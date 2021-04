архив



дата публикации 01.04.21 19:40 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Россия и Китай пытаются контролировать глобальное киберпространство — The Washington Post 31 марта, 2021, Страны пытаются устанавливать собственные «стандарты безопасности» глобального Интернет-пространства. © blasbike / Depositphotos Во время встречи на Аляске главный дипломат Китая Ян Цзечи достаточно интересно ответил на призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена "усилить международный порядок, основанный на правилах". Цзечи сказал, что этим вопросам занимается ООН. Для Китая и России Организация Объединенных Наций становится полем для геополитических игр, которые могут сформировать новый мировой порядок, пишет The Washington Post. Жесткая критика в адрес США со стороны китайского дипломата во время переговоров с американскими коллегами на Аляске имеет широкое стратегическое значение. «То, чего придерживается Китай и международное сообщество - это система, ориентированная на ООН, и глобальный порядок, закрепленный международным правом, а не то, что пытается навязать небольшое количество стран», - сказал Цзечи. Киберпространство - это яркий пример сферы, в которой авторитарные страны во главе с Китаем и Россией используют ООН для формирования новых «правил игры», которые могут подорвать западные нормы открытости и демократии. Вот как это работает: в декабре 2019 года, пока внимание мира было сосредоточено на скандальном поведении бывшего американского президента Дональда Трампа, Россия получила одобрение от Генеральной Ассамблеи ООН начать разработку глобального договора о борьбе с киберпреступностью. Тогда Соединенные Штаты заявили, что "имеют очень серьезную обеспокоенность", ведь такой договор "может противоречить основным американским ценностям", однако это беспокойство со стороны США не вызвало широкий резонанс. Работа над новым договором ООН еще не началась из-за пандемии коронавируса. Первая редакционная встреча запланирована на май. В случае завершения и ратификации договор может заменить Будапештскую конвенцию 2001 года о киберпреступности, которая была разработана Советом Европы и ратифицирована 65 странами, включая все ведущие демократии, но никогда не была одобрена Россией или Китаем, поскольку они считали ее положения слишком «навязчивыми». Другим примером стратегических игр России и Китая в рамках системы ООН является создание Москвой (при поддержке Китая) «кибер органа» ООН под названием Открытая рабочая группа со всеми 193 государствами-членами, которая должна работать параллельно с меньшей группой правительственных экспертов из 25 стран, которые выдают отчеты о сложных технических проблемах. Главный советник по вопросам кибербезопасности президента России Владимира Путина Андрей Крутских в прошлом месяце на заседании Открытой рабочей группы ООН заявил, что эта группа представляет "триумфальный успех российской дипломатии". Он обвинил некоторые страны в "дестабилизации международной ситуации в информационной сфере" - вероятно, намекая на обвинения США в том, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016, 2018 и 2020 годах и о роли Москвы в хакерской атаке SolarWinds. Россия рассчитывает, что нова группа ООН по вопросам киберпространства со временем вытеснит меньшую группу экспертов, превратив «технологические дискуссии» о безопасности Интернета и телекоммуникаций в политические игры. Россия (опять же с помощью Китая) пыталась взять на себя управление Интернет-пространством через Международный союз электросвязи еще в январе. Это, вероятно, была попытка «избавиться» от консорциума экспертов, известного как Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN). Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что "США полностью контролируют Систему доменных имен, что используется для определения IP-адресов", однако Международный союз электросвязи проигнорировал российское предложение. Такие «геополитические кибербои» могут стать серьезной проблемой для защиты «порядка, основанного на правилах» и для обеспечения открытого и безопасного Интернет-пространства. Авторитарные государства мобилизуются. Недавно Путин фактически заявил о намерении России контролировать «надзор за глобальным киберпространством». "Мы считаем, что необходимо заключить универсальные международно-правовые соглашения, направленные на предотвращение конфликтов и построение взаимовыгодного партнерства в глобальном киберпространстве. Во многом благодаря нашим усилиям информационная безопасность стала пунктом повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН", - похвастался Путин. Эти слова вызывают тревогу, когда приходит осознание, что Путин говорит о правилах, одобренных преимущественно Китаем и Россией. Парадоксально, но страны, которые наиболее агрессивно ведут себя в киберпространстве, теперь хотят охранять глобальную безопасность в Интернете, устанавливая при этом собственные стандарты. Демократические страны должны на это реагировать, резюмирует издание. В США подозревают, что в прошлом году тысячи писем из Госдепартамента страны похитили именно российские хакеры. Киберпреступники могли взломать электронную почту Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти ведомства работают над отношениями между США и НАТО, европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами. В конце марта хакеры ГРУ России атаковали компьютеры семи депутатов парламента Германии - Бундестага - и 31 депутата ландтага, земельного законодательного собрания. Речь идет о хакерской группировке Ghostwriter, которую связывают с российской разведкой.

