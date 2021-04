архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.04.21 02:53 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Spectator”,

"Churchill’s enigma: the real riddle is why he cosied up to Stalin" Австралия - 20 марта 2021 г. Тайна Уинстона Черчилля Настоящая тайна Уинстона Черчилля - почему он спелся со Сталиным? Sean McMeekin 20 March 2021 Дрезден. Тонипанди. Галлиполи. Бенгалия. Репутация Уинстона Черчилля выдержала множество обвинений, выдвигавшимися против него каждым новым поколением имевшим свои собственные предрассудки. Если в 1970-х, Ричард Бертон и Джим Каллаган обвинили его в вендетте против валлийских шахтеров, то сегодня это расизм, империализм и превосходство белых. Слова [он] «был расистом» были нацарапаны на его статуе на Парламентской площади во время прошлогодних демонстраций Black Lives Matter. Ранее на этой неделе полиция защищала эту статую на митинге, когда протестующие скандировали «Защищайте женщин, а не статуи». В прошлом месяце ученые Кембриджа провели дискуссию на тему «Расовые последствия [политики] г-на Черчилля», в ходе которой лидер воевавшей в то время страны подвергся нападкам за его «представления о превосходстве белой расы», что, якобы, повлияло на его преданность Британской империи. Один из участников дискуссии заявил, что «Британская империя хуже нацистов». Другой отрицал, что она может претендовать на победу во Второй мировой войне. «Конечно, Советский Союз победил нацистов, а американцы - японцев». Активисты и ученые, отрицая его самое известное достижение - победу над Гитлером, и, отдавая её СССР, упускают самый главный вопрос его премьерства. Конечно, есть много критических замечаний, которые следует направить в адрес политики Черчилля во время войны. Но есть один особенный пункт, который, в спешке изобразить его как расиста-империалиста избежал критики: его отношения со Сталиным. Фактически Черчилль пожертвовал британскими имперскими интересами ради спасения советского коммунизма. Сталин не мог и просить о более дружелюбном британском правительстве. Когда Черчилль сменил Невилла Чемберлена на посту премьер-министра в мае 1940 года, это не означало поворота вправо к реакционному империализму. Британские левые считали его премьерство большим шагом вперед по сравнению с Чемберленом, чья настороженность в отношении сталинского СССР послужила основой британской политики «умиротворения» в 1938 году. За несколько месяцев до того, как Черчилль стал хозяином дома №10 на Даунинг-стрит, правительство Чемберлена едва не вступило в войну с СССР из-за жестокого вторжения Сталина в Финляндию зимой 1939 года. Черчилль, напротив, изо всех сил старался обхаживать Советы: он, в частном порядке заверил посла Сталина Ивана Майского в том, что, Великобритания благосклонно смотрит на советскую экспансию в Прибалтику в целях ослабления нацистской Германии. В ноябре 1939 года в военном кабинете министров Черчилль призывал Чемберлена не совершать «ошибку», заключавшуюся в том, что он «пытался заставить финнов отказаться от уступок СССР». По этой причине премьерство Черчилля было тепло встречено Майским и сторонниками Советского Союза в Великобритании, такими как Daily Worker и Russia Today Society. Последнее выразило надежду, что Черчилль полностью изменит «враждебную политику предыдущего правительства по отношению к СССР». Черчилль также добивался, хотя и менее успешно, расположения Сталина. Верный своему пакту 1939 года с Гитлером, Сталин не отвечал ни на одно из многочисленных писем премьер-министра, и ответил только 18 июля 1941 года - через четыре недели после того, как Гитлер аннулировал пакт, вторгшись в СССР. Черчилль оказал полную поддержку армиям Сталина, несмотря на союз Сталина с Гитлером в течение первых 21 месяца войны - СССР вторгся в то же количество стран, что и нацистская Германия (семь), снабжал германский Вермахт во время его вторжения во Францию, Германию и страны Бенилюкса и буквальным образом заливал бензин в баки Люфтваффе во время бомбардировок Лондона в 1940 году. Эта поддержка была более чем риторической. Жестом поразительной (и недальновидной) самоотверженности Черчилль отреагировал на известие о вторжении нацистской Германии в Советский Союз, отправив Сталину 200 новых истребителей Hurricane Hawker, которые должны были защищать Сингапур от нападения Японии. Затем Черчилль «снова подарил» Сталину 200 истребителей Tomahawk и 300 бомбардировщиков Douglas A-20 Havoc из британских ленд-лизовских партий и отправил Сталину 2000 тонн обработанного алюминия для советских заводов по производству военных самолетов, несмотря на то, что он отчаянно нуждался в нем дома. Еще более поразительным было решение Черчилля отправить Сталину почти 600 танков, что помогло склонить чашу весов в битве под Москвой в декабре 1941 года. Черчилль даже согласился лишить командование в Каире еще сотен танков в 1942 году, направив их в сталинский СССР через Иран для поддержки Красной Армии в Сталинграде, в результате чего Египет оказался уязвимым перед лицом Африканского корпуса Роммеля. Черчилль усилил свою просоветскую политику даже в тех областях, где у Британии были свои клиенты, таких как Югославия. Несмотря на то, что к сентябрю 1943 года Черчилль принял правительство Югославии в изгнании в Лондоне, он не признал правительственного командующего и полностью поддержал человека Сталина - Иосипа Броза («Тито»). Одураченный советской клеветой на полковника Дража Михайловича, Черчилль отрезал «Четников» Михайловича от снабжения и отправил Тито в течение следующих девяти месяцев более чем в 100 раз больше военной техники, чем Михайлович получил за предыдущие два года. В Тегеране и Ялте Черчилль, несмотря на то, что не получил никакой помощи от президента США Франклина Рузвельта, оказал большее сопротивление планам Сталина навязать Польше марионеточное коммунистическое правительство. Тем не менее Черчилль позволил Сталину отодвинуть на второй план польское правительство в изгнании, которое он принимал в Лондоне. Более того, он оказал давление на польских лидеров, чтобы они переместили границы страны на запад, чтобы удовлетворить замыслы Сталина, включая насильственный обмен населением. В конце концов Черчилль собрался с духом и, в конце войны, попытался заставить сначала Рузвельта, а затем его преемника Гарри Трумэна противостоять дальнейшему советскому вторжению в Восточную Европу. (Черчилль впервые использовал слова «железный занавес» 12 мая 1945 года.) К тому времени, однако, было уже слишком поздно, чтобы как-то ограничить ущерб, нанесенный им ранее принятием сталинского режима и поддержкой его интересов. Горькая правда о Черчилле состоит в том, что человек, который верил в Британию как в силу добра, проводил политику, принесшую относительно либеральную и расово терпимую империю в жертву. Он сделал это, чтобы победить гитлеровский нацистский режим - одновременно способствуя расширению тоталитарной сталинской коммунистической империи, охотившейся за рабами от Берлина до Пекина. Стоит обсудить, стоило ли вознаграждение такой цены, но сегодня вряд ли справедливо обвинять Черчилля в эгоистичной преданности любимой империи, которой он пожертвовал.

От переводчика: бедный Черчилль, сегодня ему ставят в вину то что он был умным человеком))) статью прочитали: 84 человек Комментарии