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опубликовано редакцией на Переводике 02.04.21 04:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Шпионы Путина становятся неряшливыми

«Америка не пошлёт к вам в дом парня, чтобы убить вас молотком, а русские это сделают», - говорит представитель НАТО

Mitch Prothero  Wed, March 31, 2021

Российские агенты стали менее аккуратными при проведении  секретных  операций в Европе, что упростило их выявление. Getty

  • Болгария арестовала шесть человек, предположительно шпионивших в НАТО  в пользу России. Один шпион получил прозвище «Резидент».

  • Представители НАТО были шокированы их "дилетантским" шпионажем.

  • «Им следовало потратить время,  обособить каждого агента  и быть более осторожными, чтобы  не оказаться  всем  вместе  в главной роли в видео на YouTube», - сообщил источник Insider.

Это было одно из самых глубоких проникновений России в НАТО за последние годы, а прозвище, данное одному из шпионов, напоминало роман Джона Ле Карре: «Резидент».

В центре Софии, Болгария, происходили тайные  обмены наличных  на секреты.  В болгарских правительственных учреждениях были  замечены чиновники, пересчитывающие   наличные . И в центре всего этого - гражданин с двойным гражданством  -  России и Болгарии, состоящий в браке с высокопоставленным чиновником министерства обороны.

Российские  шпионы,  представлявшиеся  дипломатами  посольства   России в Софии, сосредоточили свои  вербовочные усилия на верхних эшелонах оборонного ведомства  Болгарии, как  нового члена НАТО. Их конкретной целью, согласно сообщениям болгарских СМИ и официальных лиц, беседовавших  с Insider, был новый объект НАТО на Черном море.

Шесть болгар, имеющих тесные связи либо с Россией, либо с проектами министерства обороны, были арестованы за шпионаж.

Но в 20-минутном видео, опубликованном болгарской разведкой несколько дней спустя, реальность была совершенно не  похожа на блестящий шпионский триллер: русские наняли  команду бездельников, единственным профессиональным  навыком которых была близость к болгарским секретам.

Правительство Болгарии

Записка с заданием, написанная «на безграмотном болгарском»

«Задержана  жена видного деятеля оборонной промышленности, у которой  двойное гражданство  -  болгарский и российский  паспорта - она ​​сама лично координировала  работу группы агентов, и она есть  на видео, она  встречалась с  работниками посольства и   российскими официальными лицами», - сказал  сотрудник контрразведки НАТО, который работает под прикрытием и не может быть назван.

«И кто “ведет” эту женщину,  которая, повторюсь,  замужем за одним из главных агентов, с российской стороны? Два ведущих российских дипломата в посольстве в Софии “ведут  её  до такой степени  открыто, что их засняли на видео с ней», - сказал официальный представитель НАТО. «Это и не кучка тупых головорезов из ГРУ [российской военной разведки], это настоящая СВР [главная российская разведывательная служба, ранее известная как КГБ], проводящая операции из посольства в столице НАТО».

Сотрудник контрразведки был особенно шокирован как корявостью проведения  операции, так и причудливым отсутствием языковых навыков у тех, кто ее проводил, учитывая, что задействованными шпионами были элитные сотрудники разведки с обширной языковой подготовкой, которые работали на болгарском, -   славянском языке очень близком к русскому. ( Здесь есть длинная ветка в Твиттере  журналиста Христо Грозева из Bellingcat, в которой подробно обсуждаются детали провалившейся  операции.)

«”Записка с задачами” была довольно дилетантской, но я думаю, нормальная, они хотели получить как можно больше информации обо всем, что связано с НАТО, а не с Болгарией, потому что их не волнует Болгария, они явно интересуются иностранными  офицерами НАТО. Но этот  неграмотный  болгарский  язык   сводит меня с ума. Американский или французский офицер с ужасным болгарским - но хорошим русским - это  ещё  куда ни шло, но у СВР  нет оправдания», - сказал чиновник Insider.

«Это большая ошибка - оставлять  всех субагентов в единой цепочке»

После нескольких месяцев пристального наблюдения за двумя российскими офицерами, встречающимися  с  агентами, болгарские власти пришли к выводу, что они контролируют всю цепочку,  так  как  единственной точкой  контакта между шпионами  была  женщина, жена причастного  к этому высокопоставленного  чиновника, которой  болгарскими властями было  присвоено кодовое имя  "Резидент" (отсылка к старому термину  КГБ  обозначающему шпиона).

«Похоже, что  русские,  вероятно,  завербовали  этого единственного чиновника Министерства обороны, который затем  сам  расширил сеть, включив в нее других, и все это было проведено через этот центральный пункт», - сказал представитель НАТО, участвовавший в разработке.

«Это серьезная ошибка - оставлять всех субагентов в единой  цепочке: в этом случае [если вы] выявляете  резидента или его жену, то вы поймали всех агентов, а не только одного», - сказал чиновник. "Это может быть сложно организовать, но это ценный агент в МО [министерстве обороны] НАТО. «Им следовало потратить время,  обособить каждого агента  и быть более осторожными, чтобы  не оказаться  всем  вместе  в главной роли в видео на YouTube»  -  сказал  источник"

'Как будто им все равно'

Представитель НАТО сказал, что прошлые успехи  Болгарии в поимке российских агентов должен был быть предупреждением о том, что шпионские  операции  создают проблемы:

  • В 2020 году Болгария депортировала четырех ведущих российских дипломатов за шпионаж.

  • В 2019 году,  в  связи с   обвинениями  в шпионаже, она  запретила бывшему сотруднику российской разведки въезд в Болгарию.

  • А в 2015 году в Болгарии российские шпионы впервые применили нервно-паралитическое вещество «Новичок» в попытке убить болгарского торговца оружием, который вступил в конфликт с Кремлем. Позднее Новичок был использован в Солсбери в 2018 году против сбежавшего из России шпиона и его дочери, а в 2020 году это же вещество было использовано для отравления российского политика-диссидента Алексея Навального.

«В Болгарии их часто ловят, но, как и везде, им все равно», - сказал представитель НАТО. В Европе прошла серия  российских операций, которые были настолько неряшливо  проведены, что их быстро обнаружили .

«Мы видим так много российских операций, потому что они сумасшедшие: Америка не пошлёт  парня к вам домой, чтобы убить вас молотком, а русские это сделают . И если вы посылаете парня, чтобы убить кого-то молотком или нервно-паралитическим веществом. Вы посылаете сообщение, что вам все равно, поймают  вас  или нет».

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