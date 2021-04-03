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опубликовано редакцией на Переводике 03.04.21 00:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Северная Корея: Более 5000 солдат, закончивших военную службу, отправлены на угольные шахты и в рыбацкие поселки

Южная Корея

Более 70% солдат-мужчин, уволенных этой весной, были внесены в списки  для  группового развертывания

By Jeong Tae Joo - 2021.03.31 

Сообщается, что более 5000 солдат, завершивших военную службу или досрочно уволенных  в  запас, были отправлены в так называемые «неблагополучные  и опасные места», такие как угольные шахты, фермы и рыбацкие деревни.

Этот шаг последовал за решением правительства Северной Кореи сократить продолжительность военной службы в стране с девяти или десяти лет до семи или восьми лет для мужчин и с шести или семи лет до пяти лет для женщин.

Источник сообщил Daily NK 25 марта, что второе отделение Бюро вспомогательных  служб (отвечающее за передислокацию войск) отобрало около 5000 человек и разослало соответствующие приказы каждому роду вооруженных сил. 

В результате, первая группа военнослужащих, которая должна была получить досрочное увольнение из вооруженных сил этой весной (второй ежегодный период увольнения должен состояться осенью), была  в  приказном порядке отправлена  в различные районы страны без возможности вернуться домой. Несмотря на заявление государственной газеты «КНДР сегодня» от 23 марта о том, что группа добровольно вызвалась  участвовать в развертывании, членам группы, по словам источника, не было предоставлено выбора. 

Тем не менее, власти Северной Кореи сосредоточены на продвижении идеи о том, что «это поколение молодых солдат, которые вызвались служить в неблагополучных секторах [экономики], подает похвальный  пример  всей  Корейской народной армии». 

Женщины-солдаты, мужчины-солдаты с определенными заболеваниями и солдаты, получившие рекомендации поступить в университет, были исключены из группового развертывания. В  то же время, более 70% солдат-мужчин, уволенных этой весной, были внесены в список группового развертывания. Похоже, что целью властей было мобилизовать как можно больше уволенных солдат для развития  гражданской экономики.

«Власти заявили, что никого нельзя исключать из списка», - пояснил источник. «Поскольку [власти] приняли решение о развертывании войск только в прошлые выходные, им пришлось спешить с развертыванием специальных автобусов и поездов для перевозки [солдат] в назначенные им районы».   

Северокорейские солдаты в округе Сакджу, провинция Северный Пхёнан, объекты covid-19

Северокорейские солдаты в уезде Сакджу, провинция Северный Пхёнан. / Изображение: Daily NK

 Солдаты, вынужденные участвовать во внезапном развертывании, - не единственные, кто выражает разочарование в связи с внезапным изменением места их дислокации - их семьи, как сообщается, также разочарованы. По словам источника, их особенно беспокоит возможность потери статуса в будущем.

«[Солдаты и их семьи] думают, что, если их направят работать на угольные шахты, то  они, вероятно, через некоторое время вернутся в свой родной город без изменения статуса», - пояснил источник.

«Но если их направляют работать в деревню, некоторые родители опасаются, что “songbun”  их детей полностью станет  крестьянским», - добавил он, используя термин, относящийся к социальному статусу в стране.

Источник также пояснил, что солдаты, служившие на «передовой», были отправлены в районы, расположенные вблизи их родных городов, а солдаты, которые несли службу в «тыловых районах», были отправлены в другие места. Похоже, что власти всё таки проявили хотя бы минимальное внимание  к солдатам, которые уже прошли службу в сложных районах страны.

Штурмовой корпус, легкая пехота и военнослужащие, использующие специализированное оборудование, такое как танки, бронемашины и самолеты, также были исключены из приказа об отправке. 

«Правительству уже  было сложно увольнять солдат и отправлять их обратно в общество, не допуская их вступления в партию», - сказал источник. «И  власти, возможно, посчитали, что отправлять их в эти неблагополучные  районы [для выполнения еще более  тяжелой  работы без вознаграждения] было бы неразумно».

Перевод S&J

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