«Спутник V» глазами французских СМИ: спор внутри ЕС, резкий ответ Путина 31 марта 2021, | Переводы Изучаем, как французские СМИ расценивают ситуацию с закупкой и производством российской вакцины «Спутник V». Le Monde «Спутник V»: Большой разрыв мнений внутри Европы по поводу вакцины Берлин настаивает на «сотрудничестве» с Москвой, а Париж задерживается с решением. Российская вакцина до сих пор официально не утверждена Европейским агентством лекарственных средств. В четверг, 25 марта, в преддверии последнего саммита Европейского совета, в большинстве своём посвященного борьбе с COVID-19, как утверждает издание, Москва «послала месседж» в отношении возможного экспорта «Спутника V» в Европу. «Россияне говорят, что они могут поставить 50 миллионов доз „Спутника V” в Европу в течении шести-восьми месяцев, если возможно будет произвести 25 миллионов доз на европейской земле», — сообщает чиновник в Брюсселе. В статье авторы рассуждают, возможно ли вообще будет осуществить этот замысел, если между странами — членами ЕС до сих пор существуют разногласия по поводу российской вакцины. Еврокомиссия до сих пор даже не начинала переговоры с производителем «Спутника V» по поводу контракта на закупку. В то же время, как сообщает издание, ЕС давно заключил контракт с шестью лабораториями (Moderna, Pfizer-BioNTech, Sanofi, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Jonhson ) и в процессе переговоров с Valneva и Novavax. Как сообщает СМИ, ряд европейских источников считают, что нельзя задерживать подтверждение и заключение контракта на российскую вакцину, и не только потому, что ряд европейских стран как, например, Германия, «пытаются продавить» это решение. «Комиссия сделает это по политическим причинам. Но на самом деле это будет бесполезно», — утверждает источник издания в дипломатических кругах. «Несмотря на наши политические различия, которые важны, возможно сотрудничество [с Россией] в гуманитарной сфере в контексте пандемии», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Кроме того, канцлер сказала что, если ЕС в целом не будет поставлять российскую вакцину, то «мы должны пойти „немецким путём”, что, возможно, и будем делать». В воскресенье, 21 марта, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил: «Нам не понадобится „Спутник V”…и другие вакцины тоже». На данный момент Бретон считает, что главное — помочь производителям, чьи вакцины уже получили разрешение на производство и применение в массовом порядке. Также издательство цитирует заявление Бретона о том, что Франция готова оказать помощь России во втором полугодии и предоставить одну-две фабрики для производства вакцины, но пока приоритет — направление этих мощностей на производство вакцин для европейских граждан. BFMTV Мэр Ниццы говорит об увеличении возможностей вакцинирования населения от COVID-19 с помощью российской вакцины Во вторник, 30 марта, в эфире BFMTV мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал о своём желании увеличить темпы вакцинации в департаменте Приморские Альпы и запрашивает разрешение на использование «Спутника V». На сегодняшний день российская вакцина не получила разрешение от европейских и французских органов здравоохранения. «На данный момент нам говорят, что ЕС и Европейская комиссия изучают этот вопрос, чтобы понять, будет ли разрешение к июню», — сообщает мэр ведущему. Европейское агентство лекарственных средств заявило о начале тестирования вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Кроме того, Кристиан Эстрози считает, что нужно использовать «всё, что может нам помочь», утверждая, что «эта вакцина используется в 48 странах мира и, судя по всем научным исследованиям, она доказала свою эффективность». Интересным является высказывание Эстрози касательно возможностей коммерческого выполнения заказов «Спутника V» в отсутствии общего европейского заказа. «Единственное, я не имею права администрировать заказ, и мне нужно, чтобы Высший здравоохранительный орган дал „зелёный свет”. Но я могу выполнять заказы», — прокомментировал мэр в эфире телеканала. «Республиканец сравнивает эту акцию с заказом и импортом хирургических масок в марте 2020 года», — пишет СМИ. Также отмечаются слова Эстрози о том, что государство тогда не сказало ни слова против, ведь власти региона решили проблему населения. «Сегодня мы способны давать ответы для этой области [связанной с вакцинами]», — процитировали СМИ слова