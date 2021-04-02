Паника на пункте вакцинации на севере Канады: снежный человек пришёл за прививкой от COVID-19 (+видео)

Сегодня, 1 апреля, полиция прибыла в город Pickle Lake на севере Онтарио по сообщению граждан о снежном человеке, устроившим панику на пункте вакцинации.

Как сообщают очевидцы, редкое существо вышло из леса и направилось напрямик в пункт вакцинации неподалёку от Johnson's street.

По прибытию, он попытался занять место в очереди, но местные жители разбежались в ужасе, несмотря на то, что неожиданный гость соблюдал социальную дистанцию. Медперсонал пункта попытался выяснить цель визита — оказалось, что он хочет поставить прививку от COVID-19. Языками жестов снежный человек объяснил, что уже 300 лет исполняет приказ «оставаться дома» и сейчас принял решение познакомиться с соседями.

Выяснилось, что гость подходит по возрастным требованиям провинции для прививки, но у него отсутствовало какое-либо удостоверение личности и медицинская страховка, поэтому ему было отказано в вакцинации. После долгих препирательств с врачами, снежный человек покинул пункт вакцинации.

По прибытию полиции на место происшествия, снежный человек уже ушёл. К счастью, в Канаде действует специальный закон, запрещающий людям нападать на снежного человека, поэтому никто не пострадал.

Фото: Pixabay Creative Commons PublicDomain На фото: Иллюстрация. Паника на пункте вакцинации на севере Онтарио: снежный человек пришёл за прививкой от COVID-19





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