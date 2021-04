архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.04.21 00:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"More than 5,000 soldiers who completed military service deployed to coal mines, fishing villages" Южная Корея - 31 марта 2021 г. Северная Корея: Более 5000 солдат, закончивших военную службу, отправлены на угольные шахты и в рыбацкие поселки Южная Корея Более 70% солдат-мужчин, уволенных этой весной, были внесены в списки для группового развертывания By Jeong Tae Joo - 2021.03.31 Сообщается, что более 5000 солдат, завершивших военную службу или досрочно уволенных в запас, были отправлены в так называемые «неблагополучные и опасные места», такие как угольные шахты, фермы и рыбацкие деревни. Этот шаг последовал за решением правительства Северной Кореи сократить продолжительность военной службы в стране с девяти или десяти лет до семи или восьми лет для мужчин и с шести или семи лет до пяти лет для женщин. Источник сообщил Daily NK 25 марта, что второе отделение Бюро вспомогательных служб (отвечающее за передислокацию войск) отобрало около 5000 человек и разослало соответствующие приказы каждому роду вооруженных сил. В результате, первая группа военнослужащих, которая должна была получить досрочное увольнение из вооруженных сил этой весной (второй ежегодный период увольнения должен состояться осенью), была в приказном порядке отправлена в различные районы страны без возможности вернуться домой. Несмотря на заявление государственной газеты «КНДР сегодня» от 23 марта о том, что группа добровольно вызвалась участвовать в развертывании, членам группы, по словам источника, не было предоставлено выбора. Тем не менее, власти Северной Кореи сосредоточены на продвижении идеи о том, что «это поколение молодых солдат, которые вызвались служить в неблагополучных секторах [экономики], подает похвальный пример всей Корейской народной армии». Женщины-солдаты, мужчины-солдаты с определенными заболеваниями и солдаты, получившие рекомендации поступить в университет, были исключены из группового развертывания. В то же время, более 70% солдат-мужчин, уволенных этой весной, были внесены в список группового развертывания. Похоже, что целью властей было мобилизовать как можно больше уволенных солдат для развития гражданской экономики. «Власти заявили, что никого нельзя исключать из списка», - пояснил источник. «Поскольку [власти] приняли решение о развертывании войск только в прошлые выходные, им пришлось спешить с развертыванием специальных автобусов и поездов для перевозки [солдат] в назначенные им районы». Северокорейские солдаты в уезде Сакджу, провинция Северный Пхёнан. / Изображение: Daily NK Солдаты, вынужденные участвовать во внезапном развертывании, - не единственные, кто выражает разочарование в связи с внезапным изменением места их дислокации - их семьи, как сообщается, также разочарованы. По словам источника, их особенно беспокоит возможность потери статуса в будущем. «[Солдаты и их семьи] думают, что, если их направят работать на угольные шахты, то они, вероятно, через некоторое время вернутся в свой родной город без изменения статуса», - пояснил источник. «Но если их направляют работать в деревню, некоторые родители опасаются, что “songbun” их детей полностью станет крестьянским», - добавил он, используя термин, относящийся к социальному статусу в стране. Источник также пояснил, что солдаты, служившие на «передовой», были отправлены в районы, расположенные вблизи их родных городов, а солдаты, которые несли службу в «тыловых районах», были отправлены в другие места. Похоже, что власти всё таки проявили хотя бы минимальное внимание к солдатам, которые уже прошли службу в сложных районах страны. Штурмовой корпус, легкая пехота и военнослужащие, использующие специализированное оборудование, такое как танки, бронемашины и самолеты, также были исключены из приказа об отправке. «Правительству уже было сложно увольнять солдат и отправлять их обратно в общество, не допуская их вступления в партию», - сказал источник. «И власти, возможно, посчитали, что отправлять их в эти неблагополучные районы [для выполнения еще более тяжелой работы без вознаграждения] было бы неразумно». Перевод S&J статью прочитали: 85 человек Комментарии