мэра. Занимательным стал ответ Эстрози на вопрос ведущего, сделал ли он предзаказ российской вакцины. «Можно так считать», — ответил мэр, не уточняя деталей. Издание отмечает, что 12 марта 2020 года в эфире радио France Bleu Azur Кристиан Эстрози уже говорил, что он «в состоянии быстро получить десятки тысяч доз „Спутника V”». Ранее СМИ сообщало о том, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, финансировавшего разработку вакцины «Спутник V», говорил о перечне европейских финансово-промышленных групп, с которыми Фонд пришёл к определённым соглашениям. Среди них сообщалось о «компаниях из Италии, Испании, Франции и Германии». Однако, как сообщает СМИ, сами названия компаний остались нераскрытыми. Кроме того, сообщалось, цитируя Дмитриева, что Россия готова «запустить поставки вакцины в страны ЕС, которые зарегистрируют её независимо от Европейского агентства лекарственных средств», как это сделала Венгрия. В статье, кроме всего прочего, подчёркивается символизм самого названия вакцины. Это как «дань уважения первому спутнику, выведенному на орбиту в 1957 году СССР, и напоминает о научном подвиге и историческом провале для американского соперника». France24 Вакцинный туризм в Москву Пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает вопрос об утверждении российской вакцины на территории ЕС, многие желающие привиться едут напрямую в Москву. Пока обычные туристы практически отсутствуют в связи с пандемией коронавируса, на Красной площади можно увидеть кандидатов на вакцинацию «Спутником V». Свои ощущения после первой прививки описывает студент Московской высшей школы экономики Азим. В эфире телеканала он рассказывает о том, что первая доза была очень болезненной, а на следующий день у него была повышенная температура, головная боль и ломота во всём теле. Тем не менее студент говорит, что пришёл за второй дозой вакцины и очень рад, что ему могут сделать прививку. Кроме того, Азим сообщает, что знает много студентов в Москве из Вьетнама, Америки, Италии и Индонезии, которым также сделали бесплатную прививку. В целом студент считает, что вакцина «Спутник V» хорошая и прививаться нужно. Как отмечается, из-за возникших сложностей на частично закрытых границах иностранцам сложно совершать поездки. Поэтому на вакцинацию приходят в основном граждане России. Также телеканал взял интервью у девушки Алины, которая живёт в Германии, но приехала в Москву за прививкой «Спутником V». Получив сертификат о вакцинации, она сообщает, что очень надеется на его признание в Германии. По словам девушки, в стране, где она проживает, процесс вакцинации начнётся через год и больше, и придётся пройти список ожидания, а в России «даже без наличия российского паспорта сама вакцинация заняла лишь 5 минут». Кроме того, в репортаже отмечается, что хоть официально в Москве право на вакцину пока имеют только граждане России, на деле правила гораздо мягче, и привиться может практически любой желающий. Владимир Путин «растирает» европейских критиков Обещая сделать прививку уже во вторник, президент России Владимир Путин опроверг «странные» заявления высокопоставленного европейского чиновника, который сказал, что ЕС не нуждается в российской вакцине «Спутник V». В СМИ отмечается усиливающаяся напряженность вокруг официального разрешения на использование российской вакцины. Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон раскритиковал российскую вакцину «Спутник V». В ответ во время видеоконференции по вопросам вакцинации, транслируемой по телевидению, Владимир Путин сказал, что «мы никого не заставляем делать что-либо… но задаёмся вопросом, какие интересы отстаивают эти люди? Интересы фармацевтических компаний или интересы европейских граждан?» Кроме того, издание сообщает, что президент России утверждал о намерении привиться во вторник, однако не уточнил, будет ли он использовать вакцину «Спутник V», разработанную первой, или какую-то из двух других, которые также находились в разработке. Отмечается, что о решении самому привиться российской вакциной Путин сообщал ещё в декабре, и это было давно ожидаемым действием от российского президента. Издание отмечает, что ответ Путина на критику Бретона, который назвал вакцину «Спутник V» «вакцина вдобавок», был довольно резким. В ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент РФ осудил «конфликтную» позицию ЕС по отношению к России. В статье подчеркивается общее недоверие «западников» касательно