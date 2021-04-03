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опубликовано редакцией на Переводике 03.04.21 00:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Итальянец, подозреваемый в шпионаже, передал России строго конфиденциальный материал

By Crispian Balmer, Domenico Lusi  APRIL 1, 2021

ROME (Reuters) - Итальянская полиция обнаружила тайник с секретными и строго конфиденциальными  военными  документами, которые, по их мнению, капитан ВМС Италии передал российскому чиновнику в обмен на наличные, сообщил в пятницу источник в судебных  органах.

Общий вид посольства России после ареста сотрудника военного атташата, аккредитованного при посольстве, и капитана итальянского флота по подозрению в шпионаже, в Риме, Италия, 31 марта 2021 г. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

54-летний Вальтер Био был арестован во вторник на автостоянке в Риме. Источник в полиции сообщил, что его видели, как он передавал информацию российскому военному атташе в обмен на 5000 евро (5900 долларов).

Источник  в  судебных органах, имеющий доступ к материалам дела, сообщил, что полиция обнаружила карту памяти, содержащую 181 фотографию  документов, классифицированных  как конфиденциальных, девять - как строго конфиденциальных и 47 - как секретных  документов НАТО.

Адвокат Биота Роберто Де Вита сообщил итальянской газете, что его клиент сказал ему, что он за  деньги  передавал в Россию информацию, но отрицал передачу  секретных документов.

Био впервые предстала перед судом в четверг, но отказалась говорить. «Он попросил время, чтобы собраться с мыслями», - сказал Де Вита репортерам.

Позже в интервью газете Corriere della Sera Де Вита сказал, что Биот сказал ему, что он не руководствовался никакой  идеологией и никогда не передавал «документы, которые могли  бы  поставить Италию или другие страны под угрозу».

Италия, у которой традиционно были лучшие отношения с Москвой, чем у многих других западных государств, в отместку выслала двух российских дипломатов и осудила предполагаемый шпионаж как «враждебный акт».

В среду сообщалось, что министерство иностранных дел России заявило, что сожалеет о высылках, но они не угрожают двусторонним отношениям.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Адвокат Био сказал, что у его клиента четверо детей, один из которых серьезно болен и нуждался в особом уходе.

««Я совершил ошибку, но сделал это ради своей семьи. У меня был момент сильной слабости и растерянности. Я был вовлечен в механизм, который был больше меня. У меня был долг, который я не мог выплатить », - цитирует его слова Де Вита.

Де Вита не сразу ответила на запрос Reuters о дальнейших комментариях.

Био содержится в римской тюрьме, и ему отказано в домашнем аресте. Ему грозит как минимум 15 лет тюрьмы, если он будет признан виновным в военном шпионаже.

Жена Био, Клаудиа Карбонара, рассказала Corriere della Sera, что семья изо всех сил пытается выжить на его зарплату в 3000 евро в месяц, включая расходы 1200 евро в месяц по ипотеке.

«Он не глупец  или безответственный. Он просто  был  в отчаянии», - цитирует ее слова  газета. Агентство Reuters сообщило, что Карбонара от комментариев отказалась.

Био  имеет звание капитана 2-го ранга и работал в офисе с 2010 года. В последнее  время он работал в министерстве обороны, занимаясь разработкой политики национальной безопасности.

По словам дипломатического источника, российский чиновник, задержанный во вторник, покинул Рим в четверг вместе со  своим  коллегой из посольства. Оба мужчины работали в офисе военного атташе при посольстве Рима.

Итальянские СМИ называли их Дмитрием Остроуховым и Алексеем Немудровым. Российские власти не разглашают их имена.

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