уже достигли озера, которое делит канал на две части. Они идут со скоростью 9 узлов. Корвет и танкер Балтийского флота участвовали в феврале в учениях в Оманском заливе и Индийском океане и возвращаются обратно. «Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета „Стойкий“, среднего морского танкера „Кола“ и морского буксира „Яков Гребельский“ вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года. 15 и 16 февраля корвет „Стойкий“ и танкер „Кола“ приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и Северо-Западной части Индийского океана», — сообщала пресс-служба Западного военного округа. После этого корвет заходил в оманский порт Салала, а 19 марта вместе с «Колой» покинул Порт-Судан. Когда контейнеровоз Ever Given сел на мель, российские корабли уже стояли в очереди на проход Суэцкого канала и провели в пробке неделю. Столько же время простоял в Средиземном море и танкер СПГ «Маршал Василевский». Предназначенный для Калининграда плавучий регазификационный терминал находится сейчас во фрахте и доставляет груз египетского СПГ в Азию. Иллюстрация: vesselfinder.com Как сообщало EADaily , вчера, 29 марта, в 16.00 по московскому времени 400-метровый контейнеровоз Ever Given вернулся на траекторию навигации по Суэцкому каналу после операции по снятию носа судна с мели. До этого буксиры сняли с мели корму судна, которое стояло почти перпендикулярно каналу. После операции контейнеровоз срочно увели в озеро, и администрация канала начала восстанавливать судоходство. По оценке Lloyd’s List, у канала застряли суда с грузом на более чем $ 10 млрд. Чтобы снять судно с мели, собственник контейнеровоза вызвал на помощь команду SMIT Salvage. Это — спасательное подразделение нидерландской Royal Boskalis Westminster NV, которое в 2000 году участвовало в операции по спасению подводной лодки «Курск». Совместно с Mammoet специалисты SMIT поднимали подлодку со дна Баренцева моря, предварительно разрезав корпус. После этого транспортировали ее в док. В 2012 году спасатели SMIT откачивали топливо из круизного лайнера Costa Concordia, который сел на мель в Италии. Суэцкий канал протяженностью 193 километра принимает на себя ежегодно 12% мировых торговых перевозок. Через него проходит 10% всех поставок нефти и 8% — СПГ. Правда, транзит нефти с Ближнего Востока через Египет не остановился. Большая ее часть подается из Красного моря по нефтепроводу к Средиземному, где сырье снова загружают в танкеры, а не транспортируют через канал. «Авария произошла во вторник утром в основном из-за отсутствия видимости из-за пыльной бури, скорость ветра достигала 40 узлов. Это привело к потере способности управлять кораблем, а затем дрейфовать», — сообщила 24 марта администрация Суэцкого канала. Фрахтователь, тайваньская Evergreen Line, сообщал, что контейнеровоз отклонился от курса из-за неожиданного сильного ветра. Собственник судна, японская Shoei Kisen, уже принес извинения за блокировку канала, добавив, что экипаж из 25 человек не пострадал и никаких утечек топлива в канал не было. статью прочитали: 72 человек Комментарии