вакцинационной политики России, «хотя сама вакцина „Спутник V”, похоже, всё больше убеждает независимых экспертов. В феврале 2021 года научный журнал The Lancet подтвердил эффективность российской вакцины». Автор также обсуждает политика ЕС в отношении вакцины из РФ в связи с заявлением Председателя совета директоров Европейского агентства лекарственных средств Христы Виртюмер-Хоше, которая «не призвала» разрешить в срочном порядке «Спутник V», сославшись на недостаточные данные. В это же время кампания по вакцинации в ЕС претерпела множество проблем, в том числе из-за задержек с поставками. Кроме того, как сообщает издание, Кремль частично обвинил США в проведении кампании, направленной на то, чтобы заставить страны третьего мира не использовать вакцину «Спутник V», особенно в Бразилии. Сама же Россия стремится умножить свои соглашения о производстве, чтобы поставлять вакцину за рубеж, резервируя при этом необходимое количество вакцин для своего населения. По данным Российского фонда прямых инвестиций, который частично финансировал разработку «Спутника V», теперь вакцина разрешена в 55 странах, охватывая 1,4 млрд человек. Franceinfo Китай произведёт 60 миллионов доз «Спутника V» В то время как Москва ищет способы увеличения производства своей вакцины, сама Россия с трудом прививает своё собственное население. Российская вакцина против COVID-19 будет производиться китайской фармацевтической компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech в размере 60 миллионов доз. Хотя, как отмечает издание, на данный момент сама вакцина «Спутник V» не была разрешена внутри самого Китая. Отмечается сообщение Российского фонда прямых инвестиций о том, что это количество доз позволит привить «более 30 млн человек», а само коммерческое производство вакцины должно начаться в мае 2021 года. Как пишет издание, это уже второе соглашение на производство «Спутника V» между Россией и Пекином. Первое соглашение было подписано в ноябре 2020 года с китайской фирмой Tibet Rhodiola. Однако, хоть Европейское агентство лекарственных средств пока не рекомендовало использование вакцины в срочном порядке, как это было сделано с рядом других вакцин, сейчас уже рассматривается вопрос о возможном разрешении. Не имея возможности производить достаточное количество доз и желая в приоритетном порядке направить своё производство для российского населения, Москва до сих пор поставляла за рубеж уменьшенные объёмы «Спутника V», о чём говорится в статье. Кроме того, подчёркивается, что Россия стремится увеличить источники производства своей вакцины за счёт соглашений с иностранными фирмами. Только в Индии за последние недели были подписаны контракты с несколькими фармацевтическими группами в общей сложности на 700 миллионов доз. Автор: Ольга Сова

Пять ловушек России: от незаконной паспортизации до совместных патрулей с милицией ОРДЛО Эксклюзив ТСН Москва хочет выкинуть Украину из нормандского формата и свести все переговоры в минскую ТКГ. Ситуация в Донбассе обостряется. Самое длительное за все время войны с Россией перемирие, которое начало действовать 27 июля 2020 года, уже давно не работает. Циничным убийством четырех украинских бойцов 26 марта в Шумах Москва в очередной раз продемонстрировала, что использует военную эскалацию для шантажа и давления на Киев. Произошло это сразу после ультиматумов заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака (который является куратором украинского направления в Кремле) в адрес Украины во время видеоконференции советников лидеров нормандской четверки 18 марта. Кремль требовал запретить украинским военным открывать огонь без приказа руководства ВСУ. Именно такой ультиматум, по информации российских СМИ, содержался в письме Козака в адрес украинского, немецкого и французского коллег. Глава ОПУ Андрей Ермак также ответил письмом, в котором отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах на это не согласится. Сразу после российская сторона "слила" в свои СМИ "Кластеры для имплементации Минских соглашений" — документ пошаговой реализации Минских договоренностей, над которым в течение нескольких месяцев работала нормандская четверка. Выгодными для Украины подписанные 12 февраля 2015 года Минские договоренности назвать трудно. Если выполнить все пункты этого документа, причем в той очередности, как они там записаны, можно говорить скорее о капитуляции, чем восстановлении суверенитета и