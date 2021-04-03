навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
03.04.21   Название проекта

Даже различные взгляды укажут путь к взаимопониманию

(0)
 
03.04.21   Редакция

Северная Корея: Более 5000 солдат, закончивших военную службу, отправлены на угольные шахты и в рыбацкие поселки

(0)
 
03.04.21  

Фоторепортаж: делегация монахов Русской православной церкви продолжает поездку по монастырям Египта

(0)
 
02.04.21  

Паника на пункте вакцинации на севере Канады: снежный человек пришёл за прививкой от COVID-19 (+видео)

(0)
 
02.04.21   Редакция

Шпионы Путина становятся неряшливыми

(0)
 
01.04.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
01.04.21   Редакция

Дряхлая Америка

(0)
 
31.03.21  

Частные военные компании Китая и риски политических потрясений в Казахстане

(0)
 
31.03.21   Редакция

У российских военных летчиков выдался насыщенный день в Арктике

(0)

последние за вчера, 02.04.21  
 
16:16  

Паника на пункте вакцинации на севере Канады: снежный человек пришёл за прививкой от COVID-19 (+видео)

(0)
 
04:53   Редакция

Шпионы Путина становятся неряшливыми

(0)
 
02:53   Редакция

Тайна Уинстона Черчилля

(0)
 
00:01   Редакция

АПЛ класса Typhoon - гордость ВМС США

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 03.04.21 00:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Фоторепортаж: делегация монахов Русской православной церкви продолжает поездку по монастырям Египта

  March 28, 2021

Монашеская делегация Русской Православной Церкви путешествует по Египту, чтобы посетить  монастыри в Александрии, Бехейре и Кафр-эль-Шейхе.

Их первой остановкой в ​​субботу был монастырь Пресвятой Богородицы Барамус в Вади аль-Натрун, где их принял Генеральный епископ церквей сектора Южный Шубра Анба Макари и несколько отцов-монахов.

Делегация также посетила древнюю церковь Богоматери в Саха Кафр-аль-Шейх, где их приняли епископ Дамиетты, Кафр-аль-Шейх и Аль-Барари Анба Маркус и несколько священников.


Они осмотрели несколько археологических памятников в церкви, таких как постоялый двор, где  Святое Семейство останавливалось на  пути  через Египет, и то, что, как сообщается, является следами Христа, оставленными на камне.

Визит является примером  сотрудничества между Коптской Православной и Русской Православной  церквями, которое началось после визита Папы Тавадроса в Русскую Церковь в 2014 году и привело к формированию совместного комитета обеих церквей для углубления отношений путем обмена монашеским опытом и стипендиями.

статью прочитали: 77 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 