территориальной целостности. Самый большой камень преткновения - очередность передачи Киеву контроля над границей и закрепление особого статуса Донбасса в украинской Конституции. Именно поэтому еще при Петре Порошенко мы настаивали на разработке дорожной карты, краеугольным камнем которой должен был стать принцип "сначала безопасность — потом выборы". После попыток в течение почти двух лет как-то договориться с Москвой, к этому принципу вернулись и в команде Владимира Зеленского. Хотя и согласились сначала на "формулу Штайнмайера" (которая определяет очередность проведения местных выборов в ОРДЛО) и создание скандального Консультативного совета (под которым подписался Андрей Ермак, что фактически предусматривало прямой диалог Киева с боевиками). В интервью ТСН.ua вицепремьер Алексей Резников отмечал, что Минские договоренности надо модернизировать. Такое на повестку дня украинские переговорщики поставили впервые за семь лет войны с Россией. В дополнение, Украина, наконец, четко артикулирует принцип "сначала безопасность — потом политика", говоря "нет" особому статусу Донбасса в Конституции. Это не на шутку раздражает Москву. Очевидно увидев, что никаких уступок из Зеленского больше не выжмешь, Кремль в очередной раз вернулся к проверенному шантажу военной эскалацией, убив четырех украинских военных. А "слив" в свои СМИ "Кластеры для имплементации Минских соглашений", причем все четыре документа, среди которых предложения немцев и французов, подставил Берлин и Париж. На дипломатическом языке — это даже больше, чем предательство. Ни для кого не секрет, что ситуация в полном тупике. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла Заявление об эскалации на Донбассе, призвав международное сообщество усилить давление на Россию. А главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, отчитываясь в Верховной Раде, заявил, что ВС РФ наращивают свое присутствие вдоль украинской границы, прикрываясь подготовкой к военным учениям "Запад-2021". Украина надеется на решительные шаги со стороны новой американской администрации. Однако по факту еще не было даже первого телефонного звонка между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Ждать, что Россия уступит, не стоит. Однако и Украине не следует сидеть, сложа руки. Надо четко осознавать ловушки, которые расставила Москва, чтобы не попасть в очередную неприятность.

ТСН.ua собрал и проанализировал пять главных ловушек России. Уничтожение нормандского формата Это относительно новая ловушка России. Ведь не стоит забывать, что в декабре 2019 года Владимир Путин приехал в Париж на саммит лидеров нормандского формата. Понятно, что ради этого Киев согласился на печальноизвестную "формулу Штайнмайера», но так и не вмонтировал ее в закон об особом статусе Донбасса. Тогда в Париже договорились, что следующая встреча лидеров состоится в апреле 2020 года в Берлине. Понятно, что Путин на нее не собирался без весомых уступок со стороны Зеленского. С тех пор Москва начала разыгрывать новую карту — "выключение" Киева из нормандского формата с переводом переговоров по Донбассу на уровень Трехсторонней контактной группы (ТКГ), где в качестве приглашенных присутствуют представители оккупационных администраций. В апреле прошлого года была попытка возобновить диалог на уровне министров иностранных дел нормандской четверки. Но такая видеовстреча, которую Дмитрий Кулеба охарактеризовал как сложную, стала одноразовой акцией. По словам политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, Россия хочет создать болото в нормандском формате, хочет оставить максимум диалог на уровне политических советников лидеров нормандской четверки, а в иерархии норманди — это самый низкий уровень, который не означает, что государство берет на себя ответственность. Мария Золкина отмечает, что если в 2019 году Украине это было выгодно, потому что была ставка на неформальный диалог с Москвой, то в 2020 году Киев начал восстанавливать работу в классическом нормандском формате, но это уже было не выгодно России, потому что она пытается представить себя посредником, а не стороной конфликта. "Все предложения Козака в 2020 году касались оживления прямого контакта между Украиной и оккупированными территориями. Даже если Россия до сих пор не признает себя стороной этой войны, она все равно политически и дипломатически подписывается под совместными решениями нормандской четверки. РФ это не выгодно. У нее на повестке дня все процессы, согласования, разработку документов, дорожных карт, планов переориентировать на минскую ТКГ — все перевернуть с ног на голову. Минская ТКГ имплементирует решения нормандской четверки. Россия не хочет брать на себя ответственность. Ей выгоднее, чтобы все ключевые решения принимались в минской ТКГ, потому что именно там, из-за позиции СММ ОБСЕ, России удается играть в дурака, что она там вроде бы посредник", — объясняет ТСН.ua Мария Золкина. До парижского саммита Владимир Зеленский говорил по телефону с Путиным дважды. В начале марта он заявил о готовности встречаться с каждым лидером нормандской четверки отдельно, чтобы достичь какого-то прогресса. Однако на этот раз в Кремле ответили, что готовы обсуждать Украину без Украины — Путин хочет встретиться с Макроном и Меркель, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе, без Зеленского. И таки обсудили поздно вечером 30 марта. Об Украине без Украины. Лидеры России, Германии и Франции через видеосвязь обсудили ситуацию на Донбассе. Ангела Меркель и Эммануэль Макрона призвали Володмира Путина обеспечить прекращение огня и способствовать соблюдению Минских соглашений. А также провести переговоры в нормандском формате - то есть с участием Киева. Прямой диалог Производным от ловушки по уничтожению нормандского формата является давняя мечта Москвы усадить Украину за стол переговоров один на один с боевиками. Россия везде повторяет, как мантру, что на Донбассе не война, а внутриукраинский гражданский конфликт. Это сразу же снимет с России статус страны-агрессора, а там уже и до снятия санкций недалеко. Москва постоянно настаивает, что Киев должен согласовывать свои действия с представителями Донбасса, приглашая их на заседания ТКГ. Однако такие "приглашенные" как правило имеют российские паспорта и являются засланными казачками. В слитых российским СМИ кластерах Дмитрий Козак пошел еще дальше. Россияне считают, что мы должны отменить законы об образовании, обеспечении функционирования украинского языка как государственного и другие. Однако кое-что о так называемом согласование с ОРДЛО в Минских договоренностях все же есть. В пунктах 9, 11 и 12 говорится о согласовании и консультации с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках ТКГ модальностей проведения местных выборов, конституционной реформы и предоставления Донбассу особого статуса. Совместные патрули В слитых Козаком кластерах есть еще один интересный пункт — это совместные патрули украинской полиции и местной народной милиции с участием СММ ОБСЕ, которые должны поддерживать безопасность в регионе до выборов, вывод российских вооруженных формирований и передачу контроля над границей. В логике Кремля — это легализация незаконных вооруженных формирований. Ведь в ряды местной милиции могут прийти бывшие наемники и убийцы. Но и отвергать идею с общими патрулями полностью нельзя, ведь исторический опыт доказывает, что это работает. В частности так было в Хорватии после войны 1995 года, где действовали совместные полицейские патрули из сербов, хорватов и миротворцев ООН. Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко напоминает ТСН.ua, что это была идея еще Эрдутского документа, подписанного после окончания боевых действий в ноябре 1995 года. Там отмечалось, что совместные полицейские участки могут формироваться после демилитаризации региона. "В них входили полицейские, которые были там во время оккупации — местные сербы, служившие в полицейских участках во времена отечественной войны 1991-95 гг. К ним присоединялись международные патрули — полицейский компонент миссии ООН. И полицейские от Республики Хорватия. Многие из них были по происхождению из региона, который демилитаризировался — это Восточная Славония и Западный Срем. Начальник участка был скажем хорват, а заместитель — серб, или наоборот. Патрули ходили также совместно, как правило втроем. Опыт показал, что они сработали неплохо, никаких профессиональных нареканий и претензий друг к другу не было, несмотря на то, что четыре года войны, порог ненависти был высоким, убитых около 200 тыс. Между тем полицейские участки были полностью деполитизированы, о политике было запрещено говорить вообще. Ну и была договоренность, если к сербским представителям местной полиции не было замечаний, их всех потом зачисляют в штатное расписание МВД Хорватии", — объясняет Александр Левченко. Вместе с общими патрулями действовала переходная администрация ООН, которая работала в регионе конфликта с самого начала захода туда миротворческого контингента. Но главное отличие между Украиной и Хорватией в том, что миротворческий контингент на Донбассе не предусмотрен. Надеяться на усиление СММ ОБСЕ тоже бесполезно, потому что Россия не даст на это согласия. Выборы и граница Механизм передачи контроля над границей выписан в пункте 9 Минских договоренностей. И для Украины он неутешительный, потому что начинается в первый день после местных выборов. Москва умышленно заложила эту мину замедленного действия в минский Комплекс мер, чтобы легализовать боевиков с российскими паспортами в исполнительной, а затем и законодательной власти Украины. Даже пресловутая «формула Штайнмайера" не является такой уж зрадой, как пункт о границе. И местные выборы на Донбассе, а для этого Верховная Рада должна принять отдельный закон, пройдут в абсолютном вакууме безопасности, их не признает Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, они не будут соответствовать Копенгагенским критериям (принятыми Европейским Советом в 1993 году). По словам Марии Золкиной, при определенных обстоятельствах Россия может согласиться на частичный возврат Украине контроля над границей. Например, на момент проведения выборов участки границы могут не полностью контролироваться украинскими властями. "Но тогда они должны контролироваться сформированным международным контингентом по поддержанию мира. Мандат и способности миссии должны полностью соответствовать потребностям времени. СММ ОБСЕ в нынешнем составе или даже с несколько расширенным форматом может выполнять эту миссию? Вопрос риторический. Ведь реальное расширение мандата Россия не согласится. Плюс в СММ ОБСЕ не было опыта администрирования территории и контроля подготовки к избирательному процессу. Что еще по крайней мере можно обсуждать? СММ ОБСЕ с расширенным мандатом и полицейской составляющей, вооруженная легким оружием, минимум 50/50 с украинскими пограничниками. Но этому должен предшествовать определенный транзитный период, в течение которого СММ ОБСЕ вместе с украинскими пограничниками установят контроль над границей", — объясняет ТСН.ua Мария Золкина. Паспортизация Кремль продолжает повышать ставки. Российские СМИ пестрят заголовками, что жителям оккупированных районов Донбасса, которые получили российские паспорта, могут позволить проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре. Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павел Климкин рассказал ТСН.ua, что на днях ему прислали объявление из подъезда обычного дома в Луганске, где написано, что вводится новый паспортный режим, и граждане Украины, которые там живут, будут считаться иностранцами. То есть, россияне ускоряют паспортизацию. Идет ползучая аннексия — привязка этой территории в социальных услугах, правах и обязанностях к России. Поэтому говорить сегодня о существовании классической логики Минских договоренностей, по мнению Павла Климкина, уже нет смысла. "Сейчас российский паспорт там можно получить за пару недель. Проводят собрания на предприятиях, впихуючы эти паспорта, которые привязывают к полисам здравоохранения, чтобы можно было получить услуги в Ростове или еще где-то в России. Путин создает этим себе маневр для любого сценария: чтобы признали его версию Минске, признание или непризнание субъектности ОРДЛО, признание независимости или инкорпорация в Россию, или военная эскалации с этой территории. И Путин готовится торговаться с американской администрацией. Поэтому мы имеем дело с американцами, пока они там раскочегарятся, они там пока политику в отношении России просматривают. Поскольку вид что за последние полтора года ничего не произошло на оккупированном Донбассе — значит не признавать очевидное " сказал ТСН.ua Павел Климкин. Российские оккупационные режимы в ОРДЛО рапортуют, что количество украинцев, которые получили российские паспорта, приближается к полумиллиону. Не обязательно Кремль это делает, чтобы потом интегрировать эти псевдообразования в состав Российской Федерации. Во-первых, Москва таким образом может апробировать новые технологии фальсификации выборов. Во-вторых — пополнять ряды своих ВС за счет паспортизованных украинцев. В-третьих — легко создать провокацию и отправить свою армию защищать "русских" на Донбассе. Видео Ни одного дня без обстрелов на Донбассе: боевики используют минометы и стрелковое оружие



